Wissenschaftler behaupten, sie hätten einen wichtigen Hinweis entdeckt, der beweist, dass wir in einer Matrix leben

Ein Physikprofessor hat angedeutet, dass die Matrix , was die Vorstellung vom Leben in einer virtuellen Simulation angeht, möglicherweise gar nicht so weit von der realen Welt entfernt ist.

Wenn Sie den Film von 1999 gesehen haben , wissen Sie von der Entdeckung des Hackers Neo ( Keanu Reeves ), dass wir alle in Wirklichkeit in einer dystopischen Zukunft leben, in der intelligente Maschinen Menschen in eine simulierte Realität namens Matrix versetzen , um menschliche Bioelektrizität zu erzeugen.

Dies regte die Menschen zum Nachdenken an, doch die Vorstellung, dass es Realität sein könnte, war nicht mehr als eine Theorie, bis Melvin Vopson, außerordentlicher Professor für Physik an der Universität Portsmouth , seine neue Abhandlung veröffentlichte.

Er behauptet, dass ausgerechnet die Schwerkraft ein Zeichen dafür sein könnte, dass wir uns tatsächlich in einer Simulation befinden. Genau, die Kraft, die uns auf diesem Planeten hält, könnte uns tatsächlich in der Matrix festhalten.

Professor Vopson hat in einem neuen Artikel die Theorie aufgestellt , dass das Universum in Wirklichkeit der „ultimative Computer“ sei und dass die Anziehungskraft der Schwerkraft die Art und Weise sei, wie das Universum seine Daten organisiere.

Es mag abwegig klingen, aber er behauptet, dass dies die Art und Weise sei, wie die überwältigende Datenmenge bewältigt werde, und dass das Zwingen von Objekten mit Masse in eine Richtung vergleichbar sei mit der Art und Weise, wie Computer Code komprimieren.

In einem Artikel auf LinkedIn über seine neuesten Erkenntnisse behauptete er, diese könnten beweisen, dass wir tatsächlich Teil eines „rechnerischen Universums“ seien.

Professor Vopson untersucht seit langem die Möglichkeit, dass wir in einer simulierten Realität leben. In seiner neuesten Studie, die in AIP Advances veröffentlicht wurde, heißt es, dass die Gravitationsanziehung die „Informationsentrophie“ reduzieren kann, die als die Menge an Informationen definiert werden kann, die ein Objekt in einem bestimmten Raum hat.

Im Gespräch mit MailOnline erklärte Professor Vopson: „Das Universum entwickelt sich auf eine Weise, bei der der darin enthaltene Informationsgehalt komprimiert, optimiert und organisiert wird – genau wie Computer und Computercodes.“

„Daher scheint die Schwerkraft ein weiterer Prozess der Datenkompression in einem möglicherweise simulierten Universum zu sein.“

Die Studie selbst zeige eine andere Sichtweise auf die Schwerkraft, und er fügte hinzu: „Meine Erkenntnisse aus dieser Studie passen zu der Annahme, dass das Universum wie ein riesiger Computer funktionieren könnte oder dass unsere Realität ein simuliertes Konstrukt ist.“

Es geht jedoch über die Schwerkraft auf der Erde hinaus und konzentriert sich auf die Kraft im gesamten Universum, das einen Durchmesser von etwa 93 Milliarden Lichtjahren hat.

Die Schwerkraft trägt zur Bildung von Planeten, Sternen und Galaxien bei und beeinflusst die Materie. Die Theorie besagt, dass sie „zusammengezogen“ werden, damit das Universum Informationen an ihrem Platz behält und „komprimiert“ werden kann.

Im Gespräch mit der Veröffentlichung fügte Professor Vopson hinzu: „Einfach ausgedrückt ist es einfacher, alle Eigenschaften und Merkmale eines einzelnen Objekts im Raum zu berechnen als die mehrerer Objekte.“

„Aus diesem Grund werden Objekte im Weltraum zusammengezogen.“

Der Doktor formulierte außerdem das Prinzip, dass Information ein „physikalisch dominanter, fünfter Zustand der Materie“ sei und dass Information Masse habe, während Elementarteilchen, die kleinsten bekannten Bausteine unseres Universums, Information speichern.

Bits beispielsweise, die Einheiten digitaler Informationen, müssen seiner Meinung nach über eine eigene Masse und Energie verfügen.

In einer seiner früheren Arbeiten behauptete er sogar , ein neues physikalisches Gesetz aufzustellen, das auf dem Verhalten von Informationen basiert.

Im Wesentlichen nehme die „Entropie“ oder Unordnung in einem Informationssystem nicht zu, sondern ab, so der Professor – was dem bestehenden zweiten Hauptsatz der Thermodynamik widersprechen würde.

Dr. Vopson behauptet weiter: „Der zweite Hauptsatz der Informationsdynamik erfordert die Minimierung des Informationsgehalts, der mit jedem Ereignis oder Prozess im Universum verbunden ist.

„Einfach ausgedrückt scheint sich alles zu einem Gleichgewichtszustand zu entwickeln, in dem der Informationsgehalt minimal ist.“

Er verglich dies erneut mit den Regeln, die bei der Computercodierung angewendet werden.

Wenn das alles wahr ist, wer wird dann als „Der Eine“ hervortreten und gegen die Maschinen kämpfen?