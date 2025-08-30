Hitzewelle („Satanssturm“) zwingt zu Strandevakuierungen an Spaniens Costa Tropical (Videos)

Am 17. August 2025 wurde die spanische Costa Tropical von einer Hitzewelle heimgesucht, die laut AEMET und den örtlichen Behörden zu Evakuierungen der Strände in Motril, Salobreña und Torrenueva Costa führte, da die Temperatur auf 40,1 °C (104 °F) anstieg und die Windböen 87 km/h (54 mph) erreichten.

Ein Hitzeeinbruch, lokal als „ reventón térmico“ bekannt und von einigen Medien als „Satanssturm“ bezeichnet , traf am 17. August gegen 19:50 Uhr Ortszeit (LT) die spanische Costa Tropical in der Provinz Granada.

Nach Angaben der staatlichen Wetteragentur (AEMET) verursachte das Ereignis einen plötzlichen Temperaturanstieg auf 40,1 °C (104 °F) und Windböen von bis zu 87 km/h (54 mph).

Betroffen waren Strände in Motril, Salobreña, Torrenueva Costa und Umgebung. Der Wind wirbelte Sonnenschirme und andere Ausrüstung hoch, was zu einer schnellen Strandräumung führte.

Video:

Lokale Medien berichteten unter Berufung auf die 112 Andalucía von fast 20 Notrufen wegen umherfliegende Objekte, herabfallender Äste und in Not geratener Schwimmer.

Die Seenotrettungskräfte Guardia Civil und Salvamento Marítimo retteten fünf Menschen: drei in der Nähe von Playa de la Joya/Carchuna und zwei weitere mit Hilfe eines Motorboots.

Sie wurden zum Hafen von Motril gebracht, wobei Patrouillen aufrechterhalten wurden, um sicherzustellen, dass keine weiteren Personen in Gefahr gerieten.

Video:

Aufnahmen von Torrenueva Costa zeigen eine Wasserhose vor der Küste während der Hitzewelle. Einige Medien sprachen von einem „kleinen Tornado“, eine Charakterisierung, die von AEMET nicht bestätigt wurde.

Laut kommunalen Mitteilungen, über die die lokalen Medien berichteten, rieten die lokalen Behörden in Motril und Almuñécar den Einwohnern, während des Vorfalls nicht ins Freie zu gehen und an der Küste Vorsicht walten zu lassen.

Der Vorfall ereignete sich bei anhaltend heißen Bedingungen in Südspanien, während für Teile Andalusiens etwa zur gleichen Zeit Hitzewarnungen in Kraft waren, so AEMET.

Der Begriff „Satanssturm“ ist ein informeller Spitzname, der von Medien wie dem Weather Channel populär gemacht wurde, um diese Art von Hitzewelle aufgrund ihrer Plötzlichkeit, extremen Hitze und zerstörerischen Winde zu beschreiben.

Der Spitzname geht auf eine Hitzewelle zurück, die sich am 15. Juni 1960 in Kopperl, Texas, ereignete. Während dieses Ereignisses verursachten die Überreste des einstürzenden Sturms Windböen von schätzungsweise über 120 km/h (75 mph) und Nachttemperaturen von angeblich über 60 °C (140 °F), was in der gesamten Region Panik und Zerstörung auslöste.

Die Anwohner beschrieben die Bedingungen als „höllisch“, und der Name „Satanssturm“ prägte sich in die regionale Folklore ein. Seitdem taucht der Begriff gelegentlich in den Medien wieder auf, um ähnliche Ereignisse zu beschreiben, die aufgrund ihrer Seltenheit und Gefährlichkeit Angst auslösen.

Video: