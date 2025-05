Die humanoiden Mantis-Wesen: Sind sie schon seit Urzeiten hier? (Video)

Was würden Sie tun, wenn Sie plötzlich eine unsichtbare Präsenz spüren, sich umdrehen und einem zwei Meter großen, insektenähnlichen Wesen gegenüberstehen würden?

Seit 2006 berichten Angler am Musconetcong River in New Jersey von überraschenden Begegnungen mit genau einem solchen Wesen: einem riesigen, menschenähnlichen Wesen, das einer Gottesanbeterin sehr ähnelt.

Doch es handelt sich nicht nur um flüchtige Beobachtungen. Zeugen beschreiben häufig zutiefst beunruhigende Erlebnisse: telepathische Kommunikation, das Gefühl, auf ihre Gedanken oder Erinnerungen zugegriffen zu haben, und tiefgreifende körperliche Auswirkungen.

Es zeigen sich wiederkehrende Muster: Elektronische Geräte versagen, der umliegende Wald verstummen unnatürlich, und ein seltsames, tieffrequentes Summen scheint durch die Luft zu vibrieren.

Noch faszinierender ist, dass diese gottesanbeterinähnlichen Gestalten nicht nur in der heutigen Zeit vorkommen. Auffallend ähnliche Formen finden sich in der antiken Kunst weltweit, von 8.000 Jahre alten Höhlenmalereien bis hin zu Referenzen in der ägyptischen Ikonographie.

Könnten diese Wesen uns seit Anbeginn der Zivilisation begleiten?

Die Theorien gehen weit auseinander. Manche vermuten, dass es sich bei diesen Wesen um eine fortgeschrittene Spezies insektoider Außerirdischer handelt, möglicherweise um Meistergenetiker, die Hybridisierungsprogramme mit der Menschheit überwachen.

Andere gehen von einem eher erdgebundenen Ursprung aus; vielleicht handelt es sich um eine geheime Linie weiterentwickelter Landinsekten, die sich im Schatten der Zeit versteckt.

Und dann gibt es noch die interdimensionale Hypothese: Diese Kreaturen sind nicht physisch in dem Sinne, wie wir es verstehen, sondern existieren in einem parallelen Realitätszustand und wechseln gelegentlich in unseren.

Einige Forscher haben sogar spekuliert, dass geologische Verwerfungslinien, wie jene unter dem Musconetcong-Fluss, als energetische Tore dienen könnten, die es diesen Wesen ermöglichen, zwischen Dimensionen zu wechseln.

Eines ist klar: Die Mantis-Wesen beobachten uns und sie sind möglicherweise schon viel länger hier, als wir uns vorzustellen wagen.

