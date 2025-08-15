Schwache La Niña- und Wirbelsturm-Prognose bringt kälteren Winter 2025/26 in den Norden der USA, ins südliche Kanada und in Teile Europas

Ein schwaches La Niña-Phänomen und Anzeichen eines gestörten Polarwirbels werden in der Saison 2025/26 voraussichtlich zu überdurchschnittlich kalten Winterbedingungen im Norden der USA, im Süden Kanadas und in Teilen Europas führen. Erste saisonale Prognosen deuten auf eine höhere Wahrscheinlichkeit arktischer Lufteinbrüche und anhaltender Kälteanomalien von Dezember 2025 bis Februar 2026 hin.

(Titelbild: 3D-Darstellung der Polarwirbelspaltung)

Die neuesten Langzeitprognosen von ECMWF, CanSIPS und dem US Climate Prediction Center deuten auf die Entwicklung eines schwachen La Niña-Phänomens im tropischen Pazifik im Zeitraum Dezember–Februar 2025/26 hin.

Die Anomalien der Meeresoberflächentemperatur in der Region Niño 3.4 werden voraussichtlich unter dem Durchschnitt bleiben, was das typische La Niña-Zirkulationsmuster begünstigt: eine Hochdruckanomalie über dem Nordpazifik und eine Tiefdruckregion über Alaska und Ostkanada.

Diese Druckkonfiguration neigt dazu, den polaren Jetstream nach Süden in den Norden der Vereinigten Staaten zu verschieben und kalte arktische Luft in die zentralen und östlichen Regionen zu ziehen.

Anomalien der Meeresoberflächentemperatur im äquatorialen Pazifik am 10. August 2025, basierend auf Daten der NOAA Coral Reef Watch.

Saisonale Modellprognosen deuten darauf hin, dass der stratosphärische Polarwirbel im Früh- bis Hochwinter schwächer als normal sein wird. Eine negative Phase der Quasi-Biennalen Oszillation, reduziertes arktisches Meereis und die historische Verbindung von La Niña mit plötzlichen stratosphärischen Erwärmungsereignissen stützen die Prognose einer verstärkten Blockierung in hohen Breiten. Solche Bedingungen können die polare Zirkulation stören und kalte arktische Luft in mittlere Breiten vordringen lassen.

Die Ensemble-Vorhersagen des ECMWF zeigen im Dezember und Januar Hochdruckanomalien über den Polarregionen sowie eine Tiefdruckanomalie über Ostkanada. Diese Konstellation begünstigt eine wiederholte Nordströmung in den mittleren Norden und Osten der USA.

Der saisonale Ausblick des ECMWF zeigt überdurchschnittliche Niederschläge im Nordwesten und Nordosten der USA sowie im Süden Kanadas, während es im Süden trockener als normal ist.

Das CanSIPS-Modell prognostiziert unterdurchschnittliche Temperaturen über dem Süden Kanadas und dem Norden der Vereinigten Staaten, was mit einer verstärkten Kaltluftadvektion aus der Arktis übereinstimmt.

Der offizielle Winterausblick der NOAA hebt eine erhöhte Wahrscheinlichkeit unterdurchschnittlicher Temperaturen im nördlichen Teil, überdurchschnittlicher Temperaturen im Südwesten und entlang der Ostküste sowie ein klassisches La-Niña-Niederschlagsmuster hervor, das im Norden feuchter und im Süden trockener ist.

Während die frühen saisonalen Modellläufe oft eher warme Temperaturen erwarten lassen, deutet die Schneefall-Anomalie-Prognose des ECMWF auf eine überdurchschnittliche Schneedecke östlich der Rocky Mountains und rund um die Großen Seen hin.

CanSIPS prognostiziert ein erhöhtes Schneefallpotenzial über den nördlichen Ebenen, dem Mittleren Westen und dem Nordosten. Im Süden der USA dürfte die Schneefallmenge unter dem Durchschnitt bleiben.

Für Europa geht das ECMWF davon aus, dass es den größten Teil des Winters über wärmere Bedingungen als im Durchschnitt geben wird. Im Januar 2026 gibt es jedoch ein blockierendes Hoch über der Arktis, das eine nord- bis nordöstliche Strömung über Nord-, Mittel- und Westeuropa antreibt.

ECMWF-Vorhersage der saisonalen Schneefallanomalie für Europa, Dezember 2025–Februar 2026.

Darüber hinaus verstärkt es die Sturmaktivität über dem pazifischen Nordwesten, den Großen Seen und Teilen des Nordostens, während in weiten Teilen der südlichen Region wärmere und trockenere Bedingungen aufrechterhalten werden.

Saisonale Prognose des ECMWF für geopotentielle Höhenanomalien von 500 hPa über Nordamerika für Dezember 2025 bis Februar 2026.

Ein solches Muster kann zu unterdurchschnittlichen Temperaturen und verstärktem Schneefall führen, insbesondere wenn der Polarwirbel weiter gestört wird.

Die Kombination aus einem schwachen La Niña-Phänomen und einem schwächeren Polarwirbel als normal erhöht die Wahrscheinlichkeit von Kälteeinbrüchen und verstärktem Schneefall im Norden der USA und im Süden Kanadas, wobei die potenziellen Auswirkungen im Spätwinter bis nach Europa reichen könnten.

Obwohl La Niña den Prognosen zufolge bis zum Frühjahr 2026 abklingen wird, können Resteffekte in Kombination mit der Rückkopplung der Schneedecke zu kälteren Anomalien bis in den März hinein führen, insbesondere in den Binnenregionen.

Im Süden der USA wird der Winter voraussichtlich wärmer und trockener. Die Modellprognosen sind derzeit noch mäßig, und monatliche Prognoseaktualisierungen werden die Prognose präzisieren.