Chinesische Firma plant weltweit ersten humanoiden Schwangerschaftsroboter mit künstlicher Gebärmutter

Die Innovation nutzt künstliches Fruchtwasser und Nährstoffzufuhr über einen Schlauch und simuliert so die natürliche Schwangerschaft. Nun soll sie in humanoide Roboter integriert werden.

Ein chinesisches Technologieunternehmen arbeitet mit Hochdruck an der Entwicklung des möglicherweise ersten „Schwangerschaftsroboters“ der Welt.

Die Idee von Kaiwa Technology mit Sitz in Guangzhou sieht einen Humanoiden vor, in dessen Bauchraum eine künstliche Gebärmutter eingebettet ist, die einen Fötus zehn Monate lang durch die Schwangerschaft tragen und ein Baby zur Welt bringen soll, berichten chinesische Medien.

Der Roboter soll im Jahr 2026 auf den Markt kommen und voraussichtlich für unter 100.000 Yuan (ca. 13.900 US-Dollar) verkauft werden. Er soll eine Schwangerschaftsalternative für diejenigen bieten, die die Belastungen einer menschlichen Schwangerschaft vermeiden möchten.

Die Ankündigung hat einen intensiven öffentlichen Diskurs ausgelöst – von ethischem Unbehagen bis hin zu hoffnungsvollen Möglichkeiten für Unfruchtbare.

Kürzlich stellten chinesische Forscher GEAIR vor, den weltweit ersten KI-gesteuerten Zuchtroboter, der autonom fahren und kreuzbestäuben kann, um Kosten zu senken, Zyklen zu verkürzen und die Effizienz zu steigern.

Humanoide Geburtsmaschine

Die kühne Vision eines humanoiden Roboters für Leihmutterschaft wurde laut ECNS auf der Weltroboterkonferenz 2025 in Peking von Zhang Qifeng, Gründer von Kaiwa Technology und Mitglied der Nanyang Technological University, vorgestellt . Laut Qifeng handelt es sich dabei nicht nur um einen Inkubator, sondern um einen lebensgroßen Humanoiden mit einer künstlichen Gebärmutter im Bauchraum, der den gesamten Prozess von der Empfängnis bis zur Geburt nachbilden kann. Die Kerninnovation liegt in der Technologie der künstlichen Gebärmutter, bei der sich ein Fötus in künstlichem Fruchtwasser entwickelt und über einen Schlauch ernährt wird, wodurch eine natürliche Schwangerschaft nachgeahmt wird. Laut Oddity Central ist die Technologie im Labor bereits ausgereift und muss nun in eine humanoide Form integriert werden, um eine echte Mensch-Roboter-Interaktion während der Schwangerschaft zu ermöglichen .