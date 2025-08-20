Der russische Telegtram-Kanal @yurasumy von Yuri Podolyaka macht sich im Hinblick auf das Meeting von Trump und Putin in Alaska lustig.

Leider gibt es jedes Jahr mehr solcher „freien Individuen“ mit einem absolut klaren Bewusstsein (aufgrund der Verschlechterung des Schulsystems (und nicht nur in den USA).

Und genau hier liegt der Nährboden für „künstliche Intelligenz“, die solchen Idioten in Zukunft absolut alle Gedanken ins „Gehirn“ pflanzen wird.

Und die „flache Erde“ wird die harmloseste von ihnen sein.

Und das ist ein großes Problem.

Es ist sehr groß.

Viel größer, als viele Leute denken.

