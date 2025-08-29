Außerirdische Technologie? 3I/ATLAS scheint eine galvanisierte Hülle zu haben

Bild: 3I/ATLAS, aufgenommen vom NIRSpec des James Webb-Weltraumteleskops am 6. August 2025.

Alles, was wir bisher über 3I/ATLAS wissen:

Am 1. Juli 2025 entdeckte die Station des Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) am Río Hurtado in Chile etwas Außergewöhnliches: ein sich schnell bewegendes Objekt mit der vorläufigen Bezeichnung A11pl3Z, das später 3I/ATLAS genannt und auch als C/2025 N1 (ATLAS) katalogisiert wurde.

Auf den ersten Blick wurde er als Komet eingestuft. Doch fast sofort erkannten die Astronomen, dass dieser Besucher alles andere als gewöhnlich war.

Warum 3I/ATLAS anders ist.

Interstellare Ursprünge Wie ʻOumuamua (1I/2017 U1) und Borisov (2I/2019 Q4) zuvor ist 3I/ATLAS erst das dritte bestätigte interstellare Objekt, das in unser Sonnensystem eindringt. Seine steile hyperbolische Umlaufbahn – mit einer Exzentrizität von über 1,02 – beweist, dass es nicht gravitativ an die Sonne gebunden ist. Eine Zusammensetzung, die sich von der aller Kometen unterscheidet. Die meisten Kometen sind reich an Wassereis. Nicht so 3I/ATLAS. Spektroskopische Analysen des Hubble-Weltraumteleskops und des James-Webb-Weltraumteleskops (JWST) ergaben, dass er hauptsächlich aus Kohlendioxid besteht und eines der höchsten jemals gemessenen CO₂-Wasser-Verhältnisse aufweist. Dies macht ihn chemisch fremdartig im Vergleich zu den Kometen, die in unserem eigenen Sonnensystem entstanden sind. Ein Schweif, der die Regeln bricht Kometen entwickeln typischerweise einen von der Sonne weg gerichteten Schweif, der durch sublimierendes Eis angetrieben wird. 3I/ATLAS hingegen zeigt eine Staubfahne, die zur Sonne hin zeigt – einen Schweif in die „falsche“ Richtung.

Dieses Phänomen wurde bei einem natürlichen Kometen noch nie beobachtet und deutet entweder auf ungewöhnliche physikalische Eigenschaften oder auf ein konstruiertes Verhalten hin.

Perfekt ausgerichtete Flugbahn: Anstatt das Sonnensystem willkürlich zu durchqueren, bewegt sich 3I/ATLAS fast exakt entlang der Ekliptikebene, der flachen Umlaufbahn, auf der sich Erde, Mars und die meisten Planeten befinden. Statistisch gesehen liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufälliges interstellares Objekt diese präzise Ausrichtung aufweist, bei weniger als 0,005 %. Unerklärliche Beschleunigung: Daten aus Radarbeobachtungen und JWST bestätigen eine leichte, aber anhaltende nicht-gravitative Beschleunigung. Normalerweise werden solche Veränderungen durch ausgasende Jets erklärt. Webb entdeckt jedoch weder Koma noch Jets und keine thermische Signatur, die den Schub erklären könnten. Stattdessen ähnelt die Beschleunigung einem kontrollierten Antrieb, ähnlich wie ein Ionentriebwerk Staub oder Gas ausstößt, um Schub zu erzeugen. Nach vorne gerichtetes Leuchten: Statt eines Schweifes hinter sich leuchtet 3I/ATLAS mit einem Leuchten vor seiner Bewegung, fast so, als würde es seinen Weg beleuchten. Stabilisierte Rotation: Im Gegensatz zu natürlich taumelnden Kometen scheint er die Lagekontrolle beizubehalten, was mit einer künstlichen Stabilisierung übereinstimmt. Spekulationen über einen Atomantrieb: Der Harvard-Astrophysiker Avi Loeb, bekannt für seine kühnen Oumuamua-Interpretationen, betonte die nicht-gravitationsbedingte Beschleunigung und Flugbahn des Satellits. Er spekulierte sogar, dass 3I/ATLAS möglicherweise nuklear angetrieben sei und möglicherweise Staub als Antrieb ausstoße. 3I/ATLAS wird nicht einfach vorbeifliegen und verschwinden. Sein berechneter Weg führt ihn an mehreren wichtigen Planeten vorbei: Venus-Vorbeiflug – August 2025

Marsbegegnung – September 2025

Jupiter-Vorbeiflug – Ende 2026

Schrägansicht der Flugbahn von 3I/ATLAS durch das Sonnensystem mit Darstellung der Umlaufbahnen und Positionen der Planeten. Eine solche Abfolge von Planetendurchgängen wirkt weniger zufällig, sondern eher wie eine gezielte Flugbahnvermessung.

Am 30. Oktober 2025 erreicht das Objekt schließlich sein Perihel, also seine größte Annäherung an die Sonne. Entscheidend ist, dass es sich zu diesem Zeitpunkt aus der Perspektive der Erde direkt hinter der Sonne befindet – eine perfekte Gelegenheit für ein Tarnmanöver, falls es tatsächlich intelligent gesteuert wird.

Und die neuesten Nachrichten zu diesem Objekt besagen, dass 3I/ATLAS Anzeichen außerirdischer Galvanisierung aufweist. Astronomen haben mit dem Very Large Telescope (VLT) in Chile etwas entdeckt, das noch nie zuvor bei einem natürlichen Kometen beobachtet wurde: eine Wolke aus reinem Nickelgas, das mit Cyanid versetzt ist, aber keinerlei Eisen enthält.

Kometen verhalten sich anders. In allen bekannten Fällen treten Nickel und Eisen in Weltraumgestein, Asteroiden und kosmischen Trümmern zusammen auf. Das Fehlen von Eisen in 3I/ATLAS macht eine Erklärung durch natürliche Prozesse unmöglich.

Die Nickel-Cyanid-Kombination erinnert unheimlich an etwas, das wir aus der menschlichen Technologie kennen: die Nickel-Cyanid-Galvanisierung. Dieses industrielle Verfahren wird verwendet, um Metalle wie Eisen zu beschichten und zu schützen und so eine korrosionsbeständige Hülle zu schaffen. Beim Erhitzen setzt eine solche Beschichtung Nickeldampf und Cyanidgas frei – genau den chemischen Fingerabdruck, den Astronomen nun bei 3I/ATLAS beobachten.

Der renommierte Astrophysiker Avi Loeb hat diese bizarre Entdeckung bereits hervorgehoben und betont, dass die ausschließlich aus Nickel bestehende Signatur eher mit der industriellen Legierungsproduktion übereinstimmt und nicht mit etwas, was wir von der natürlichen Chemie eines Kometen erwarten würden.

Reines Nickel ohne Eisen: in natürlichen Kometen unmöglich.

Nickel + Cyanidfahne: passt zu galvanischen Beschichtungen.

Künstliche Signatur: Kennzeichen industrieller Prozesse.

Alles zusammen, bisher:

Es handelt sich um einen interstellaren Besucher auf einem hyperbolischen Fluchtweg.

Die Zusammensetzung ist überwiegend von Kohlendioxid geprägt und enthält fast kein Wasser.

Es weist eine Staubwolke auf, die in Richtung Sonne zeigt und damit gegen die Regeln eines Kometen verstößt.

Seine Flugbahn ist perfekt auf die Ekliptikebene ausgerichtet.

Es zeigt eine mysteriöse Beschleunigung ohne sichtbare Ausgasung.

Es zeigt ein Vorwärtsglühen, mögliche Radioemissionen und Anzeichen einer Stabilisierung.

Es wird Planetenvorbeiflüge durchführen und verfügt wahrscheinlich über einen Atomantrieb.

Es hat eine galvanisierte Schale.

Die etablierten Astronomen bleiben vorsichtig und bezeichnen 3I/ATLAS noch immer als Kometen. Doch angesichts der zunehmenden Indizien stehen wir möglicherweise vor dem ersten greifbaren Beweis für die Durchquerung unseres Sonnensystems durch außerirdische Technologie: einer Sonde einer anderen Zivilisation auf einer Erkundungsmission, die im Hintergrund bewohnbare Welten kartiert, bevor sie Kontakt aufnimmt.