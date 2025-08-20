Eine vermutlich 6.000 Jahre alte „verlorene Stadt“ unter Wasser könnte unser gesamtes Geschichtswissen verändern

Vor über 20 Jahren gab ein Forscherteam bekannt, dass sie etwas gefunden hätten, das auf die Existenz einer antiken Stadt hinweisen könnte, die heute unter Wasser liegt.

Kanadische Forscher, die im Jahr 2001 arbeiteten, gaben bekannt, dass sie bei der Suche in den Gewässern vor der Westküste Kubas mit ihrem Sonargerät offenbar Steinstrukturen unter dem Meer gefunden hätten.

Damals berichtete die BBC, das Team habe unter Wasser „symmetrisch angeordnete Steinstrukturen“ gefunden, die an Stadtstraßen und Stadtentwicklung erinnerten.

Sie beschlossen, die Untersuchung weiter zu vertiefen und schickten einen Roboter hinunter, um genauer hinzusehen. Das Gerät fand „ riesige, glatte Blöcke , die wie geschnittener Granit aussahen“, die aus dem Meeresboden ragten.

Die Forscher vermuten, dass diese Strukturen bis zu 6.000 Jahre alt sein könnten . Das bedeutet, dass sie gut 1.500 Jahre älter wären als die berühmten Pyramiden des alten Ägypten und einige unserer Annahmen über die Geschichte und die menschliche Zivilisation ändern würden.

Einfach ausgedrückt: Wenn die Menschen etwa 1.500 Jahre vor der berühmten Pyramidenbau-Zivilisation des Alten Ägypten in der Lage waren, komplexe Pyramiden zu errichten, dann müssten wir einige unserer Vorstellungen über eine viel ältere Zeit in unserer Geschichte überdenken.

Wenn Menschen in der Lage waren, derartige Gebäude zu errichten, dann spricht es auch für die Entwicklung ihrer Gesellschaft, dass sie dazu in der Lage waren.

Natürlich warnten die Forscher von Advanced Digital Communications damals, dass es sich zwar „um ein großes städtisches Zentrum gehandelt haben könnte“, es aber „völlig unverantwortlich wäre, zu sagen, was es war, bevor wir Beweise hätten“.

Unglücklicherweise war es trotz aller Bemühungen, die Wahrheit über diese möglicherweise verlorene Unterwasserstadt ans Licht zu bringen, bei zukünftigen Expeditionen zu diesem Ort schwierig, weitere Informationen zu gewinnen, und das Gebiet wurde seit 2005 nicht mehr richtig erforscht.

Manuel Iturralde vom Naturhistorischen Museum in Kuba hatte gegenüber National Geographic erklärt , die Forscher hätten „ äußerst eigenartige Strukturen “ gefunden und es werde ihm schwerfallen, „dies geologisch zu erklären“.

Er wies jedoch darauf hin, dass „die Natur in der Lage ist, einige wirklich unvorstellbare Strukturen zu schaffen“. Selbst wenn man also etwas betrachtet und denkt, es müsse von Menschenhand geschaffen sein, hat Mutter Natur jede Chance, einem das Gegenteil zu beweisen.

Iturralde sagte außerdem, dass die Strukturen angesichts ihrer Tiefe etwa 50.000 Jahre alt sein müssten, um bis zu der Stelle abzusinken, an der sie gefunden wurden.

In den letzten paar tausend Jahren ist der Meeresspiegel in der Karibik zwar gestiegen, aber nicht so stark, dass er etwas verdecken würde, das etwa 650 Meter tiefer lag.

Obwohl es unter Wasser viele wunderbare Entdeckungen zu machen gibt, müssen Sie immer darauf achten, dass Sie sich Ihrer Entdeckung nicht sicher sind.

Ein Mann, der glaubt, die verlorene Stadt Atlantis gefunden zu haben , glaubt, er habe die Stelle gefunden, an der einst die versunkenen Ruinen einer antiken Stadt standen. Doch es ist leichter gesagt als getan, alle dazu zu bringen, seine Beweise zu akzeptieren.