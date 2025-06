Nix mit Anunnaki, Goldabbau und Nibiru! Zecharia Sitchin und die Fehlübersetzung sumerischer Texte

Wie in unserem Buch „Die Welt-Illusion„, so auch auf der Seite „ancient-origins.net“ lesen Sie detailliert und fundiert über die fehlerhaften Assoziationen der sumerischen Gottheiten, bekannt als Anunnaki , wie sie in Büchern, Fernsehserien und anderen Medien dargestellt werden, welche die Ancient Astronaut Theory (im Folgenden „AAT“) verbreiten.

Der Artikel führte die von der AAT populäre Darstellung der Anunnaki auf Zecharia Sitchins Buchreihe „Earth Chronicles“ zurück und wies darauf hin, dass Sitchins Version der Anunnaki in der antiken sumerischen Literatur nirgends auftaucht.

Seit der Veröffentlichung des Originalartikels gab es Anfragen nach weiteren Hintergrundinformationen zu den Diskrepanzen zwischen dem, was die sumerischen Texte tatsächlich sagen, und Sitchins persönlichen „Übersetzungen“, die angeblich in den 1970er Jahren entstanden sind. Dieser Artikel bietet weitere Details zu diesem Thema und legt auch einige Gründe dar, warum die Autoren es für wichtig halten, Sitchins Erbe mit einer gewissen Skepsis zu betrachten.

Die Anunnaki

Im Mittelpunkt von Sitchins Erzählung steht eine Gruppe außerirdischer Wesen, die als Anunnaki bekannt sind. Er behauptete, sie hätten ihre DNA mit der des Homo erectus gekreuzt, um die Menschheit zu erschaffen – mit dem Ziel, Menschen als Sklaven zum Abbau von Gold und anderen Mineralien zu benutzen.

Heute werden diese Anunnaki in der AAT-Literatur oft als wissenschaftliches Äquivalent zum Schöpfer der Menschheit dargestellt, wie er in zahlreichen Religionen dargestellt wird. Anunnaki bedeutet eigentlich „fürstlicher Same“ oder „fürstliches (königliches) Blut“.

Siegel aus dem 1. Jahrtausend, das einen Anbeter und einen in ein Fischgewand gekleideten Weisen vor einem stilisierten Baum mit einer Mondsichel und einer geflügelten Scheibe darüber zeigt. Dahinter befindet sich eine weitere Pflanzenform mit einem strahlenden Stern und dem darüber liegenden Sternhaufen (Plejaden).

Sitchins Übersetzung von Anunnaki als „diejenigen, die vom Himmel kamen“ ist selbst ein Fehler oder wurde vollständig erfunden, und alle modernen Übersetzungen des Begriffs in dieser Weise basieren lediglich auf Sitchins eigenen Veröffentlichungen. Wissenschaftler können die gesamte sumerische Literatur im Electronic Text Corpus of Sumerian Literature (2) durchsuchen, um die von Sitchin oder diesem Artikel zitierten Begriffe selbst zu überprüfen.

Nach der populären Rezeption von Sitchins Büchern folgten zahlreiche populäre Medien seinem Beispiel und behaupteten, die sumerische Literatur stelle die Anunnaki als eine Gruppe außerirdischer Wesen dar, die in fliegenden Fahrzeugen, Raumanzügen oder anderem Drum und Dran zur Erde herabstiegen.

Eine solche Darstellung der Anunnaki findet sich in den sumerischen Texten nicht. Am ehesten entspricht die Beschreibung der „Anunna, der (Götter, Gottheiten), die An (oder Anu) im Himmel zeugte“.

Die Anunnaki werden in der sumerischen Kunst und Ikonographie nie als außerirdische Weltraumgötter dargestellt, und die Symbole, die aufgrund von Sitchins Erbe viele zu der Annahme verleitet haben, sie repräsentierten, beziehen sich in Wirklichkeit auf andere Gottheiten.

So repräsentieren beispielsweise die geflügelten Scheiben und Halbmonde, die in der sumerischen Ikonographie so häufig vorkommen, in Wirklichkeit bestimmte Sonnen- und Mondgötter – nicht die Anunnaki.

Antike Goldgräber

Was die Goldgräber-Theorie der Antike betrifft, mag es viele Leser überraschen, dass Sitchin selbst nie eine Textreferenz aus dem sumerischen Corpus angeführt hat, um diese unglaublich populäre Theorie zu untermauern.

Eine Suche nach Goldvorkommen im Electronic Text Corpus of Sumerian Literature liefert keinen Hinweis auf Goldgräber-Theorien der Antike. In „Der 12. Planet“ behauptet Sitchin, Bel Nimiki (eine Verherrlichung Eas) müsse mit „Herr des Bergbaus“ übersetzt werden.

Für diese Übersetzung gibt es jedoch keine Rechtfertigung, und auch keine der Darstellungen Eas in den sumerischen Texten bringt ihn mit der Herrschaft über antike Goldminen in Verbindung. Tatsächlich wird Ea üblicherweise mit Weisheit oder Wissen in Verbindung gebracht, was die gängige Übersetzung von Bel Nimiki als „Herr der Weisheit“ weiter untermauert.

Das sumerische Korpus erwähnt nirgends, dass die Erschaffung Adamas oder der Menschheit dazu diente, als Sklaven im Goldabbau zu dienen, und schon gar nicht wird darin ein Anunnaki-Wissenschaftler dargestellt, der außerirdische DNA mit Primaten kreuzt.

Die sumerische Literatur erzählt eindeutig die Geschichte, dass die Menschheit von den Göttern erschaffen wurde, um den Schöpfungsprozess selbst zu unterstützen.

Als sich die Menschen vermehrten und zu laut wurden, wurden die Götter verärgert und schickten eine große Sintflut, um sie auszulöschen.

In der Keilschrift heißt es, ein Mann wurde angewiesen, ein Boot zu bauen, und er, seine Familie und ausgewählte Tiere wurden vor dem siebentägigen und siebennächtlichen Regen gerettet, der die Flut verursachte.

Nibiru

Laut Sitchin bestand der Zweck der Goldgewinnung aus der Erde darin, den Planeten Nibiru zu retten, einen Planeten jenseits von Pluto, der alle 3.600 Jahre durch unser Sonnensystem wandert.

Dr. Michael S. Heiser (Ph.D., Hebräische Bibel und antike semitische Sprachen, University of Wisconsin-Madison) hat eine Arbeit über das Thema Nibiru geschrieben, wie es tatsächlich in Keilschrifttexten erscheint (3), die beträchtliches Licht auf die tatsächlichen antiken Kontexte und die Verwendung dieses Begriffs wirft.

Auf Grundlage der Arbeit mehrerer Experten, darunter des angesehenen sumerischen Gelehrten Benno Landsberger, und unter Verwendung des Chicago Assyrian Dictionary analysierte Heiser alle bekannten Keilschrifttexte, in denen Nibiru erwähnt wird. Er fand heraus, dass der Begriff nur in astronomischen oder göttlichen Kontexten verwendet wird, um sich auf vier Objekte zu beziehen: den Planeten Jupiter, den Planeten Merkur, den Gott Marduk und einen Stern.

Heiser räumt zwar ein, dass diese vierfache Anwendung des Wortes bei den Gelehrten für Verwirrung sorgt, weist aber darauf hin: „Eines ist aus den Texten klar ersichtlich: Nibiru wird NIEMALS als ein Planet jenseits von Pluto identifiziert.“ (3)

Heiser fasst die Nibiru-Daten aus den alten Texten gegen Sitchin in sechs Punkten zusammen:

1) Nibiru wird Stern genannt.

2) Nibiru wird als Planet bezeichnet – fast immer Jupiter-Marduk, einmal aber Merkur und nie etwas jenseits von Pluto oder den bekannten Planeten.

3) Die Sumerer kannten ihren eigenen Aufzeichnungen zufolge nur fünf Planeten (und akzeptierten Sonne und Mond als Planeten).

4) Nibiru wird im Zusammenhang mit den Anunnaki nie erwähnt ; es wird nie gesagt, dass es bewohnt war oder ist.

5) Nibiru ist einerseits ein „Fixstern“ in gewisser Beziehung zu Sternbildern (ob Mitglied oder nur in der Nähe, ist unbekannt), der sie auf ihrem Kurs „hält“, andererseits wird von ihm aber auch beschrieben, dass er zeitweise „seine Position ändert“ und den Himmel „kreuzt“.

6) Nibiru war jedes Jahr zu sehen, was Sitchins Ansicht, dass der Stern einen 3600-Jahre-Zyklus hat, widerlegt.

Sitchins Behauptung, die Sumerer hätten über umfassende Kenntnisse des Sonnensystems verfügt, ist mit dem von den Sumerern selbst aufgezeichneten System der Kosmoastronomie unvereinbar.

Zwar verbinden die Texte bestimmte Planeten mit bestimmten Gottheiten, doch die Keilschrift erwähnt nie mehr als sieben Planetenkörper (Sonne und Mond mitgerechnet).

So datieren beispielsweise die beiden MUL.APIN-Tafeln den Aufgang von 36 Fixsternen sowie die Bahnen von Venus, Jupiter, Mars, Saturn, Merkur sowie Sonne und Mond.

In „Der 12. Planet“ zitiert Sitchin das Rollsiegel VA243 (in der Sammlung des Vorderasiatischen Museums in Berlin) als Beweis dafür, dass die Sumerer ihr umfangreiches Wissen über das Sonnensystem von Außerirdischen erlangt hatten.

Rollsiegel VA243, das von Sitchin als Beweismittel verwendet wurde

Das Siegel ist seither unter den Anhängern von Sitchins Theorien berühmt geworden und hat zahlreiche Forscher dazu veranlasst, rund um die Welt zu reisen, um ähnliche Werke zu entdecken. Sitchin behauptet, dass ein symbolisches Bild oben links auf dem Siegel die Sonne und 11 Planetenkörper darstellt – was sein Szenario des „12. Planeten“ bestätigt.

Das Bild zeigt eine zentrale runde Kugel, die von einem sechsstrahligen Stern umgeben ist, der von 11 kleinen „Punkten“ umgeben ist. Heiser weist jedoch darauf hin (4), dass Himmelskörper mit 6, 7 und 8 Punkten in der sumerischen Kunst immer andere Sterne als unsere Sonne darstellen.

Die Sumerer stellten die lokale Sonne (und die Sonnengottheit Utu oder Schamasch ) tatsächlich mit einem von zwei Symbolen dar: entweder einem Kreis mit vier „Armen“, zwischen denen vier „Wellen“ ausgingen, oder der geflügelten Sonnenscheibe.

Keines dieser Symbole erscheint auf VA243. Darüber hinaus ist die sumerische Kunst reich an Beispielen, bei denen das wahre Sonnensymbol neben dem 6-, 7- oder 8-strahligen Symbol für „Stern“ erscheint, das auf VA243 erscheint. Dies zeigt, dass die Sonnen- und Sternensymbole im sumerischen Kosmos nicht austauschbar waren.

Es wurde vermutet, dass VA243 tatsächlich ein Opfer an eine Fruchtbarkeitsgottheit darstellt (4). Dies könnte durch die Interpretation des Siegels gestützt werden, auf dem steht: „Dubsiga, Illi-illat, dein/sein Diener“ (5).

Tatsächlich gibt es Hunderte von Rollsiegeln ähnlich wie VA243, die als „Opfersiegel“ bezeichnet werden. Diese weisen über den Köpfen der Gottheiten ein sechs-, sieben- oder achtstrahliges „Stern“-Symbol auf, um sie von den Sterblichen in der Abbildung zu unterscheiden.

Über den Köpfen der hier dargestellten Gottheiten ist auf einem babylonischen (wenn auch neuassyrischen) Zylinder ein Stern zu sehen.

Konsequenzen und die Suche nach der Wahrheit

Warum ist es wichtig, die Theorien von Zechariah Sitchin zu überprüfen? Tatsächlich ist es lebenswichtig, jede Erzählung zu hinterfragen, die den Ursprung der Menschheit und unseren Platz im Kosmos zu erklären vorgibt.

Sitchins Werke – zusammen mit denen von Erich von Däniken – haben jedoch den Aufstieg einer Theorie angestoßen, die heute eher eine Industrie als ein Forschungsgebiet ist. Und als eine Industrie, die mit einer faszinierenden Erklärung für den Ursprung der Menschheit (antike Gentechnik), einer Apokalypse (wenn Nibiru zurückkehrt), einer Hoffnung auf zukünftige Erlösung (wenn ET zurückkehrt, um uns zu retten) und einer neuen Art wissenschaftlicher „Gottheit“ (den Außerirdischen selbst) wirbt, kann AAT durchaus als eine wachsende Religion definiert werden. Jüngste Studien zeigen einen Rückgang traditioneller religiöser Praktiken in Amerika (6).

Eine 2014 durchgeführte Umfrage zeigte, dass 35 % der zwischen 1981 und 1996 Geborenen sich selbst als konfessionslos einstufen (7). Auf der anderen Seite ergab eine weitere aktuelle Umfrage von 20th Century Fox, dass etwa die Hälfte der Amerikaner an die Existenz von Außerirdischen glaubt, während knapp 39 % glauben, dass Außerirdische in der Vergangenheit die Erde besucht haben (8).

Füllt AAT die Lücke, die der Niedergang traditioneller Religionen im Westen hinterlassen hat?

Für manche ist das wahrscheinlich so, was bedauerlich ist, wenn man bedenkt, dass AAT selbst nachweislich mit all den Fehlern behaftet ist, die man üblicherweise mit etablierten Religionen verbindet – wie etwa der Nutzung von Fehlübersetzungen antiker Texte, der Nutzung von Fantasien von Autoren und der Verwendung göttlicher oder religiöser Symbole und Geschichten zur Förderung eines kapitalistischen Unterfangens (Marketing).

Wie können Freidenker es weiterhin versäumen, neu entstehende Paradigmen mit dem gleichen kritischen Blick zu betrachten, mit dem wir die der Vergangenheit betrachten?

Ein weiterer Grund, warum AAT mit einer gesunden Portion Skepsis betrachtet werden sollte, ist, dass es sich zu einem universellen „X-Faktor“ entwickelt hat, der viele der sehr realen Mysterien der Menschheitsgeschichte erklärt.

Heute gibt es Versionen von AAT für jedes Publikum, da die „Aliens“ austauschbar mit gefallenen Engeln, den Nephilim usw. werden.

So werden „antike genetische Manipulation“ oder „antike Aliens“ zu Deckmänteln, um Archäoastronomie, künstlich verlängerte Schädel, antike Megalithstrukturen, fortschrittliche Metallurgie, sehr große oder anderweitig anomale Skelettreste und praktisch alles Interessante zu erklären, was die Menschen der Antike hinterlassen haben.

Da das Bedürfnis, über einen „X-Faktor“ zu schreiben, so gewachsen ist, dass es die gesamte Geschichte umfasst, kann dies nur dazu führen, dass Forscher das sehr reale menschliche Element übersehen, das die Antike hervorbrachte.

Daher schlagen die Autoren vor, dass zukünftige unabhängige Forscher, die alte Geheimnisse erforschen, zunächst hier auf der Erde nach Antworten suchen, bevor sie zu den Sternen blicken.

