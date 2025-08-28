Gefälschte Geschichte: „Diejenigen, die dem Meister gehören“

Die Desposyni, was so viel bedeutet wie „diejenigen, die dem Meister gehören“, galten als direkte Nachkommen Jesu (Jeschua) und seiner weiteren Familie.

Ihre Existenz ist fast vollständig aus der Geschichte getilgt, doch Fragmente unterdrückter Schriften und verbotener Evangelien deuten darauf hin, dass Jesus Kinder gehabt haben könnte und seine Blutlinie überlebt hat.

Sollte dies zutreffen, würde dies die Grundlagen der etablierten Religion erschüttern und eine fast zweitausend Jahre alte verborgene Agenda enthüllen. Von Guy Anderson

Frühe Aufzeichnungen beschreiben Jakobus den Gerechten, der weithin als Jesu Bruder galt und die Gemeinde in Jerusalem nach dessen Weggang leitete.

Die ersten Anhänger glaubten, dass die Familie Christi seine Lehren und seine Autorität authentischer weitergab als jeder andere. Dies stellte jedoch ein Problem für die römisch-katholische Kirche dar. Hätten Jesus noch lebende Nachkommen gehabt, wäre deren Autorität höher gewesen als die der von Kaisern ernannten Bischöfe.

Die Macht des Vatikans hing davon ab, diese Verbindung zu zerschlagen. Also wurden die Desposyni zum Schweigen gebracht, ihre Evangelien vernichtet und ihre Namen aus der Heiligen Schrift gelöscht.

Einige unterdrückte Texte, darunter Fragmente der Nag-Hammadi-Schriften, deuten darauf hin, dass Jesus Maria Magdalena heiratete und seine Nachkommen bis nach Europa gelangten.

Viele Forscher glauben, dass Zweige dieser Blutlinie mit Gruppen wie den Merowingern und den Katharern verschmolzen, die Fragmente verbotenen Wissens geheim hielten.

Diese Gruppen wurden später von denselben Mächten, die Tartaria auslöschten, gejagt, massakriert und aus der Geschichte gestrichen.

Hier vertieft sich die Verbindung. Viele bezeichnen Tartaria als das Tausendjährige Reich Christi, eine verlorene Zivilisation, in der die Menschheit im Gleichgewicht lebte, freie Energie durch monumentale Architektur floss und heiliges Wissen bewahrt wurde. Wäre dies das Reich Christi gewesen, dann hätten seine Nachkommen, die Desposyni, eine zentrale Rolle bei dessen Führung und Erhalt gespielt.

Als diese Zivilisation zerstört wurde, sei es durch inszenierte Katastrophen, Neuordnungen oder gezielte Kriegsführung, wurden die Blutlinie und ihr Wissen zur größten Bedrohung für die aufstrebenden Herrscher der Neuen Weltordnung.

Gerüchten zufolge befinden sich in den eingeschränkt zugänglichen Archiven des Vatikans Dokumente, die dies belegen: Stammbäume, die die Desposyni zurückverfolgen, Evangelien, die Jesu Familie beschreiben, und Texte, die seine Lehren mit fortschrittlichen Technologien und Energiesystemen in Verbindung bringen, die mit Tartaria verloren gingen.

Diejenigen, die behaupten, Fragmente gesehen zu haben, sprechen von Wissen, das nicht nur mit Christus, sondern auch mit uralten Wesen verbunden ist – möglicherweise denselben Mächten, die in der Heiligen Schrift als Engel und in sumerischen Texten als Anunnaki beschrieben werden.

Das Verschwinden der Desposyni und die Zerstörung Tartarias sind keine getrennten Ereignisse. Sie sind Teil desselben Neustarts, einer koordinierten Anstrengung, die Menschheit von ihrer Vergangenheit zu trennen, Christi Königreich zu zerstören, freie Energie zu begraben und die Blutlinie auszulöschen, die verbotene Wahrheiten in sich trug.

Sollte auch nur ein Teil davon erhalten bleiben, bedeutet dies, dass es möglicherweise noch heute lebende Nachkommen gibt, die Wissen in sich tragen, das die größte Täuschung der Menschheitsgeschichte aufdecken könnte.

Die Geschichte der Desposyni handelt nicht nur von verlorener Genealogie. Sie handelt von einer ausgelöschten Zivilisation, verborgenen Technologien und einer möglicherweise noch existierenden Blutlinie; sie ist eine Brücke zurück in eine Zeit, in der die Menschheit weit mehr über Energie, Bewusstsein und ihren Platz im Universum verstand, als uns heute vergönnt ist …

Das behauptet zumindest Guy Anderson der Autor von Tesla & The Cabbage Patch Kids und Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“