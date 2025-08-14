Brite spielt mit Hund Apportieren und filmt versehentlich UFO, das durch die Luft saust (Video)

Einem Bericht zufolge hat ein Brite in einem Video, in dem sein Hund an einem malerischen Ort in England Stöckchen apportiert, versehentlich ein mögliches UFO aufgenommen, das durch den Himmel saust.

Der 40-jährige Andrew Clifton warf am 2. August in Malvern Hills in der Nähe von Worcester seinem fünfjährigen Labrador Dash eine Frisbeescheibe zu, als das mutmaßliche Objekt am Himmel aufblitzte, berichtete Gloucestershire Live.

Das mit voller Geschwindigkeit abgespielte Video zeigt ein leichtes Flattern unter dem bewölkten Himmel, das weniger als den Bruchteil einer Sekunde dauert und mit bloßem Auge kaum sichtbar ist.

Doch bei einer Zeitlupenwiederholung erscheint das angebliche Objekt röhrenförmig und raketenförmig mit einer blau aussehenden Kappe auf der Rückseite.

Der Clip wurde in einer UFO-Facebook-Gruppe und auf X gepostet und hat über 7 Millionen Aufrufe, berichtete SWNS .

Während einige davon überzeugt waren, dass es sich bei dem Objekt um außerirdische Technologie handelte, teilte Clifton seine Meinung, dass es sich um ein hochtechnologisches Militärprojekt handeln könnte, berichtete SWNS.

Die englische Royal Air Force hat einen Stützpunkt in der Nähe des malerischen Reiseziels in der Stadt Worcester.

Video: