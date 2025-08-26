Jungfrau-Saison ab 22. August 2025: Zeit für neue Routinen, Balance und bewusste Entscheidungen

Mit dem Start der Jungfrau-Saison ab dem 22. August 2025 bringt das Erdzeichen Struktur und neue Energie in Ihren Alltag.

Am 22. August gegen 22:33 Uhr startet die Jungfrau-Saison, wenn die Sonne in das Erdzeichen einzieht. Nach einer leidenschaftlichen und etwas turbulenten Löwe-Zeit, die mit dem rückläufigen Merkur zeitweise auch viel Unruhe und Herausforderungen bedeutete, kehrt nun wieder mehr Ordnung und Ruhe in unseren Alltag ein. Zumindest bis zum 22. September, wenn die Sonne dann weiter in die Waage zieht.

Welche Vorteile die Jungfrau-Saison mit sich bringt und welche Sterne in den nächsten Wochen außerdem besonders wichtig sind, erfahren Sie hier.

So tickt die Jungfrau

Das Sternzeichen Jungfrau gilt als besonders scharfsinnig, engagiert und ist ein wahres Organisationstalent. Das Erdzeichen handelt mit Sinn und Verstand und hat ein Faible für Listen und Pläne. Chaos ist hingegen ein Fremdwort.

Durch ihr analytisches Verständnis entgeht Jungfrau-Geborenen kaum etwas, und sie schaffen es immer wieder, auch in kniffligen Situationen die Übersicht zu behalten. Ob im Job oder im Alltag: Jungfrauen sind echte Problemlöser*innen und immer zur Stelle, wenn gute Ideen gefragt sind.

Doch der Wunsch nach Perfektion hat auch Schattenseiten. Überraschungen oder spontane Planänderungen können dieses Sternzeichen ganz schön aus der Bahn werfen. Der Hang dazu, alles ganz genau nehmen zu wollen, macht die Jungfrau selbst manchmal auch zu ihrer größten Kritikerin. Kein Wunder, dass sie sich oft zu viel auf einmal zutraut und sich dann in den vielen kleinen Aufgaben verliert.

In Sachen Liebe geben sich Jungfrauen anfangs eher zurückhaltend und beobachten lieber erst einmal, statt kopflos zu flirten. Doch hat man ihr Herz erobert, zeigt sich ihre sanfte, liebevolle Seite. Das Erdzeichen ist besonders treu und unterstützend. Jungfrauen zeigen ihre Zuneigung lieber durch Taten als durch große Worte.

Was wir in der Jungfrau-Saison lernen

Mit dem Wechsel der Sonne in das Zeichen Jungfrau verändert sich die Atmosphäre für alle Sternzeichen spürbar. Nach der lebensfrohen, feurigen Löwe-Phase, in der Abenteuerlust und Sommergenuss im Vordergrund standen, wird unser Alltag jetzt mehr von Struktur geprägt.

Die Jungfrau schenkt uns Bodenhaftung, weckt Verantwortungsgefühl und motiviert dazu, unser Leben neu zu ordnen. Jetzt ist die perfekte Zeit, um Projekte zu planen, Ziele zu verfolgen und Verbesserungen anzustoßen, sowohl im Job als auch privat. Wer schon erste Gedanken an den kommenden Herbst und Winter hat, kann nun vorausschauend organisieren und klug vorsorgen.

Die Jungfrau steht zudem für Heilung und Ganzheit. Körper, Geist und Seele rücken dadurch stärker in den Mittelpunkt. Vielleicht spüren Sie gerade jetzt, wie wichtig es ist, auf Ihre innere Balance zu achten? Die Jungfrau-Energie macht es Ihnen leichter, neu zu starten und konsequent am Ball zu bleiben, gerade, wenn Sie schon länger Veränderungen in Sachen Gesundheit anstreben.

Ein weiteres Highlight: Bereits einen Tag nach Beginn der Jungfrau-Saison, am 23. August, erstrahlt der Neumond in diesem Zeichen. Ein doppelter Schub für Neuanfänge! Berufliche Ambitionen lassen sich jetzt besonders gut angehen, gleichzeitig profitieren auch Beziehungen und Freundschaften von dieser klaren, ehrlichen Energie. Sie treffen durchdachte Entscheidungen, prüfen Situationen sorgfältig und schützen sich auch vor Enttäuschungen.

Lassen Sie sich jedoch nicht dazu verleiten, überall Perfektion anstreben zu wollen. Kleine Rückschläge und Fehler dürfen passieren, das ist menschlich. Zu viel Ehrgeiz kann schnell in Überforderung münden.

Vergessen Sie trotz aller Disziplin auch nicht, die letzten Sommertage zu genießen. Die Jungfrau-Saison lädt dazu ein, das Leben bewusst zu gestalten, aber auch, sich selbst kleine Freuden zu gönnen. Genießen Sie auch Momente, die Ihr Herz berühren!

Welche wichtigen Konstellationen warten noch in der Jungfrau-Saison?

25. August: Venus im Löwen

Venus, die Göttin der Liebe, sorgt im temperamentvollen Löwen für ein wahres Feuerwerk an Gefühlen. Es fällt leichter, mutig auf andere zuzugehen und das Herz sprechen zu lassen. Leidenschaft und Lebensfreude sind deutlich spürbar. Singles dürfen sich auf aufregende Begegnungen freuen, während Paare frischen Schwung in ihre Beziehung bringen können.

Doch Vorsicht: Die verführerische Löwe-Energie verleitet schnell zu impulsiven Entscheidungen. Gerade wer in festen Händen ist, sollte darauf achten, die Loyalität zum Herzblatt nicht aufs Spiel zu setzen. Kleine Flirts sind jetzt besonders reizvoll, aber manchmal auch riskant.

1. September: Saturn in den Fischen

Saturn, der Planet der Disziplin und Reife, kehrt am 1. September zurück in das Zeichen Fische, wo er bereits vom 7. März 2023 bis zum 24. Mai 2025 große Veränderungen angestoßen hat. Für kurze Zeit stand er dann zunächst im Widder, um jetzt bis Februar 2026 in dem sensiblen Wasserzeichen Fische zu bleiben.

Es beginnt eine Phase, in der Intuition, Spiritualität und innere Entwicklung im Vordergrund stehen. Sie spüren vielleicht eine stärkere Verbindung zu Ihrer Gefühlswelt und sind empfänglicher für feine Schwingungen. Diese Zeit lädt dazu ein, alte Muster zu erkennen und loszulassen.

2. September: Merkur in der Jungfrau

Mit Merkur, dem Kommunikationsplaneten, der sich für einige Wochen in der sachlichen Jungfrau aufhält, wird es leichter, Ordnung ins Gedankenchaos zu bringen. Die Konzentration auf das Wesentliche fällt besonders leicht. Sie können Projekte gezielt vorantreiben, Lösungen entwickeln und Ihre Pläne präzise umsetzen – sowohl privat als auch im Beruf.

Vor allem im wissenschaftlichen und medizinischen Bereich sind große Fortschritte möglich. Doch eine kleine Warnung: Lassen Sie sich nicht zu sehr von Perfektionismus lenken. Ein bisschen Gelassenheit und Optimismus sorgen für mehr Leichtigkeit im Alltag.

7. September: Vollmond in den Fischen

Der Vollmond im Zeichen Fische, begleitet von einer totalen Mondfinsternis, macht den 7. September 2025 Tag zu einem besonderen astrologischen Ereignis. Die Atmosphäre ist von einer fast magischen Tiefe geprägt, und alte, vielleicht schmerzhafte Themen tauchen noch einmal auf.

Doch genau das bietet die Chance, sich endgültig von alten Belastungen zu befreien und Platz für Neues zu schaffen. Die Sehnsucht nach Nähe, Harmonie und Gemeinschaft ist groß. Nutzen Sie diesen Tag, um sich mit anderen zu verbinden und Ihr Herz zu öffnen.