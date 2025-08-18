Argentum Astrum als geheimnisvolle Substanz zwischen Sternenlicht und spirituellem Körper

In okkulten Traditionen, alchemistischen Schriften und modernen esoterischen Kreisen taucht gelegentlich ein Begriff auf, der fast wie eine Beschwörungsformel klingt: Argentum Astrum.

Wörtlich übersetzt bedeutet es „Sternensilber“ oder „Astralsilber“. Während es für manche eine symbolische Entität ist, ist es für andere eine reale Substanz mit transzendenten Eigenschaften – eine Art ätherische Brücke zwischen der physischen und der spirituellen Welt.

Was also ist Argentum Astrum? Eine magische Substanz? Eine monoatomare Essenz? Spirituelles Licht? Lassen Sie uns alle möglichen Facetten dieses Begriffs erkunden.

Herkunft des Namens: Sternsilber und der Geheimorden

Bevor wir uns mit der Form der Substanz befassen, sei erwähnt, dass Argentum Astrum auch der Name des mystischen Ordens ist, der 1907 vom Okkultisten Aleister Crowley als Fortsetzung des Hermetischen Ordens des Golden Dawn gegründet wurde.

Dieser Name wurde nicht zufällig gewählt – er symbolisierte den Übergang der Seele vom Planeten Erde zu ihren stellaren Wurzeln, also spirituellen Aufstieg und Befreiung.

Crowley glaubte, dass jede Seele ihren Ursprung in einem „Stern“ hat, und die Aufgabe des A∴A∴-Ordens war es, diese Tatsache im Schüler zu aktivieren.

Doch der Begriff „Argentum Astrum“ selbst hat eine tiefere Bedeutung als nur eine organisatorische Bezeichnung.

Astrales Silber als Substanz

In einigen alchemistischen und gnostischen Traditionen wird Argentum Astrum als ätherische Substanz beschrieben, die im feinstofflichen Körper eines Menschen zirkuliert – ähnlich wie Blut im physischen Körper. Es ist ein leuchtendes Silber, das:

– die Seele mit dem Astralfeld verbindet

– die Einflüsse von Planeten und Sternen widerspiegelt

– die Informationsmatrix des Bewusstseins trägt

Möglicherweise handelt es sich bei diesem Begriff um eine alte Bezeichnung für feines monoatomisches Silber, das heute in der Alternativwissenschaft als Träger geistiger Reinheit, Spiegelbewusstseins und Aktivierung des dritten Auges wieder auftaucht.

Der innere Spiegel: Die Funktion von Argentum Astrum in der Seele

Symbolisch gilt diese Substanz als „Spiegel der Seele“. Während Gold (Aurum) das solare Selbst symbolisiert, repräsentiert Silber (Argentum) den lunaren, empfänglichen Aspekt des Geistes – die Fähigkeit zu reflektieren, wahrzunehmen und zu verstehen.

Argentum Astrum ist daher ein Bewusstseinszustand, in dem ein Mensch:

– ohne Illusionen in sich selbst blicken

– sich mit seinem höheren Selbst verbinden

– ein „Stern“ im Sinne von Crowleys Aussage werden kann:

„Jeder Mann und jede Frau ist ein Stern.“

Psychospirituelle Ebene: Gedächtnis der Seele

Einige Texte besagen, dass Argentum Astrum der flüssige Gedächtnisträger der Seele ist – eine Substanz, die die Abdrücke aller vergangenen Inkarnationen, karmischen Prägungen und Erfahrungen speichert. Es ist das astrale Gegenstück zur DNA – dem spirituellen Genom.

Es ist möglich, dass während bestimmter Meditationen, Aktivierungen oder unter dem Einfluss von Substanzen wie monoatomischem Silber, Ormus oder bestimmten Elixieren dieses „Silberlicht“ freigesetzt wird, das dann einen tieferen Einblick in die Realität ermöglicht.

Moderne Interpretation: Eine Brücke zwischen Mystik und Wissenschaft

Derzeit gibt es Versuche, Argentum Astrum wie folgt zu interpretieren:

– ein elektromagnetisches Bewusstseinsfeld, das auf kosmische Einflüsse reagiert

– ein Quantennetzwerk stellaren Ursprungs, das Menschen mit der „Quelle“ verbindet

– oder sogar als eine Technologie, die alte Zivilisationen für die „göttliche Kommunikation“ durch Körper und Geist nutzten.

Einige Channeling-Quellen behaupten, dass man durch die Aktivierung des „Silber-Aspekts“ in sich selbst wieder Zugriff auf das Sternengedächtnis erhält.

Das Sternensilber in uns

Argentum Astrum ist nicht nur ein poetischer Ausdruck. Es ist der Schlüssel zum Verständnis einer tieferen Dimension des Menschen, die mehr ist als Fleisch, Blut und Geist. Es erinnert uns daran, dass wir von den Sternen kommen – und dass das Silber unseres Geistes ein Spiegelbild der unendlichen Intelligenz ist, die zwischen den Welten fließt.

Ob wir uns diesem Konzept als Mystiker, Alchemisten oder intuitive Wissenschaftler nähern, eines ist sicher:

Wir alle tragen einen Funken Sternensilber in uns – und früher oder später werden wir beginnen, ihn zurückzustrahlen.