Medienbericht: Drohne filmt seltsames Objekt, das aus einer Wolke in Argentinien auftaucht (Video)

Eine interessante Drohnenaufnahme aus Argentinien zeigt ein seltsames UFO, das aus einer Wolke auftauchte und über die Drohne hinwegflog.

Das bemerkenswerte Video, das diese Woche ans Licht kam, wurde Berichten zufolge am Abend des 24. März an einem Strand in der Küstenstadt Itatí aufgenommen.

In der oben gezeigten Aufnahme taucht scheinbar eine seltsame weiße Kugel aus einer Wolkenansammlung über der malerischen Küste auf.

Das seltsame Objekt scheint dann kurz in den Himmel aufzusteigen, bevor es mit enormer Geschwindigkeit über die Drohne hinwegfliegt.

Der Forscher Marco Bustamante, der das faszinierende Filmmaterial erhielt, schätzte, dass das UFO auf dem Weg von der Wolke zur Drohne unglaubliche 3.500 Kilometer pro Stunde flog.

Der paranormale Journalist gab an, keine Anzeichen von Manipulationen hinsichtlich der Echtheit des Videos gefunden zu haben. Er bemerkte, dass die Anomalie lautlos war und keine Spur am Himmel hinterließ.

„Das Objekt wäre praktisch unsichtbar gewesen“, staunte er, wäre da nicht die lästige Drohne gewesen, die es gefilmt hatte.

Video: