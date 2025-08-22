Augenzeugenbericht: UFO oder TR-3B Black Manta über Missouri (Video)

Hey, sehen Sie sich das an. An NUFORC wurde ein Video geschickt, das die leuchtenden Lichter eines dreieckigen UFOs über Missouri zeigt. Es sieht aus wie das streng geheime TR-3B Black Manta-Projekt der USAF . Von Scott C. Waring

Man hat es noch nie zuvor gesehen, man hat nur aus Quellen der US-Regierung davon gehört, aber das ist es. Es ist riesig und es sieht aus, als wäre es vertikal geneigt, sodass man seine unteren Antriebssysteme weiß leuchten sehen kann.

Es ist so selten und es ähnelt sehr den Drohnen aus New Jersey, die man Anfang des Jahres mehrere Monate lang gesehen hat, aber dieses hier ist dreimal so groß wie jene.

Dieses TR-3B ist höchstwahrscheinlich das Black Manta-Projekt der USAF, allerdings verfügen Außerirdische tatsächlich über solche Fluggeräte und das TR-3B basierte auf außerirdischer Technologie, die in Area S4 innerhalb von Area 51 entwickelt wurde .

Ein Zeuge gibt an: Lautloses dreieckiges Fluggerät schwebte, in Licht gehüllt, und tauchte in der Nähe wieder auf; wurde mehrfach im Hotspot gesehen, und es gibt seit Jahrzehnten ähnliche Berichte.

Ich folgte einem Fluggerät, von dem ich heute glaube, dass es ein Aufklärungsflugzeug der US-Luftwaffe ist . Ich blieb dort stehen, wo es anhielt, und es begann zu schweben und zu trödeln, ohne ein Geräusch außer seiner sichtbaren dreieckigen Form.

Es befand sich etwa 30 Meter über mir und war so lang wie ein Fußballfeld. Es manövrierte auf seltsame Weise. Fast so, als wäre es untergetaucht und würde Schräglagen und Sturzflüge machen.

Es hüllte sich in eine Lichtkugel und tauchte dann schwebend an anderer Stelle in der Nähe wieder auf.

