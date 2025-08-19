Astronomen behaupten, der interstellare Besucher 3I/ATLAS erzeuge mithilfe außerirdischer Technologie „sein eigenes Licht“ (Video)

Avi Loeb von Harvard – derselbe Wissenschaftler, der mit seinen Behauptungen über das interstellare Objekt ‚Oumuamua das Establishment erschütterte – sagt nun, dass das neu entdeckte 3I/ATLAS offenbar „sein eigenes Licht erzeugt“ und dabei „außerirdische Technologie“ einsetzt .

Das stimmt. Er reflektiert nicht das Sonnenlicht wie jeder Komet in den Lehrbüchern, sondern leuchtet von selbst .

Und während die etablierten Astronomen sich bemühen, dies zu erklären, indem sie es als „seltsamen Kometen“ mit „Staubausgasung“ bezeichnen, fragen andere: Rutscht diese außerirdische Technologie unter dem Deckmantel der Wissenschaft durch unser Sonnensystem?

Oder, noch beunruhigender, handelt es sich bei der ganzen Sache um eine psychologische Operation, um die Massen auf eine vorgetäuschte Alien-Invasion vorzubereiten, wie sie von zahlreichen Insidern der CIA und anderer Geheimdienste über Jahrzehnte hinweg vorhergesagt wurde?

Bilder des Hubble-Weltraumteleskops zeigten eine sonnenzugewandte Koma – ein Leuchten in die „falsche“ Richtung –, aber keinen sichtbaren Schweif. Loeb argumentiert, das Helligkeitsprofil abfalle für eine normale Sonnenlichtstreuung viel zu stark. In seinen Worten:

„Nur eine selbstleuchtende Quelle kann einen so steilen Abfall erklären“, erklärte Loeb auf Medium.

Übersetzung? Dieses Ding reflektiert nicht nur Licht. Es scheint sich selbst mit Energie zu versorgen.

Wenn Loeb Recht hat, dann ist 3I/ATLAS nicht der 20 Kilometer große Felsbrocken, den die NASA zuerst behauptete, sondern ein winziges künstliches Raumfahrzeug mit einem Durchmesser von weniger als 100 Metern.

Das Establishment schlägt zurück

Wie vorherzusehen war, beeilte sich das Establishment, Loebs Behauptungen zu diskreditieren. Fast umgehend wiesen mit der NASA verbundene Astronomen auf ultraviolette Emissionen von Wasserdampf hin , die das Swift-Observatorium entdeckt hatte, sowie auf OH-Gas in der Koma. Ihre Botschaft war klar: Dies ist nichts weiter als ein Komet, der Fall abgeschlossen.

Andere Forscher folgten diesem Beispiel. Jewitt und Kollegen veröffentlichten eine Arbeit , in der sie behaupteten, der Kern sei „nicht größer als 2,8 km“.

Diese Schätzung ist praktischerweise kleiner als die ursprüngliche Größe von 20 km – und sie erfolgte zufällig, nachdem Loeb die Möglichkeit außerirdischer Technologie ins Spiel gebracht hatte.

Sogar The Debrief , das einräumte, dass 3I/ATLAS aufgrund des Fehlens typischer Kometengase „paradox“ sei , beharrte weiterhin darauf, dass das Objekt natürlich sein müsse. Mit anderen Worten: Hören Sie nicht auf den Harvard-Astronomen hinter dem Vorhang.

Im offenen Internet tut nicht jeder die Anomalie so schnell ab. Auf Reddits r/space verspotteten Nutzer Loeb mit vorhersehbarem Zynismus:

„Viele Astronomen fragten sich, wie lange es dauern würde, bis Avi Loeb behauptete, es handele sich um ein außerirdisches Raumschiff.“

„Er ist zu 100 % davon überzeugt, dass buchstäblich alles von Außerirdischen stammt.“

Doch selbst die Kritiker geben zu, dass etwas nicht stimmt. Das Objekt zeigt rötlichen Staub, fehlende Gase und Aktivität in 6,4 AE Entfernung – eine viel zu kalte Entfernung für eine normale, wassergetriebene Sublimation. Wenn es sich tatsächlich um einen Kometen handelt, warum verhält er sich dann wie kein anderer Komet, der jemals registriert wurde?

oeb und sein Kollege Eric Keto treiben die Diskussion sogar noch weiter voran. In ihrem neuesten – noch unbegutachteten, also frei von der Kontrolle des Establishments stehenden – Artikel legen sie nahe, dass es sich bei 3I/ATLAS um „möglicherweise feindliche“ außerirdische Technologie handeln könnte.

Die Mainstream-Stimmen haben keine Zeit verloren, diesen „Unsinn“ zu brandmarken. Es ist dasselbe Wort, das sie immer wieder verwendet haben – sei es, um frühe Berichte über UFOs, das Havanna-Syndrom oder andere sogenannte „Verschwörungen“ abzutun , die sich später als weitaus realer herausstellten, als die Behörden zunächst zugaben.

Video: