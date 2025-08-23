Gefälschte Geschichte: Der Himmelsrat der gefallenen Engel und die geteilte tatarische Festung

1912–1913 begannen die Balkankriege, als die tatarische Festung auf dem Balkan in viele Teile zerteilt und auf ihrem Territorium neue Nationen gegründet wurden, die Mazedonien schließlich von der Weltkarte tilgten, als die Großmächte am 10. August 1913 den Vertrag von Bukarest unterzeichneten.

Mit diesem Akt endete Satans Bestreben, Gott durch seine Schöpfungskinder auf diesem kleinen Stück Land unter der Eiskuppel mit nur wenigen Kontinenten zu bestrafen. Von Gorgi Shepentulevski

Als dies geschah, fand im Himmelsrat der gefallenen Engel eine epochale Feier statt, um der Vernichtung ihres gemeinsamen Feindes, des Heiligen Mazedoniens, zu gedenken.

Dies war der Höhepunkt ihres Strebens nach Macht über Gott, aber gleichzeitig auch der Höhepunkt ihrer Einheit als vereinte satanische Gruppe, getrieben von einer imaginären gemeinsamen Angst, die sie zusammenhielt, ohne zu erkennen, dass es die Heiligkeit Mazedoniens war, die sie überhaupt erst ins Leben rief, als Gott vor aller Zeit mit seiner Schöpfung begann.

Als die imaginäre Angst vor Mazedonien hier auf der Erde beseitigt war, wurde das Militärbündnis SATAN nutzlos und irrelevant, und um dieses Militärbündnis auf unbestimmte Zeit aufrechtzuerhalten, brauchten sie eine weitere imaginäre Angst, um alle gefallenen Engel unter einem SATAN-Dach zu halten, und wählten Russland als Vogelscheuche, und aus diesem Grund wurde das früher als SATAN bekannte Militärbündnis 1949 in die NATO umgewandelt.

Erster Weltkrieg 1914–18.

1922 wurde das Osmanische Reich nach Erfüllung seiner Mission aufgelöst und der neue Staat Türkei gegründet.

Zweiter Weltkrieg 1939–1945. Mehr über die unerklärlichen Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs und Hitlers in meinen nächsten beiden Beiträgen.

Bis 1637 n. Chr., in der vorsintflutlichen Welt, existierten auf der Erde nur Plasmaportale als Fortbewegungsmittel.

Zwischen 1656 n. Chr. und 1802 n. Chr. verlagerte sich das Reisen schnell von Plasmaportalen auf Eisenbahnen am Boden und Vimanas und andere Flugobjekte in der Luft.

Aus diesem Grund sind viele Eisenbahnlinien unter der Schlammflut begraben, die durch die große Flut von 1802 n. Chr. verursacht wurde.

Nach der großen Flut von 1802 n. Chr., die durch einen 600 m hohen Tsunami verursacht wurde, ersetzten Zeppeline und Heißluftballons Vimanas und andere Flugobjekte.

Man begann mit dem Bau von Autostraßen auf dem Boden sowie zusätzlichen Eisenbahnlinien und Flughäfen für den Flugverkehr, die nach und nach die Zeppeline ersetzten.

Stimmen diese Behauptungen des Autors oder handelt es sich um eine Internettheorie?

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“