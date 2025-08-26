Große aktive Bereiche von Sonnenflecken, die die Quelle der jüngsten starken Explosionen auf der Rückseite der Sonne waren, sind bald auf die Erde gerichtet

Große aktive Bereiche und Gruppen von Flecken, die die Quelle der jüngsten starken Explosionen auf der Rückseite der Sonne waren, treten aus dem Horizont auf die von der Erde sichtbare Seite, ein signifikanter Anstieg der Anzahl der Ausbrüche wird erwartet, berichtete das Labor für Sonnenastronomie des IKI RAN (Institut für Weltraumforschung der Russischen Akademie der Wissenschaften).

Aufgrund der in den letzten Tagen auf der Sonne stattgefundenen Explosionen sind mindestens drei große Protuberanzen und Plasmaausbrüche ins All gelangt.

Sie waren alle in Richtung Mars gerichtet, aber mit dem Fortschreiten der aktiven Bereiche zur Linie Sonne-Erde werden die damit verbundenen Risiken schnell zunehmen und bis Ende nächster Woche ihren Höhepunkt erreichen.

In ein paar Tagen wird man eine Zwischenbilanz ziehen können, wie viel und was davon die Erde erreicht hat.