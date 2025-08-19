Zeitlinien-Wechsel und seltsame Anomalien in der Schumann Resonanz

Netzfund:

Schumann Resonanz schlägt aus.

💥Es gibt seltsame blaue Säulen und weiße Striche, die sich durchziehen …

Und man sieht, dass hier etwas Ungewöhnliches vor sich geht … Was bedeutet das Ihrer Meinung nach?⁉️

Ich denke, es ist bedeutsam.

Ja ‼️NOCH EIN RIESIGER SCHWARZER SPIKE = Zeitliniensprung/-verschiebung‼️⏰

💥🚀🚀🚀🎢🎢🎢🚀🛸🛸🚀🛶🌊🌊🌊🏄🏄🏽‍♀️🏄🏽‍♂️🌊🌊🌊🌊

Teilt gerne eure Erfahrungen während dieser Zeit – nur weil es letzte Nacht gegen 4 Uhr EST passiert ist, heißt das nicht, dass die Zeitlinienverschiebungen nicht noch aktiv sind, denn das sind sie ‼️❤️🕊️🕊️🕊️

Ich frage mich, wovor wir gerettet wurden.

JETZT⁉️❤️

✨Halte deine Frequenzen heute hoch, damit du die beste verfügbare Zeitlinie erreichst ✨