Direktläufiger Merkur ab dem 11. August 2025: Darum wird jetzt endlich alles leichter!

Am 11.08.2025 wird Merkur wieder direktläufig. Warum jetzt eine Pechsträhne endet und worauf wir uns freuen können!

Am 11. August 2025 um 9:24 Uhr ist es so weit: Merkur beendet seine rückläufige Phase. Für viele ist das ein lang ersehnter Moment, denn der sinnbildliche Richtungswechsel des Merkurs steht für das Ende einer Pechsträhne.

Nach turbulenten Wochen voller Missverständnisse, technischer Pannen und Verzögerungen dürfen wir jetzt aufatmen. Merkur bringt endlich wieder Schwung in unseren Alltag und sorgt dafür, dass uns das Leben mit all seinen kleinen Tücken leichter fällt. Was für ein tolles Signal für unseren Restsommer!

Wofür steht Merkur in der Astrologie?

In der Astrologie steht Merkur für unsere Kommunikation und unser Denkvermögen. Er ist verantwortlich für unseren Intellekt und die Art, wie wir unsere Gedanken formulieren und miteinander sprechen.

Es geht also auch um den Austausch von Informationen, weshalb dem Merkur auch alle Themen rund um technischen und gesellschaftlichen Fortschritt zugeschrieben werden.

In der römischen Mythologie galt er darum als der Götterbote. Des Weiteren repräsentiert er auch unsere Neugier und unseren Humor. Bei diesem großen Wirkungsbereich ist es kein Wunder, dass die rückläufige Merkur-Phase so gefürchtet ist …

Warum wir jetzt alle aufatmen können

Was für ein wundervolles Sommerereignis! Ab dem 11. August 2025 kann alles nur besser werden. Wir merken, dass es uns wieder leichtfällt, die richtigen Worte zu finden, dass die Technik wieder so funktioniert, wie wir es wollen, und dass unsere Vorhaben mehr nach Plan laufen.

Jetzt müssen wir die ersten Tage nutzen, um wieder Ordnung in das Chaos zu bringen, das Merkur angerichtet hat. Es ist an der Zeit für klärende Gespräche! Zum Glück gelingt es uns jetzt, einander richtig zuzuhören und unsere Bedürfnisse und Gefühle deutlich, aber rücksichtsvoll zum Ausdruck zu bringen.

Es fällt uns wie Schuppen von den Augen und plötzlich sehen wir alles klarer. Jetzt ist es aber wichtig, nach vorne zu schauen und sich nicht zu lange darüber zu ärgern, dass die letzten Wochen so schwierig waren. So ist das nun mal bei Merkurs Rückläufigkeit und irgendwann ist es zum Glück auch wieder vorbei.

Wann wird Merkur das nächstes Mal rückläufig?

 

Einmal müssen wir in diesem Jahr leider noch einmal durch eine „Mercury Retrograde“. Vom 9. November bis zum 29. November 2025 wird der Kommunikationsplanet erst im Schützen und ab dem 19. im Skorpion ein drittes Mal rückläufig.

Aber keine Angst! Wir haben es ja jetzt schon zweimal geschafft. Wenn man sich gut darauf vorbereitet, kann eigentlich nichts schiefgehen, und wie so oft ist Achtsamkeit der Schlüssel zum Erfolg.

Außerdem liegen ja nun erst einmal Wochen der Leichtigkeit vor uns.

Die Sternzeichen, die unter besonderem Einfluss des Merkurs stehen, sind Jungfrau und Zwillinge. Denn Merkur ist ihr Herrscherplanet! Sobald Merkur wieder direktläufig ist, kehrt für diese Zeichen oft eine spürbare Erleichterung ein, sogar noch deutlicher als beim Rest von uns.

Zwillinge, als wissbegierige und kommunikative Persönlichkeiten, profitieren davon, dass neue Informationen wieder in gewohnter Geschwindigkeit verarbeitet werden können. Jungfrauen, die für ihre Ordnungsliebe bekannt sind, freuen sich darüber, dass wieder alles nach Plan verläuft.

Für beide Zeichen ist die Zeit nach der Rückläufigkeit von Merkur ideal, um neue Projekte zu starten, wichtige Entscheidungen zu treffen und persönliche oder berufliche Ziele mit großen Schritten zu verfolgen!

Kommentare

5 Antworten zu „Direktläufiger Merkur ab dem 11. August 2025: Darum wird jetzt endlich alles leichter!“

  1. Avatar von Christof
    Christof

    Es wird leichter, um dich weiter zu lenken. Nicht sich durch sowas im Außen leiten lassen, sondern innerlich selbst wirken. In uns ist die Kraft. Wir sind das Universum.

    Antworten
    1. Avatar von uwe
      uwe

      @Christof .. Wir sind das Universum! …sagten die kleinen Kälbchen und verschwanden im Schlachthof.

      Antworten
      1. Avatar von Christof
        Christof

        Uwe du lässt dich nach den Worten lenken und siehst nicht wirklich, was ich damit meine, weil du nicht bist. Das ist der kleine, aber feine Unterschied. Es geht darum, dass hier ein korrumpiertes System beworben wird. Du lebst nach Rollen, welche nicht dir gehören. Du kannst jedoch diese Rollen sowie Persönlichkeiten erkennen und tatsächlich aus der eigenen Kraft wirken. Du bist sogar mehr als das Universum, aber das merkst du erst, wenn du bewusst das unendliche Wesen bist. Das heißt, das Steuer übernehmen anstatt nach Gedanken und dem Verstand zu gehen, was du nicht bist. Die Esoterik und die hier gelehrte geistige Welt kannst du in die Tonne werfen.

        Antworten
  2. Avatar von Roland
    Roland

    Nun, wenn wir also das Universum selbst sind, dann brauche ich mich nicht zu wundern, warum diese Welt so ist, wie sie aktuell ist.
    Glaubet empfangen zu haben und es wird Euch werden.
    Der Glaube versetzt Berge.
    Wenn also alle damit beginnen würden, an einer besseren Welt zu arbeitet, anstatt sich den niedrigen Energien hinzugeben, dann würde dieser Ort hier zu einem besseren Ort werden.
    Dort wo man es etwas besser ertragen und aushalten kann.
    Jedoch sind wir hier leider nicht bei wünsch dir was. Hier findet aktuell der Carneval in dieser Welt statt.

    https://tinyurl.com/5n7pmjhn

    Mehr nicht.

    Antworten
    1. Avatar von Christof
      Christof

      Es ist ein Unterschied, ob du nach den Fremdprogrammen reagierst oder unabhängig beginnst als Schöpfer zu agieren, bzw. die Möglichkeiten und Aspekte des Universums zi nutzten. In Nichts ist alles. Ich spreche natürlich nicht von der korrumpierten Matrix und den angeblichen universellen Gesetzen, welche keine sind, sondern von unseren als Unendliches Wesen.

      Der Glaube selbst ist eine Illusion, bzw. Selbstver-arsche anstatt wirklich zu sein. Allein der Kampf zwischen Gut und Böse dient zur Ablenkung. Wir dürfen uns den niederen Energien stellen und auch auf das Unangenehme schauen, um im System Bewegung ins Spiel bringen. Nur durch uns haben sie die Möglichkeiten. Erkennen wir es in uns, hat das enorme Auswirkungen auf die Matrix und vieles andere auch. Es benötigt nicht viele.

      Antworten

