Das sich im Weltraum ausdehnende Bermudadreieck verblüfft Wissenschaftler

Wenn Sie dachten, das berüchtigte Bermudadreieck gäbe es nur auf der Erde, liegen Sie falsch. Wissenschaftler beobachten derzeit eine riesige und sich ausbreitende Anomalie hoch über dem Atlantik – eine kosmische „Gefahrenzone“, in der Satelliten versagen und Astronauten von mysteriösen Störungen berichten.

Diese als Südatlantische Anomalie (SAA) bekannte Region gibt Forschern seit Jahrzehnten Rätsel auf. Doch neuere Studien enthüllen einen beunruhigenden Trend: Die Anomalie dehnt sich aus und verändert möglicherweise unser Verständnis des magnetischen Schilds der Erde und der Gefahren im Weltraum.

Was ist das Bermuda-Dreieck im Weltraum?

Die SAA ist ein Gebiet, in dem der innere Van-Allen-Strahlungsgürtel der Erde ungewöhnlich nahe an die Erdoberfläche heranreicht. Dadurch entsteht über Teilen Südamerikas und des südlichen Atlantiks ein geschwächtes Magnetfeld.

Satelliten werden beim Durchfliegen dieser Zone von intensiver Strahlung bombardiert, was häufig zu Datenverlust, Stromausfällen und unerklärlichen technischen Störungen führt ( NASA ).

Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation haben sogar von „Phantomblitzen“ in ihrem Sichtfeld berichtet, wenn sie diese Region durchquerten, die durch hochenergetische Teilchen verursacht wurden, die durch ihre Netzhaut sausten ( ESA ).

Neue Daten zeigen, dass es wächst – und sich aufspaltet

Im Jahr 2020 entdeckten NASA-Forscher, dass sich die Anomalie nicht nur ausdehnt , sondern sich auch in zwei unterschiedliche Bereiche aufspaltet .

Dies könnte auf eine Verschiebung des Erdmagnetfelds oder einen Vorboten einer möglichen Umkehrung der magnetischen Pole des Planeten hindeuten ( ScienceAlert ).

Wenn die Anomalie weiter zunimmt, könnten die Satellitenbetreiber mit häufigeren Fehlfunktionen konfrontiert werden, darunter auch mögliche Ausfälle bei Navigations-, Wetterüberwachungs- und Kommunikationssatelliten.

Warum sind Wissenschaftler besorgt?

Obwohl das Phänomen natürlich ist, sind seine schnellen Veränderungen in den letzten Jahrzehnten ungewöhnlich. Einige Forscher spekulieren, dass veränderte Muster im geschmolzenen Erdkern die Anomalie verursachen und das Magnetfeld schwächen.

Andere vermuten, dass unbekannte Weltraumwetterdynamiken im Spiel sein könnten, möglicherweise im Zusammenhang mit Sonnenstürmen oder Wechselwirkungen mit kosmischer Strahlung.

Einige Randtheoretiker vermuten sogar außerirdische Einflüsse und verweisen auf die ungewöhnlichen Energiesignaturen der Region und ihre Übereinstimmung mit unerklärlichen schnellen Radioausbrüchen, die in nahegelegenen Weltraumsektoren registriert wurden.

Könnte es das Leben auf der Erde beeinflussen?

Derzeit stellt die Anomalie keine direkte Gefahr für die Menschen auf der Erde dar. Sie wirft jedoch Fragen über die Fragilität des magnetischen Schutzschildes unseres Planeten auf.

Sollte sich das Feld weiter abschwächen, könnte die Erde schädlicher Sonnenstrahlung ausgesetzt sein, was die Risiken für Astronauten und Satelliten erhöht und möglicherweise die Stromnetze und Kommunikationssysteme weltweit beeinträchtigt .

„Wir stehen vor einem magnetischen Mysterium von planetarischem Ausmaß, das Teile der Geophysik neu schreiben könnte“, sagt Dr. Terry Sabaka vom NASA Goddard.