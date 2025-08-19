Gefälschte Geschichte: Tartaria und die Tausendjährige Herrschaft

Wenn ich über dieses Thema spreche oder schreibe, verwende ich oft den Begriff Tartaria. Es ist ein Sammelbegriff und vielleicht nicht die treffendste Beschreibung dieser verlorenen Zivilisation, doch er findet zunehmend Anerkennung. Von Guy Anderson

Je häufiger der Begriff in Diskussionen auftaucht, desto mehr rückt er ins allgemeine Bewusstsein, weshalb es wichtig ist, ihn weiterhin zu verwenden.

Historisch bezeichnete Tartaria ein riesiges Gebiet, das den größten Teil der nördlichen Hemisphäre umfasste, darunter ganz Russland und Asien; in der modernen Forschung wird es auch als die Alte Welt und die Tausendjährige Herrschaft Christi bezeichnet, die in der Offenbarung des Johannes beschrieben wird.

Ich bin nicht religiös, doch die Bibel ist für mich eine unschätzbar wertvolle Quelle an Hinweisen. Ihre Berichte decken sich mit vielen Mustern und Zeugnissen dieser Zivilisation, auch wenn es frustrierend ist, dass vieles davon verändert, falsch übersetzt oder entfernt wurde.

Was jemand glaubt, ist seine eigene Entscheidung, und ich würde das niemals in Frage stellen; ebenso wenig sollte jemand anderen seine religiösen Ansichten aufzwingen.

Offenbarung 20 beschreibt eine tausendjährige Herrschaft, in der Christus die Völker regiert und Satan gebunden ist und nicht täuschen kann.

Die Harmonie, Gerechtigkeit und außergewöhnliche Handwerkskunst, die mit Tartaria in Verbindung gebracht werden, entsprechen genau dieser Beschreibung. Die erhaltene Architektur ist monumental, präzise und perfekt proportioniert, erbaut, um mit natürlichen Frequenzen zu schwingen, als hätten ihre Schöpfer nach einem höheren Bauplan gearbeitet.

Als ich kürzlich in Tomar, Portugal, der Heimat der Tempelritter, war, hörte ich eine Legende über das Kloster Christi: Während die Ritter schliefen, bauten Engel die ganze Nacht hindurch. Ob sich dies nun auf geflügelte Wesen bezieht oder eine poetische Metapher ist, ich glaube, es deutet auf eine Rasse mit höherem Bewusstsein und unübertroffener Fertigkeit hin, die zu Konstruktionen fähig war, die weit über die heutigen Methoden hinausgingen.

Berichte über die Technologie der Tataren erzählen von Energie, die direkt aus dem Äther und der Atmosphäre gewonnen wurde und Städte ohne Umweltverschmutzung oder Knappheit mit Energie versorgte. Es suggeriert eine Welt im perfekten Gleichgewicht mit der Natur und erinnert an biblische Visionen einer wiederhergestellten Erde.

Die Offenbarung warnt auch davor, dass Satan nach Ablauf der tausend Jahre für eine „kurze Zeit“ freigelassen wird, um die Völker in die Irre zu führen. Diese Zeit begann 1776 mit dem Aufstieg der Neuen Weltordnung.

Ihre Symbole sind deutlich sichtbar: das allsehende Auge über einer unvollendeten Pyramide auf der Rückseite des amerikanischen Dollarscheins und die Freiheitsstatue als Abbild des von seinen Ketten befreiten Satans. Dies sind keine Interpretationen, sondern physische Symbole der heutigen Zeit.

Anatoli Fomenko und andere argumentieren, dass um diese Zeit 800 Jahre künstlich in unsere Chronologie eingefügt wurden. Sollte dies zutreffen, wäre das Jahr 1776 in Wirklichkeit eher 976, was bedeutet, dass die Tausendjährige Herrschaft fast genau tausend Jahre dauerte, genau wie in der Offenbarung berichtet.

Der Zusammenbruch erfolgte plötzlich und gewaltsam; Überschwemmungen, Schlammlawinen, Brände und atmosphärische Umwälzungen erschütterten die Alte Welt.

Die Überlebenden erwachten in einer Welt, in der die Vergangenheit neu geschrieben und die Erinnerung an dieses goldene Zeitalter bewusst ausgelöscht worden war.

Nun könnte sich diese kleine Zeit ihrem Ende nähern. Das wachsende Bewusstsein für Tartaria könnte der Beginn einer großen Enthüllung sein.

Wie in Offenbarung 20,3 berichtet wird, würden die tausend Jahre enden, und für kurze Zeit würden die Völker verführt werden. Diese kurze Zeit könnte nun zu Ende gehen und mit ihr könnte die Rückkehr des Wissens, der Schönheit und der Ordnung kommen, die die einstige Welt auszeichneten.

Das behauptet zumindest Guy Anderson der Autor von Tesla & The Cabbage Patch Kids und Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies

