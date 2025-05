Wissenschaftler bestätigen, wann Elon Musks düstere Weltuntergangsvorhersage über das Ende der Menschheit wahr wird

Wissenschaftler haben bestätigt, wann ihrer Meinung nach Elon Musks düstere Weltuntergangsprognose über das Ende der Menschheit eintreten könnte.

Aus irgendeinem Grund sagen wir so gerne voraus, wann die Erde für die Menschheit endgültig unbewohnbar wird, sei es aufgrund eines Atomkriegs , eines außer Kontrolle geratenen Asteroiden oder aufgrund unserer eigenen Dummheit angesichts der anhaltenden Klimakrise .

Wenn Sie ein gewisses Alter haben, erinnern Sie sich vielleicht noch an das Jahr 2012, als viele dachten, die Welt würde untergehen. Tatsächlich aber werden solche Weltuntergangswarnungen immer wieder wahr, wie wir bei einer „ 1000 Jahre alten Vorhersage “ gesehen haben, die Anfang dieser Woche nach der Bekanntgabe des neuen Papstes in der Vatikanstadt enthüllt wurde .

Musk meinte kürzlich, er rechne damit, dass die Erde „eingeäschert“ werde, und sei deshalb so erpicht darauf, dass die Menschheit eine Möglichkeit finde, im Weltraum zu leben . Das ist vielleicht keine Überraschung, wenn man bedenkt, dass er an Weltraumprojekten beteiligt war, zu denen auch die Entsendung eines Teslas in den Weltraum gehört.

In einem Gespräch mit Jesse Watters von Fox am Montag (5. Mai) sagte Musk : „Es geht nicht darum, den Mars nur einmal zu besuchen, sondern darum, Leben auf mehreren Planeten zu schaffen, damit wir den Umfang und die Reichweite des Bewusstseins erweitern können, um die Natur des Universums besser zu verstehen und das langfristige Überleben der Zivilisation für den hoffentlich unwahrscheinlichen Fall zu sichern, dass der Erde etwas Schreckliches zustößt, damit es auf dem Mars ein Fortbestehen des Bewusstseins gibt.“

Der SpaceX-CEO fügte hinzu: „Das ist einer der Vorteile des Mars, er ist eine kollektive Lebensversicherung. Letztendlich wird alles Leben auf der Erde von der Sonne vernichtet werden, die sich allmählich ausdehnt, und deshalb müssen wir irgendwann eine Zivilisation auf mehreren Planeten sein, weil die Erde sonst verbrennt.“

Forscher der Tōhō-Universität in Japan haben mithilfe hochmoderner Supercomputer und mathematischer Modelle einen ungefähren Zeitpunkt ermittelt, wann dies geschehen könnte. Sie haben damit die langfristige Entwicklung der Sonne vorhergesagt.

Eine im Fachmagazin „Nature Geoscience“ veröffentlichte Studie geht davon aus, dass die Erde bis zum Jahr 1.000.002.021 unbewohnbar sein wird, wenn sich die Menschheit nicht an die neue Umgebung anpasst. Forscher gehen davon aus, dass die Sonne heißer und heller wird, was zu einem Anstieg der globalen Temperaturen und einem allmählichen Rückgang des Sauerstoffgehalts führt.

Es wurde außerdem festgestellt, dass die Sonne in etwa fünf Milliarden Jahren in ihre Phase des Roten Riesen eintritt und wahrscheinlich nahegelegene Planeten wie Merkur, Venus und möglicherweise die Erde verschlingen wird. Wenn Sie dies also im Jahr fünf Milliarden lesen, viel Glück!

Wir haben bereits gesehen, welchen Schaden der Temperaturanstieg auf der Erde angerichtet hat. Sollten einige der größten Gletscher in den nächsten Jahren schmelzen, hätte dies katastrophale Folgen.

Aber es scheint, als müssten wir noch eine Weile warten, bis wir offiziell nicht mehr auf diesem Planeten leben können. Also lieber du als ich, Elon, wenn es darum geht, David Bowie nachzueifern und zu versuchen, Leben auf dem Mars zu schaffen.