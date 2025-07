5.500 Jahre alte polnische „Pyramiden“ entdeckt, älter als die ägyptische Pyramide von Gizeh

In Polen wurden 5.500 Jahre alte Megalithgräber entdeckt, die den Spitznamen „Polnische Pyramiden“ tragen. Berichten zufolge wurden sie bei einer routinemäßigen Felduntersuchung im Landschaftspark Chłapowski im Dorf Wyskoć entdeckt.

Diese monumentalen Erdstrukturen stammen aus der Jungsteinzeit und werfen neues Licht auf die prähistorische Trichterbecherkultur, die einst in der Region florierte.

Wie ein Team der Adam-Mickiewicz-Universität in Posen berichtete, wurde dies vom Landschaftsparkkomplex der Woiwodschaft Großpolen bekannt gegeben.

Die Gräber befinden sich in der Woiwodschaft Großpolen und gehören zu den größten Megalithanlagen, die jemals in Polen gefunden wurden. Sie sind bemerkenswert gut erhalten und stammen vermutlich von einer der frühesten sesshaften landwirtschaftlichen Gesellschaften der Region.

Megalithgiganten des Nordens

Die Gräber, auch „Betten der Riesen“ genannt, sind langgestreckte, trapezförmige Hügel mit einer Länge von bis zu 200 m und einer Höhe von etwa 4 m. Sie sind dreieckig angelegt, wobei die Vorderseite jedes Bauwerks mehrere Meter breit ist und sich nach hinten hin allmählich zu einem „Schwanz“ verjüngt.

Einige der für ihren Bau verwendeten Felsbrocken wiegen bis zu 10 Tonnen – eine außergewöhnliche Leistung für neolithische Baumeister, die nur mit primitiven Werkzeugen und menschlicher Kraft arbeiteten.

Die monumentalen Gräber sind mit beeindruckender Präzision ausgerichtet. Die breitere Vorderseite zeigt nach Osten, während sich die Rückseite nach Westen erstreckt.

Diese Anordnung lässt darauf schließen, dass die Erbauer über ein ausgeprägtes Verständnis von Himmelsrichtungen und möglicherweise auch astronomischen Kenntnissen verfügten. Archäologen zufolge war diese Ausrichtung wahrscheinlich symbolisch: Die aufgehende Sonne steht für Leben, die untergehende für Tod.

Die Bauwerke werden der Trichterbecherkultur (4000–2700 v. Chr.) zugeschrieben, einer neolithischen Gesellschaft, die für ihre großflächige Grabarchitektur, frühe landwirtschaftliche Praktiken und fein gearbeitete Keramik bekannt ist. Obwohl diese Gemeinschaften weitgehend egalitär waren, waren besondere Gräber bedeutenden Persönlichkeiten wie Anführern, Schamanen oder Priestern vorbehalten.

„Obwohl die Trichterbecherkulturen recht egalitär waren, enthielten diese Gräber wahrscheinlich wichtige Persönlichkeiten – einen Anführer, einen Priester, einen Schamanen“, sagte Artur Golis vom regionalen Landschaftsparkverband .

Diese Bestattungen enthielten typischerweise ein einzelnes Skelett, das auf dem Rücken lag, die Beine nach Osten gerichtet, zusammen mit Grabbeigaben. Obwohl in den neu ausgegrabenen Gräbern möglicherweise keine Skelettreste erhalten sind, hoffen Archäologen, zeremonielle Gegenstände wie Steinäxte, Beile, Tongefäße und möglicherweise Kupferschmuck oder Opiumbehälter zu finden.

Dies ist erst das zweite Mal, dass solche Megalithgräber in Großpolen entdeckt wurden – das erste Mal im Jahr 2019. Bisher konzentrierten sich die meisten ähnlichen Funde auf die Region Kujawien-Pommern, wo sie unter dem Namen Megalithgräber des kujawischen Typs bekannt sind.

Die neu entdeckten Stätten bieten seltene Einblicke in die sozialen, religiösen und technischen Fähigkeiten neolithischer Gesellschaften in Europa. Ihre schiere Größe und Bauweise stehen nicht nur anderen prähistorischen Stätten wie Stonehenge in nichts nach, sondern sind auch älter als die ägyptischen Pyramiden.

„Jahrtausendelang brauchten die Menschen die Steine, also haben sie sie abgebaut und gespalten, wodurch das Objekt stark beschädigt wurde“, sagte Golis und wies auf die Fragilität der Überreste hin. Derzeit ist die Stätte für die Öffentlichkeit geschlossen, um sorgfältige Ausgrabungen und Konservierungen zu ermöglichen. Über den öffentlichen Zugang wird entschieden, sobald die Forschungs- und Schutzmaßnahmen abgeschlossen sind.

Diese „polnischen Pyramiden“ können es zwar nicht mit der Höhe von Gizeh aufnehmen, doch sie stehen hoch da wie stille Wächter einer verlorenen Zivilisation und bieten eine kraftvolle Verbindung zur antiken Vergangenheit der Menschheit, mitten im Herzen Europas.