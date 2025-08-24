Klare UFO-Aufnahmen der Dashcam: Geheimes Flugobjekt oder außerirdische Präsenz? (Video)

Das erste Video, das bei etwa 1:02 beginnt, wurde mit einer Dashcam aufgenommen, als wir auf einer vierspurigen Autobahn Richtung Osten fuhren. Plötzlich tauchte ein großes dreieckiges Flugobjekt ins Bild auf, das etwa 90 bis 120 Meter über der Straße flog.

Obwohl der genaue Ort unbekannt bleibt, ist die Sichtung aufgrund der sichtbaren Details bemerkenswert:

Ein blinkendes Licht mit zwei matt orangefarbenen Lichtern in der Mitte.

Ein großes kreisförmiges Merkmal auf der Unterseite, möglicherweise eine Energiequelle.

Ein ausgesprochen aerodynamisches Dreiecksdesign.

Es scheint, als ob das Fahrzeug von einem Energiefeld oder einer Störung umgeben wäre.

Eine geschätzte Breite von 75 bis 100 Fuß und kein hörbares Geräusch lassen auf eine unkonventionelle Technologie schließen.

In Zeitlupe betrachtet, ist das Filmmaterial eine der eindrucksvollsten Nachtaufnahmen aller Zeiten und wirft die Frage auf: Handelt es sich hier um ein Schwarzbudget-Militärprojekt oder um einen Beweis für etwas Außerirdisches? Interessanterweise weist das dreieckige Flugobjekt eine starke Ähnlichkeit mit dem angeblichen TR-3B Black Manta auf, einem angeblichen Anti-Schwerkraft-Reproduktionsfahrzeug eines Außerirdischen.

Weitere fast ähnliche Sichtungen in Texas und Florida.

Austin, Texas: Ein dunkles Flugobjekt schwebt lautlos am Nachthimmel und verharrt während der gesamten Aufnahme völlig still.

Sarasota, Florida: Drei Energiequellen bilden ein dreieckiges Muster, während sie am Nachthimmel schweben. Es sieht aus, als könnte es sich um eines dieser dreieckigen Raumfahrzeuge handeln.

Heutzutage werden viele Luftfahrzeuge, ob von Menschenhand gebaut oder nicht, mit Technologien beobachtet, die unser derzeitiges Verständnis übersteigen.

