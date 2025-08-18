Chinesische Firma plant weltweit ersten humanoiden Schwangerschaftsroboter mit künstlicher Gebärmutter

Die Innovation nutzt künstliches Fruchtwasser und Nährstoffzufuhr über einen Schlauch und simuliert so die natürliche Schwangerschaft. Nun soll sie in humanoide Roboter integriert werden.
Ein chinesisches Technologieunternehmen arbeitet mit Hochdruck an der Entwicklung des möglicherweise ersten „Schwangerschaftsroboters“ der Welt.
Die Idee von Kaiwa Technology mit Sitz in Guangzhou sieht einen Humanoiden vor, in dessen Bauchraum eine künstliche Gebärmutter eingebettet ist, die einen Fötus zehn Monate lang durch die Schwangerschaft tragen und ein Baby zur Welt bringen soll, berichten chinesische Medien.
Der Roboter soll im Jahr 2026 auf den Markt kommen und voraussichtlich für unter 100.000 Yuan (ca. 13.900 US-Dollar) verkauft werden. Er soll eine Schwangerschaftsalternative für diejenigen bieten, die die Belastungen einer menschlichen Schwangerschaft vermeiden möchten.
Die Ankündigung hat einen intensiven öffentlichen Diskurs ausgelöst – von ethischem Unbehagen bis hin zu hoffnungsvollen Möglichkeiten für Unfruchtbare.
Kürzlich stellten chinesische Forscher GEAIR vor, den weltweit ersten KI-gesteuerten Zuchtroboter, der autonom fahren und kreuzbestäuben kann, um Kosten zu senken, Zyklen zu verkürzen und die Effizienz zu steigern.
Humanoide Geburtsmaschine
Die kühne Vision eines humanoiden Roboters für Leihmutterschaft wurde laut ECNS auf der Weltroboterkonferenz 2025 in Peking von Zhang Qifeng, Gründer von Kaiwa Technology und Mitglied der Nanyang Technological University, vorgestellt .
Laut Qifeng handelt es sich dabei nicht nur um einen Inkubator, sondern um einen lebensgroßen Humanoiden mit einer künstlichen Gebärmutter im Bauchraum, der den gesamten Prozess von der Empfängnis bis zur Geburt nachbilden kann.
Die Kerninnovation liegt in der Technologie der künstlichen Gebärmutter, bei der sich ein Fötus in künstlichem Fruchtwasser entwickelt und über einen Schlauch ernährt wird, wodurch eine natürliche Schwangerschaft nachgeahmt wird. Laut Oddity Central ist die Technologie im Labor bereits ausgereift und muss nun in eine humanoide Form integriert werden, um eine echte Mensch-Roboter-Interaktion während der Schwangerschaft zu ermöglichen .
Qifeng geht davon aus, dass ein Prototyp seines Schwangerschaftsroboters innerhalb eines Jahres fertig sein wird und weniger als 13.900 Dollar kosten wird. Zu ethischen und rechtlichen Aspekten sagte er, es habe bereits Gespräche mit den Behörden der Provinz Guangdong gegeben und entsprechende Vorschläge seien im Rahmen der laufenden politischen und gesetzgeberischen Beratungen eingereicht worden, berichtet Chosun Biz .
KI schafft die Zukunft
Künstliche Gebärmütter haben in Tierstudien vielversprechende Ergebnisse gezeigt. 2017 gelang es Forschern des Kinderkrankenhauses von Philadelphia, ein frühgeborenes Lamm – das entspricht 23 Wochen einer menschlichen Schwangerschaft – in einem „Biobag“ zu nähren, einem transparenten Vinylbeutel, der mit warmem, künstlichem Fruchtwasser auf Kochsalzbasis gefüllt war. Die Nährstoffe wurden über einen an der Nabelschnur befestigten Schlauch zugeführt, sodass das Lamm laut Chosun Biz innerhalb von vier Wochen Wolle entwickelte.
Allerdings funktionieren die heutigen künstlichen Gebärmütter eher wie Brutkästen für Neugeborene und ermöglichen Leben erst nach einer Teilschwangerschaft. Damit Dr. Zhangs Konzept funktioniert, muss die Technologie so weit fortgeschritten sein, dass sie Befruchtung, Einnistung und eine vollständige Schwangerschaft ermöglicht. Details dazu gab er nicht preis, sodass Fragen zu den bevorstehenden wissenschaftlichen, ethischen und rechtlichen Herausforderungen offen bleiben.
Eine weitere bemerkenswerte Entwicklung, die auf der World Robot Conference 2025 vorgestellt wird, ist der weltweit erste KI-gesteuerte Zuchtroboter, der künstliche Intelligenz und Biotechnologie integriert und so die Pflanzenzucht revolutioniert.
Unter der Leitung von Forschern am Institut für Genetik und Entwicklungsbiologie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften nutzte das Team die Genomeditierung, um männlich-sterile Blüten zu erzeugen, wodurch der Roboter effizient Hybridsamen produzieren konnte .
In Kombination mit fortschrittlichen Methoden wie „De-novo-Domestizierung“ und „Speed Breeding“ bildet GEAIR die weltweit erste „intelligente Roboterzuchtfabrik“, die in der Lage ist, schnell hochwertige Pflanzensorten zu erzeugen.
GEAIR wurde bereits zur Entwicklung eines männlich-sterilen Sojabohnensystems eingesetzt, das Chinas Hybridzuchtkapazität und Ernteerträge steigern könnte. Xu wies darauf hin, dass das Projekt ein geschlossenes Kreislaufsystem für intelligente, vollständig autonome Roboterzucht etabliert – ein Pionier der KI-gesteuerten Landwirtschaft.
