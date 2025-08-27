Die Anunnaki: Alte Götter oder außerirdische Besucher, die die Menschheit geprägt haben? (Video)

Die Last der Götter war erdrückend, ihre Mühen unerträglich. Lasst die Last auf die Menschheit übergehen! So besagen die ältesten in Ton gehauenen Verse, ein Fragment der Atrahasis-Erzählung aus Mesopotamien.

Doch was, wenn diese göttlichen Figuren nicht bloß Legenden waren? Was, wenn die Geschichten auf etwas viel Älteres und Seltsameres hindeuten, als wir uns zu glauben getraut haben? Der Name Anunnaki stammt von den eingeritzten Symbolen sumerischer Aufzeichnungen, deren Zeilen die Taten der Gottheiten schildern, die die Welt formten und über sie wachten. (Nix mit Anunnaki, Goldabbau und Nibiru! Zecharia Sitchin und die Fehlübersetzung sumerischer Texte)

Aus der Wiege des antiken Mesopotamien stammt eine Geschichte, älter als jedes Reich, in Tontafeln eingraviert und durch die Zeit geflüstert: die Erzählung der Anunnaki. Waren sie Götter, Symbole oder etwas viel Seltsameres – Besucher von jenseits der Sterne, die die menschliche Zivilisation prägten?

Die Mythen Sumers erzählen von Schöpfung, Rebellion, Riesen und einer großen Flut. Doch in Verbindung mit der Theorie der antiken Astronauten erhalten diese Legenden eine neue Dimension, die die Menschheitsgeschichte neu schreiben könnte.

Wer waren die Anunnaki? In den alten sumerischen Texten Mesopotamiens werden sie als Nachkommen des Himmelsgottes An und der Erdgöttin Ki beschrieben. Ihre Namen tauchen im Atrahasis-Epos, im Enuma Elish, im Gilgamesch-Epos und in der sumerischen Königsliste auf, die vor über 4.000 Jahren in Tontafeln eingemeißelt wurde.

Für die meisten Historiker sind die Anunnaki mythologische Götter. Doch in der Theorie der antiken Astronauten waren sie reale Wesen, außerirdische Besucher, die die frühe Zivilisation prägten.

Der Autor Zecharia Sitchin verbreitete die Vorstellung, die Anunnaki stammten von Nibiru, einem verborgenen „zwölften Planeten“ auf einer langen, elliptischen Umlaufbahn. Seiner Interpretation sumerischer Aufzeichnungen zufolge waren die Anunnaki mit einer Umweltkrise konfrontiert.

Die Atmosphäre ihres Planeten war in Gefahr, und die Lösung, die sie suchten, war Gold, das zu Partikeln zermahlen und als Schutzschild aufgehängt werden konnte.

Dieser Kampf ums Überleben brachte sie vor mehr als 400.000 Jahren auf die Erde. Sie bauten Rohstoffe ab, veränderten das Leben und haben möglicherweise sogar die Menschheit selbst erschaffen.

Die Tafeln beschreiben, wie die niederen Götter, die Igigi, zu knochenharter Arbeit gezwungen wurden, bis sie rebellierten. An ihrer Stelle schufen die Anunnaki die Menschen.

Der Mythos geht zurück auf die Entstehung des Menschen aus Lehm, vermischt mit göttlichem Blut. Sitchin interpretierte dies als Gentechnik: die Verschmelzung der DNA der Anunnaki mit der des Homo erectus. Der erste Prototyp war Adamu, ein Name, der an den biblischen Adam erinnert.

Das sumerische „Edin“, dessen Spiegelbild später das hebräische Eden war, war möglicherweise kein Paradiesgarten, sondern ein Außenposten eines Anunnaki-Labors.

Zwei Anunnaki-Brüder prägten das Schicksal der Menschheit:

Enki – der Gott der Weisheit und des Wassers, der oft als Verbündeter der Menschheit angesehen wird und Wissen verleiht.

Enlil – streng und autoritär, strebt nach Kontrolle und fürchtet, dass die Menschen zu mächtig werden könnten.

Ihre Rivalität zieht sich durch die mesopotamische Mythologie und beeinflusst Geschichten über göttliche Strafe, Überleben und den Kampf der Menschen.

Im Laufe der Zeit missachteten einige Anunnaki die Regeln und nahmen sich menschliche Frauen als Partnerinnen. Ihre Nachkommen waren die Nephilim, Riesen und „berühmte Mächtige“. Das Buch Henoch nennt ihre Väter die Wächter, angeführt von Schemjaza.

Den Geschichten zufolge wurden diese Hybriden gewalttätig, verdarben die Welt und gerieten außer Kontrolle. Die Lösung war drastisch: eine große Flut, die die Erde auslöschen sollte.

Das Atrahasis-Epos, die Geschichte von Utnapischtim im Gilgamesch-Epos und der biblische Noah beschreiben alle dasselbe Ereignis: einen auserwählten Mann, der von einem Gott gewarnt wurde, ein Schiff, das Leben bewahren sollte, Tiere, die an Bord gebracht wurden, und Vögel, die freigelassen wurden, um Land zu finden. Die Menschheit überlebte, aber schwächer, mit kürzerer Lebenserwartung und für immer verändert.

Anhänger der Theorie der antiken Astronauten glauben, dass die Anunnaki Spuren im Stein hinterlassen haben:

Mesopotamische Zikkurats – beschrieben als „Verbindungen zwischen Himmel und Erde“, möglicherweise Landeplattformen.

Die Große Pyramide von Gizeh – nach Norden ausgerichtet, von gewaltigem Ausmaß, vermutlich eher ein Kraftwerk oder Leuchtfeuer denn ein Grabmal.

Megalithdenkmäler weltweit – Steinkreise, Zyklopenmauern und heilige Stätten, die möglicherweise mit dem Einfluss der Anunnaki in Verbindung stehen.

Auch die sumerische Königsliste weist auf ein göttliches Erbe hin, da sie Herrscher mit einer Lebensspanne von Tausenden von Jahren beschreibt, was möglicherweise ein Beweis für halbgöttliche Hybriden ist.

Die etablierte Archäologie betrachtet die Anunnaki als symbolische Gottheiten, als Metaphern für kosmische Ordnung und menschlichen Kampf.

Doch in der alternativen Geschichtsschreibung waren sie reale Wesen, außerirdische Besucher aus Nibiru, die die Zivilisation prägten, Astronomie, Metallurgie, Landwirtschaft und Recht lehrten und ihre Spuren in Mythen und Monumenten hinterließen, die bis heute bestehen.

Erkunden Sie im folgenden Video das Geheimnis der Anunnaki – sumerische Götter, Nibiru, Gentechnik, Nephilim, die Sintflut und die Theorie der antiken Astronauten.

Mehr über die falschen Übersetzungen von Zacharia Sitchin zu Nibiru und alle anderen Theorien zu den Anunnaki lesen Sie im Buch: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“

Über die Gefallenen Engel lesen Sie im Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand„.

Video: