Verbotene Archäologie: Bauwerke in Mexiko und der Krim – Zufall … oder die Spur uralten Wissens?

Die Ähnlichkeit zwischen dem Kragsteinbogen des Gouverneurspalastes, der zwischen dem 9. und 10. Jahrhundert von den Maya in Mexiko errichtet wurde, und dem inneren Korridor des Zarenhügels (Zarskiy Kurgan), einem Grabhügel aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. auf der Krim, gibt vielen weiterhin Rätsel auf.

Obwohl sie durch Tausende von Kilometern, unterschiedliche Epochen und völlig verschiedene Kulturen getrennt sind, weisen beide Stätten eine nahezu identische Dreiecksgeometrie mit einer pfeilförmigen Silhouette auf, die dasselbe uralte Architekturmuster zu wiederholen scheint.

Zufall … oder die Spur uralten Wissens, das sich viel weiter verbreitet hat, als wir ahnen?

Die beiden Kulturen waren bereits bekannt oder sind sich gegenseitig als Schwesternkulturen bekannt, weil sie Überlebende des Katastrophen von Atlantis sind, das vom universellen Flut zerstört wurde?

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Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“