Am 9. September kam es zu einem sechsstündigen Kollaps des Erdmagnetfelds

Am 9. September 2025 zeichneten GOES-Satelliten einen sechsstündigen Kollaps des Erdmagnetfelds auf. Die Magnetopause wurde in die geostationäre Umlaufbahn gedrängt – ein seltener Durchbruch des Erdmagnetfelds.

Aber die Sonne blieb ruhig.

Keine Flares. Kein Protonensturm. Der Kp-Wert blieb niedrig.

Selbst die ACE-Sonnenwinddaten zeigten ruhige Bedingungen.

Das Erdmagnetfeld brach zusammen, ohne dass ein Sturm dies erklären konnte.

Die Daten belegen, dass es geschah. Die Ursache ist unbekannt.

⚠️ Etwas stimmt nicht ⚠️

Die Luft fühlt sich seltsam an. Schwer. Aufgeladen auf eine Weise, die schwer zu ignorieren ist. In den letzten Tagen gab es einen massiven Schumann-Spike, die Sonnenaktivität nahm zu und starke Erdbeben erschütterten den Pazifischen Raum. Stürme und Unruhen breiten sich aus, und nichts fühlt sich stabil an.

Etwas Tieferes verändert sich, und Menschen überall können es spüren.

Spüren Sie es auch?