Wichtige biblische Entdeckung: Fingerabdruck auf 2.600 Jahre altem Relikt gefunden

Archäologen haben offenbar eine bedeutende neue biblische Entdeckung gemacht: Sie haben offenbar Reste eines Fingerabdrucks auf einem über 2.600 Jahre alten Siegel gefunden.

Überall auf der Welt werden immer wieder Überreste der Religionsgeschichte gefunden und Wissenschaftler sind mithilfe neuer Technologien dabei, das Äquivalent von Adam und Eva Hunderttausende Jahre in der Vergangenheit zu bestimmen .

Ein bedeutender Fund aus jüngster Zeit scheint jedoch mit einem biblischen Weltuntergang in Verbindung zu stehen, denn eine Schriftrolle, die eine Form des Weltuntergangs beschreibt, wurde durch ein Fingerabdrucksiegel verschlossen, das bis in die Zeit des Ersten Tempels zurückreicht .

Wie der Express berichtet, enthält das auch als „Bulla“ bekannte Tonsiegel eine alte hebräische Inschrift mit der Aufschrift: „Gehört Yeda’yah (Sohn von) Asayahu.“

Der Fingerabdruck selbst stammt vermutlich vom ursprünglichen Besitzer des Siegels – vermutlich Yeda’yah –, der eine Verbindung zu Berichten über König Josia von Juda in der Bibel herstellen könnte.

Dies bezieht sich insbesondere auf einen Abschnitt aus dem Deuteronomium, in dem die Flüche beschrieben werden, denen man ausgesetzt ist, wenn man den Lehren Gottes nicht gehorcht.

In diesem Abschnitt heißt es beispielsweise, dass Sie „in der Stadt und auf dem Land verflucht“ seien, was dazu führen würde, dass Ihr Korb, Ihr Backtrog, die Frucht Ihres Leibes, die Ernte Ihres Landes, die Kälber Ihrer Herden und die Lämmer Ihrer Herden dasselbe Schicksal erleiden würden.

Dies ist praktisch ein lebensbeendender Fluch, dem man nur schwer entkommen kann und der sogar so lange anhält, bis man „vernichtet und plötzlich zugrunde gerichtet“ ist. Er scheint auch die Länder, in denen man lebt, zu beeinflussen und sie mit Krankheiten, sengender Hitze, Dürre und anderen schrecklichen Formen der Verwüstung zu heimsuchen.

Nachdem der bereits erwähnte König Josia dieses Dekret gelesen hatte, schickte er Männer, darunter angeblich auch Asayahu, um heidnische Praktiken aus Jerusalem zu entfernen. Daher sahen viele dies verständlicherweise als einen weiteren Beweis dafür, dass die Religionsgeschichte mit unserer eigenen verflochten ist.

Andere sind vielleicht nicht ganz so überzeugt, denn Zachi Dvira, Co-Direktor des archäologischen Projekts, bei dem dieses Siegel ausgegraben wurde, äußerte seine Zweifel, dass dies ausdrücklich bestätigt, was viele denken.

Dvira führt aus, dass er „nicht sicher ist, ob der auf dem Siegel erwähnte Asayahu derselbe ist, der in der Bibel erscheint. Allerdings tragen mehrere solcher Artefakte, die im Bereich des Tempelbergs gefunden wurden, biblische Namen, und das macht durchaus Sinn, denn es handelte sich dabei nicht um Gegenstände, die von einfachen Leuten verwendet wurden.“

Was die Forscher außerdem verstehen, ist, dass dieses spezielle Siegel wahrscheinlich dazu diente, eine Tasche oder einen ähnlichen Gegenstand zu verschließen, der mit sich herumgetragen wurde. Es könnte jedoch bereits aus dem späten 7. oder frühen 6. Jahrhundert v. Chr. stammen.