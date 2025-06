YouTuber enthüllt schockierende Auswirkungen, wenn man plötzlich aufhört, Koffein zu trinken

Ein großer Teil der Weltbevölkerung konsumiert täglich Koffein in Form von Kaffee, Limonade und Energydrinks. Ein YouTuber verrät jedoch genau, was in Ihrem Körper passiert, wenn Sie abrupt aufhören, koffeinhaltige Getränke zu trinken.

Sie haben wahrscheinlich schon mindestens einmal im Leben jemanden sagen hören, dass er ohne seinen Morgenkaffee nicht funktionieren kann. Doch die Auswirkungen – und die letztendliche Abhängigkeit –, die viele nach einer täglichen Dosis Koffein verspüren , sind schwerwiegend .

Egal, ob Sie zu den Extremen der verbotenen Energydrinks gehören und ungesunde Mengen zu sich nehmen oder ob Sie tagsüber einfach gerne ein koffeinhaltiges Getränk trinken, um munter zu werden: Die Wirkung auf Ihren Körper , die Sie wach hält und Ihr Energieniveau steigert, ist deutlich zu erkennen.

Was würde passieren, wenn man nicht mehr täglich große Mengen Koffein konsumiert, sondern komplett darauf verzichtet? Ein YouTuber teilt nun seine Erfahrungen mit einem solchen Experiment – ​​und der Anblick ist leider nicht schön.

Was passiert, wenn Sie aufhören, Koffein zu konsumieren?

Der auf Gesundheit und Wissenschaft spezialisierte YouTuber Heme Review hat bereits zuvor auf die Gefahren der Einnahme dessen hingewiesen, was viele als „natürliches Ozempic“ bezeichnen , doch seine Erfahrungen mit Koffeinentzug ließen ihn die täglichen Gewohnheiten hinterfragen, die er sich während der COVID-19-Pandemie 2020 angeeignet hatte .

„Im Jahr 2020 habe ich mir definitiv ein schönes Kaffeeritual angewöhnt, weil ich ihn endlich zu Hause zum Frühstück aufbrühen konnte“, erklärt er. So gewöhnte er sich an, jeden Tag vor 14 Uhr eine ganze Kanne zu trinken, obwohl er aufgrund eines aufwändigen Videodrehs zwei Tage lang versehentlich auf Koffein verzichten musste.

Wir kamen gegen 10 Uhr am Vormittag an. Ich hatte weder Kaffee noch Koffein getrunken, aber reichlich Wasser dabei. Das Shooting dauerte bis etwa 20 Uhr, und grundsätzlich trinke ich nach etwa 14 Uhr nichts mehr, was Koffein enthält, wenn ich regelmäßig Koffein zu mir nehme. Als wir mit dem Shooting fertig waren, durfte ich an diesem Tag kein Koffein mehr zu mir nehmen, und am nächsten Tag spürte ich es.“

Schon nach einem einzigen Tag ohne Koffein begannen bei ihm schreckliche Entzugserscheinungen zu auftreten, die er als katerähnliche Kopfschmerzen, Brechreiz und übermäßige Speichelproduktion beschrieb.

„Ich weiß noch, wie ich in einem Target-Markt am Waschbecken stand, mich am Rand festhielt und spürte, wie sich meine Eingeweide auf eine Weise bewegten, die normalerweise nicht der Fall ist. Es fühlte sich an, als hätte es ein Erdbeben in meinem Bauch gegeben, und ich erinnere mich noch an den Kampf, meinen Magen nicht komplett in die Toilette zu entleeren“, erzählte er.

„Ich wusste, dass es Koffeinentzug war, weil ich bei diesem Target zwei Flaschen Mountain Dew gekauft und getrunken hatte und innerhalb einer Stunde praktisch alles weg war.“

Wie funktioniert Koffeinentzug?

Die unglaublich unangenehmen Auswirkungen, die ein Koffeinentzug auf den Körper haben kann, sind offensichtlich, doch die Gründe dafür, warum wir ihn erleben – insbesondere nach so kurzer Zeit – sind faszinierend.

Im Gegensatz zu extremeren Stimulanzien führt Koffein nicht zu einer übermäßigen Freisetzung stimulierender Neurotransmitter, sondern wirkt lediglich dem Adenosin entgegen, das natürlicherweise im Körper vorhanden ist.

Adenosin fördert den Schlaf, reguliert Ihren Herzschlag und erweitert Ihre Blutgefäße. Koffein wirkt dem einfach entgegen und hält Ihren Körper effektiv in Schwung, indem es die Adenosinreaktion verhindert, anstatt Ihr Gehirn aktiv zu stimulieren.

„Biologische Systeme neigen dazu, sich an die Bedingungen anzupassen, die ihnen auferlegt werden. Wenn der Körper also Adenosin für eine normale Funktion benötigt, aber eine exogene Verbindung, Koffein, vorhanden ist, die die Funktion von Adenosin blockiert, dann wird das biologische System darauf reagieren wollen, indem es mehr Adenosinrezeptoren bildet, in der Hoffnung, dass es ein Signal von Adenosin erhalten kann“, veranschaulicht Heme Review.

Wenn Sie jedoch auf Koffein verzichten, selbst wenn es nur für einen Tag ist, produziert Ihr Körper ohne das Koffein, das dem entgegenwirkt, auf natürliche Weise viel mehr Adenosin, was zu den schrecklichen Nebenwirkungen führt, die Sie während des Entzugs erleben.

