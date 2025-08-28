Rabbi warnt vor bevorstehendem Erdbeben als Zeichen vor dem Messias

Eine aktuelle Studie deutet darauf hin, dass ein schweres Erdbeben vor der Küste des Nordwestens der USA überfällig ist und große Gebiete unter den Meeresspiegel sinken lassen wird. Ein Rabbiner betonte, dies sei Teil der endgültigen Erlösung, bei der Gott Natur, Feuer und Wasser nutzt, um den Menschen für das messianische Zeitalter zu reinigen.

Die in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte Studie unter der Leitung von Tina Dura, Assistenzprofessorin für Geowissenschaften an der Virginia Tech, verdeutlichte das Potenzial eines schweren Erdbebens in der Cascadia-Subduktionszone, das zu einem Absinken des Küstenlandes um bis zu 2 Meter führen könnte.

Duras Team erstellte zahlreiche Erdbebenmodelle, um die Reichweite des möglichen Absinkens des Landes bei einem zukünftigen Cascadia-Erdbeben abzuschätzen. Anschließend nutzten sie Geodatenanalysen, um die Ausdehnung der Überschwemmungsgebiete an 24 Flussmündungen und Gemeinden entlang der Subduktionszone zu quantifizieren.

Die Modelle berücksichtigten die Auswirkungen eines Erdbebens heute und im Jahr 2100. Die Studie stellte fest, dass die meisten Erdbeben in der Cascadia-Subduktionszone unbemerkt bleiben, da sie 110 bis 160 Kilometer vor der Küste liegt. Die Zone kann jedoch gewaltige Beben verursachen. Laut der Oregon State University besteht in den nächsten 50 Jahren eine 37-prozentige Wahrscheinlichkeit für ein Erdbeben der Stärke 8,0 oder höher. Beben ab einer Stärke von 8,0 werden auch als „Megabeben“ bezeichnet.

Die Untersuchungen deuten darauf hin, dass sich das Erdbeben dramatisch auf 90 bis 294 Quadratkilometer ausweiten würde, wobei die 1%ige Küstenüberschwemmungsebene, in der jedes Jahr eine Überschwemmungswahrscheinlichkeit von 1:100 besteht, eine Ausdehnung von 90 bis 294 Quadratkilometern haben würde.

Die Forschung zeigt, dass die schwersten Auswirkungen in dicht besiedelten Gebieten im Süden Washingtons, im Norden Oregons und im Norden Kaliforniens zu spüren wären. Die Studie schätzt, dass bei einem Erdbeben heute zusätzlich 14.350 Einwohner, 36.500 Gebäude und 1250 Kilometer Straßen in die Überschwemmungsgebiete geraten würden, was die Hochwassergefährdung effektiv verdoppeln würde. Auch kritische Infrastrukturen wie Flughäfen, Schulen, Krankenhäuser und Kläranlagen wären gefährdet.

Die Cascadia-Subduktionszone ist eine Verwerfung zwischen den tektonischen Platten, die sich über 1.120 Kilometer von Vancouver Island in Kanada bis zum Cape Mendocino in Kalifornien erstreckt. Sie ist Teil des Pazifischen Feuerrings, einer 40.000 Kilometer langen, hufeisenförmigen Region, die den Pazifischen Ozean umschließt und das seismisch aktivste Gebiet der Erde ist. Sie umfasst den größten Teil Kaliforniens , den Staat Washington und Alaska. Der Pazifische Feuerring besteht aus 452 Vulkanen, das sind mehr als 75 Prozent aller heute aktiven Vulkane der Welt. Etwa 90 Prozent aller Erdbeben weltweit und 81 Prozent der stärksten Erdbeben der Welt ereignen sich entlang des Pazifischen Feuerrings. Bis auf drei ereigneten sich alle der 25 stärksten Vulkanausbrüche der letzten 11.700 Jahre an Vulkanen des Pazifischen Feuerrings.

Sollte die Westküste von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht werden, dürfte die Cascadia-Subduktionszone die Ursache sein. Das stärkste Erdbeben auf dem amerikanischen Kontinent wurde am 26. Januar 1700 durch eine Verschiebung der Subduktionszone verursacht und löste einen so gewaltigen Tsunami aus, dass er Dörfer in Japan zerstörte. In den letzten Jahren wurden die an die Subduktionszone angrenzenden Bundesstaaten Oregon und Washington ohne Rücksicht auf mögliche seismische Katastrophen stark bebaut. Kalifornien hingegen ist sich der Erdbebengefahren deutlich bewusster und hat in Gebieten nahe der San-Andreas-Verwerfung entsprechend gebaut.

„Da über 300 Jahre vergangen sind, machen wir uns Sorgen, dass das nächste große Ereignis unmittelbar bevorsteht, und wir erwarten, dass sich dort etwas wie die Erdbeben und Tsunamis in Japan 2011 und Sumatra 2004 ereignen wird“, sagte Dura.

Die National Oceanic and Atmospheric Administration hat erklärt, dass es nicht die Frage sei, ob, sondern wann das nächste große Erdbeben mit einer Stärke von über acht den pazifischen Nordwesten treffen werde.

Weitere Subduktionszonen liegen vor Alaska, Russland, Japan, Indonesien, Neuseeland und Südamerika. Erdbeben der Stärke 8 oder 9 erschütterten 2004 die Küsten Indonesiens und 2011 die Küsten Japans.

Yuval Ovadia , dessen Videos über Nibiru Hunderttausende Aufrufe erzielt haben, stimmte mit Hoogerbeets darin überein, dass astronomische Phänomene die seismische Aktivität beeinflussen, aber Ovadia stützt seine Theorien auf klassische jüdische Quellen .

„Wir wissen, dass alte Weisheit das Geschehen am Himmel mit dem Geschehen auf der Erde in Zusammenhang brachte“, sagte Ovadia gegenüber Israel365 News . „Der Talmud sagt, dass Gott in der Generation Noahs die Sintflut über die Welt schickte, indem er zwei Sterne zum Sternbild der Plejaden hinzufügte. Der Midrasch (Tora-Kommentar) erklärt, dass durch das Hinzufügen dieser Sterne Wasser aus der Erde aufstieg und die Berge Dampf und Feuer spuckten. Dies ist für die Wissenschaft absolut akzeptabel, da bekannt ist, dass die Umdrehung des Mondes um die Erde die Gezeiten bestimmt.“

„Erdbeben und Vulkanausbrüche nehmen zu, doch anstatt die Ursachen unter der Erde zu suchen, sollten Wissenschaftler auch in die Sterne blicken“, sagte Ovadia. „Wissenschaftler versuchen die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass sie alles wissen und dass das, was sie nicht wissen, unerkennbar ist. Doch die Wahrheit ist, dass sie jedes Jahr von neuen Planeten und unerwartet nahen Kometenvorbeiflügen überrascht werden. Sie wissen nicht einmal, was sich unter den Ozeanen befindet.“

Rabbi Nir Ben Artzi, ein israelischer Mystiker mit einer beträchtlichen Anhängerschaft, warnt vor einer Zunahme von Vulkanausbrüchen als Teil des Endzeitprozesses vor dem Erscheinen des Messias, der nach Ansicht des Rabbi zwar anwesend ist, aber noch darauf wartet, sich zu offenbaren.

„Der Schöpfer reinigt die Welt vom Schmutz der Schlange, um den Weg für die Offenbarung des Messias in der Welt zu bereiten“, sagte Rabbi Ben Artzi in seiner wöchentlichen Predigt. „Die Erlösung wird gnädig kommen, deshalb nutzt unser Vater im Himmel die Natur gegen uns: durch Stürme, Feuer, Erdbeben und Vulkane … Langsam vernichtet der Heilige, gesegnet sei Er, alles Böse in der Welt und bereitet gleichzeitig das Licht des Messias vor. Die Welt erlebt Zerstörung und Wiedergeburt zugleich.“

Rabbi Yosef Berger vom Grab König Davids auf dem Berg Zion bemerkte, dass die Erlösung immer von Naturphänomenen begleitet sei.

„Meistens scheint die Natur nach bestimmten Regeln zu handeln“, sagte Rabbi Berger gegenüber Israel365 News . „Menschen, die Gott nicht in der Welt sehen, glauben fälschlicherweise, dass die Natur so handeln muss und immer handeln wird. Sie glauben, dass sie durch diese Naturgesetze die Herrschaft über Gottes Schöpfung erlangt haben.“

Rabbi Berger erwähnte den Segen, den ein Jude spricht, nachdem er Zeuge einer ehrfurchtgebietenden Naturkatastrophe geworden ist:

Gepriesen seist Du, Herr, unser Gott, König des Universums, dessen Macht und Kraft die Welt erfüllt.

„Genau wie wir es in Ägypten gesehen haben, wenn Haschem (Gott, wörtlich ‚der Name‘) im Begriff ist, zu handeln und die Erlösung zu bringen, nimmt er die Zügel der Natur in die Hand, und die Regeln, die unveränderlich und unabänderlich schienen, gelten nicht mehr“, sagte Rabbi Berger. Er verwies auf ein Kapitel in den Psalmen, das seiner Aussage nach diesen Prozess am Ende der Tage beschreibt und die potenzielle Zerstörung im Pazifischen Feuerring zu beschreiben scheint.

Darum fürchten wir uns nicht, auch wenn die Erde wankt und die Berge ins Meer stürzen, seine Wasser toben und schäumen, bei seiner Woge die Berge beben. (Selah) Psalm 46,3-4

Das Kapitel versichert weiterhin, dass Kriege von der Erde verschwinden werden und dass die Erlösung nach der Zeit der Naturkatastrophen kommen wird.