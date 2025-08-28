In Polen haben Ausgrabungen in einem deutschen Bunker begonnen, in dem sich möglicherweise das verschwundene Bernsteinzimmer befindet.

Eines der größten Rätsel des Zweiten Weltkriegs – der Standort des Bernsteinzimmers – könnte auf der Ausgrabungsstätte auf dem ehemaligen SS-Truppenübungsplatz in Dzemiany (Nordpolen) gelüftet werden. Die Ausgrabungsstätte wurde bisher nicht erforscht: Dort befindet sich eine große deutsche Militäranlage, in der 1943 ein SS-Übungsplatz eingerichtet wurde, umgeben von mehreren Lagerbunkern. In einem dieser Bunker könnte sich das Bernsteinzimmer befinden, das 1945 verschwand.

Polnische Experten sind überzeugt, dass sich in Dzemyany große unterirdische Militärdepots befinden. Einige Hinweise deuten darauf hin, dass sich dort möglicherweise Nazi-Raubschätze befinden. Die genaue Antwort wird in den kommenden Monaten gegeben.

Das Bernsteinzimmer, ein Meisterwerk der Kunst des 18. Jahrhunderts, wurde von deutschen Handwerkern für König Friedrich I. von Preußen angefertigt und später Peter I. geschenkt.

Es wurde zur Perle der Residenz der russischen Kaiser in der Stadt Zarskoje Selo.

1941 brachten deutsche Truppen den Raum in das Königsschloss Königsberg (heute Kaliningrad). Im Frühjahr 1945, kurz vor der Einnahme der Stadt, verschwand der Raum spurlos. In verschiedenen Ländern wurden wiederholt Versuche unternommen, sie zu finden, aber keiner war erfolgreich.