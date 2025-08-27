Die mysteriöse „Cueva de los Tayos“ – Heimat einer „verlorenen“ alten Metallbibliothek

Die Höhle besteht aus massiven Steinblöcken, die offenbar vor Zehntausenden von Jahren mit einer Art hochentwickelter Maschinerie herausgeschnitten wurden.

Die Höhle weist präzise Schnitte und extrem polierte Oberflächen auf, die nach Ansicht vieler Autoren Spuren einer hochentwickelten antiken Zivilisation sind. Darüber hinaus soll sich in der Höhle eine METALLBIBLIOTHEK befunden haben. Einige der aus der Höhle geborgenen Metallplatten sollen im Pater Crespi-Museum in Ecuador ausgestellt gewesen sein.

Die geheimnisvolle Cueva de Los Tayos – entdeckt im Jahr 1860 – und benannt nach einem Vogel gleichen Namens – Tayos/ Fettschwalm ( Steatornis caripensis ) – wird von vielen Autoren und Forschern als eines der größten Rätsel Amerikas angesehen, und viele sind sich einig, dass die tief im Inneren der Höhle verborgene Wahrheit uns zwingen wird, die Geschichte der Menschheit völlig neu zu schreiben.

Es gibt Autoren, die behaupten, dass die Höhle der Tayos eine uralte Geschichte aufzeichnet, die sich auf der Erde abspielte und 250.000 Jahre zurückreicht.

Auch heute noch ist die Höhle des Tayos (Morona Santiago, südöstlich von Ecuador) die Obsession vieler Forscher, die in ihrem Inneren die Antwort auf das Rätsel um die kolossalen Steinblöcke suchen, aus denen die Wände und Decken der Höhle bestehen.

Neil Armstrong selbst war Teil einer großen Expedition, die 1976 den ecuadorianischen Amazonas erforschte. Das Interesse an der Höhle ist ungebrochen, und drei Dokumentarfilme tauchen in ihre geheimnisvollen Tunnel ein, um Licht in die unzähligen Rätsel zu bringen, die sie umgeben.

Aber kommen wir zurück zu den Grundlagen.

Die Höhle liegt im unberührten Hochdschungel 2 km südlich des Flusses Santiago und 800 Meter östlich des Flusses Coangos (Kuankus); nach der letzten Messung im Jahr 2012 mit GPS-Höhenmesser liegt sie auf 539 m über dem Meeresspiegel.

Der Zugang zur Höhle ist alles andere als einfach. Um in die geheimnisvollen Kammern der Höhle zu gelangen, muss man sich 87 Meter durch eine erste Ebene abseilen und weitere 25 Meter bis zum Eingang der Tunnel.“

Die Legende von Tayos

Die Legende basiert auf den großen, mit laserartiger Präzision polierten und geschnittenen Megalithblöcken, aus denen einige Räume der Höhle bestehen, und auf den zahlreichen geheimnisvollen Metallplatten mit eingravierten ideografischen Schriften, von denen der ungarisch-argentinische Forscher Juan Moricz in den sechziger Jahren sprach.

Der beste Beweis für die mysteriösen metallischen Orte geht auf den italienischen Salesianer Carlos Crespi Croci zurück, der das Gebiet in den 1940er Jahren erkundet und von den Shuar-Indianern einige der Objekte erworben hatte, die sie angeblich aus der Höhle entfernt hatten.

Als Dank für die Mitglieder der Shuar-Gemeinschaft wurden Pater Crespi verschiedene Stücke geschenkt, die im Privatmuseum von Carlos Crespi Croci in Cuenca (Ecuador) aufbewahrt wurden. Von diesen Objekten sind nur wenige Fotos und Videos erhalten, da die meisten verkauft und andere nach einem Brand im Jahr 1962 gestohlen wurden. Nach dem Brand blieb im Museum nichts zurück, nicht einmal Keramikstücke, die dem Feuer sicher standgehalten hätten.

Seit seinem Tod im Jahr 1982 ist nichts mehr über die Platten bekannt, nur noch die Zeugenaussagen und einige Schriften und Bilder von Crespi mit Objekten.

Im Jahr 1973 schrieb Erich von Däniken über die rätselhafte Struktur, in der Bücher aus Metall hergestellt wurden, und dass die Region in der Nähe der Höhle – und die Höhle selbst – Beweise für eine extrem fortgeschrittene, wenn nicht gar außerirdische Zivilisation seien.

Der Autor Juan Moricz soll in der Höhle Spuren einer hochentwickelten antiken Zivilisation gefunden haben. In einer eidesstattlichen Erklärung vom 8. Juli 1969 berichtete er von seinem Treffen mit dem ecuadorianischen Präsidenten, bei dem er eine Konzession erhielt, die ihm die vollständige Kontrolle über diese Entdeckung ermöglichte – vorausgesetzt, er konnte fotografische Beweise und einen unabhängigen Zeugen vorlegen, der die Entdeckung des unterirdischen Netzwerks bestätigte. Mehrere Zeitungen berichteten über die von Moricz organisierte Expedition, schreibt Autor Philip Coppens .

Neil Armstrong in der Höhle im Jahr 1976.

Laut Moricz zeichnet die Metallbibliothek der Höhle des Tayos eine alte Geschichte auf, die sich auf der Erde abspielte und 250.000 Jahre zurückreicht.

1972 traf sich Moricz mit von Däniken und führte ihn zu einem geheimen Seiteneingang, durch den sie eine große Halle im Labyrinth betraten. Offenbar bekam von Däniken die Bibliothek selbst nie zu Gesicht, nur das Tunnelsystem.

Von Däniken beschrieb das Ereignis in seinem Buch „Das Gold der Götter“:

„Die Gänge bilden alle perfekte rechte Winkel. Mal sind sie schmal, mal breit. Die Wände sind glatt und wirken oft poliert. Die Decken sind flach und wirken manchmal, als wären sie mit einer Art Glasur überzogen … Meine Zweifel an der Existenz der unterirdischen Tunnel verschwanden wie von Zauberhand, und ich fühlte mich überglücklich. Moricz sagte, dass sich Gänge wie die, durch die wir gingen, Hunderte von Kilometern unter dem Boden Ecuadors und Perus erstreckten.“

Aufgrund der in von Dänikens Buch veröffentlichten Behauptungen organisierte der Brite Stan Hall 1976 eine Untersuchung der Cueva de los Tayos. Es war eine der größten und teuersten Höhlenforschungen aller Zeiten.

An der Expedition nahmen über hundert Menschen teil, darunter Experten aus verschiedenen Bereichen, britische und ecuadorianische Militärangehörige, ein Filmteam und der ehemalige Astronaut Neil Armstrong. Warum sollte Neil Armstrong – der damals erst vor Kurzem vom Mond zurückgekehrt war – mit einer Expedition zu einer abgelegenen Höhle im ecuadorianischen Amazonasgebiet reisen?

Zum Team gehörten auch acht erfahrene britische Höhlenforscher, die die Höhle gründlich erkundeten und eine genaue Vermessung durchführten, um eine detaillierte Karte der Höhle zu erstellen. Es gab keine Beweise für von Dänikens exotischere Behauptungen, obwohl einige physikalische Merkmale der Höhle seinen Beschreibungen ähnelten und einige zoologisch, botanisch und archäologisch interessante Gegenstände gefunden wurden.

Der leitende Forscher traf sich mit Moricz‘ einheimischer Quelle, die behauptete, sie hätten die falsche Höhle untersucht und die wahre Höhle sei geheim.

Die britische Expedition barg vier große versiegelte Holzkisten, ohne den Besitzern (den Shuar) ihren Inhalt zu zeigen. Die Angelegenheit endete (laut einem spanischen Forscher) mit Schüssen zwischen den Shuar und der englischen Expedition.

Die ältesten Spuren von Lebensraum in den Höhlen stammen aus der Jungpaläolithikumzeit (48.000–12.000 v. Chr.), als die Höhle am Ende der Eiszeit Schutz bot.

Ungefähr 9000 v. Chr. verlässt die Zivilisation dank der Verbesserung des Erdklimas die Höhle und bewegt sich nach Süden in Richtung Teile Perus und Nordchiles.

In der Jungsteinzeit soll die Höhle ab 3000 v. Chr. von einer prä-shuarischen Zivilisation bewohnt gewesen sein, die bereits Keramikgegenstände verwendete. Belege dafür finden sich an der Universität München, wo sogar eine Radiokarbondatierung durchgeführt wurde.

Um 1500 v. Chr. begannen sich die ersten Shuar in der Gegend niederzulassen und vermischten sich mit den Einheimischen der Höhle. Die Shuar bewachen die Höhle mit großem Respekt und glauben, dass dort die Geister ihrer Vorfahren ruhen.

Bis heute gibt es keine verlässlichen Beweise für die Richtigkeit dieser Metallbibliothek.

Die einzigen aus der Höhle geborgenen Gegenstände, die sich in der Katholischen Universität von Quito befinden, sind mehrere archäologische Stücke und Überreste einer sogenannten Spondylus-Muschel, die für die primitiven Kulturen der ecuadorianischen Küste besonders wertvoll war.

Interessanterweise hatte der Architekt und Historiker Melvin Hoyos, Direktor für Kultur und Entwicklung der Stadt Guayaquil, einige sehr interessante Dinge über die Höhle zu sagen:

Zunächst einmal glaube ich, dass die Tayos-Höhle keine Höhle ist, sondern ein Werk von Menschenhand. Es gibt nichts in der Natur, das der Tayos-Höhle ähneln könnte. Die Decke ist völlig flach und steht im 90-Grad-Winkel zur Wand. Sie weist große Ähnlichkeiten mit anderen Tunneln ähnlicher Beschaffenheit und ähnlichen Alters in anderen Teilen der Welt auf.

Dies lässt uns annehmen, dass es vor der Wisconsin-Eiszeit ein Tunnelnetz auf dem Planeten gab. Um dies zu akzeptieren, müssten wir jedoch die Existenz einer hochentwickelten Zivilisation vor besagter Eiszeit akzeptieren.

Video: