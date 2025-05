Forscher in Bolivien finden zwei Skelette mit ungewöhnlich verlängerten Schädeln

Forscher haben in Bolivien mehrere Skelette gefunden. Zwei davon sind von besonderem Interesse, da sie ungewöhnlich große, längliche Schädeldeformationen aufweisen.

Den Forschern zufolge hatte eines der Skelette einen verlängerten Kopf, der die Proportionen einer künstlichen Schädeldeformation übersteigt, was die Frage aufwirft, was diese atypischen Merkmale verursacht haben könnte.

Finnische Archäologen, die in der Nähe des Dorfes Patapatani in Bolivien arbeiten, haben kürzlich die Überreste von mindestens sechs Personen gefunden, die unter einem Aymara-Grabturm begraben waren, der vor Tausenden von Jahren für Angehörige der königlichen Ahnenkultur errichtet wurde.

Interessanterweise waren zwei der Skelette von besonderem Interesse. Eines gehörte einer Frau, das andere ihrem Baby. Nichts Ungewöhnliches, außer dass beide ungewöhnlich große, längliche Köpfe hatten, die nicht das Ergebnis einer Schädeldeformation waren.

Einer der geeignetsten Forscher zur Untersuchung dieses seltsamen Phänomens ist ohne Zweifel Brien Foerster , der vor allem für seine umfangreichen Forschungen zu den (un)berühmten Paracas-Schädeln bekannt ist.

Brien Foerster unternahm kürzlich einen Ausflug zum Patapatani-Museum, wohin Forscher die ausgegrabenen Skelette überführten.

Auf seiner Reise wurde Brien Foerster von dem amerikanischen Radiologen und Experten für menschliche Anatomie sowie dem bolivianischen Forscher und Autor Antonio Portugal begleitet.

Experten zufolge gehört das auf den Bildern zu sehende Skelett aufgrund der Beckenform einer jungen Frau, die im Vorpubertätsalter starb.

Das junge Mädchen hatte einen länglichen Kopf, der die Proportionen einer künstlichen Schädeldeformation übersteigt, was die Frage aufwirft, was diese atypischen Merkmale verursacht haben könnte?

Neben dem Skelett des jungen Mädchens wird angenommen, dass auch der im Grab gefundene Fötus im Alter von neun bis sieben Monaten starb. Wahrscheinlich starb er zusammen mit der Mutter bei der Geburt.

Brien Foerster weist auf seiner Website darauf hin, dass, wenn sich dies als zutreffend erweisen sollte, es sehr wahrscheinlich sei, dass das Baby ebenfalls mit einem verlängerten Schädel geboren worden wäre, was bedeute, dass sowohl die Mutter als auch der Fötus ähnliche Voraussetzungen gehabt hätten.

Brien Foerster weist darauf hin, dass die Auswirkungen enorm sind, da es sich möglicherweise um eine Unterart des Urmenschen handelt, die vor Tausenden von Jahren ausgestorben ist.

Überall auf der Welt wurden längliche Schädel gefunden, sie sind kein isoliertes Phänomen auf dem amerikanischen Kontinent.

Zu den faszinierendsten Beispielen länglicher Schädel zählen zwei sogenannte Paracas-Schädel, die in der Provinz Pisco in der Inkaregion an der Südküste Perus entdeckt wurden.

Interessanterweise ist der Schädel der Paracas-Schädel mindestens 25 % größer und bis zu 60 % schwerer als der Schädel normaler Menschen. Doch nicht nur das Gewicht ist unterschiedlich, auch die Struktur der Paracas-Schädel unterscheidet sich: Sie besitzen nur eine Scheitelplatte, während normale Menschen zwei haben.

