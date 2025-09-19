V-förmiges UFO über Kalifornien gefilmt (Video)

Hallo zusammen, dieses UFO sieht fantastisch aus. Seine V-Form ist wirklich auffällig und es hat leuchtende Lichter entlang des gesamten Flugkörpers. Von Scott C. Waring
Es sieht dem berühmten Phoenix Lights UFO hundertprozentig ähnlich, ist nur kleiner. Der Durchmesser des Flugkörpers beträgt etwa 30 Meter, wie bei einem Passagierflugzeug. Fantastische Details und über einer Millionenstadt.
Ich komme aus L.A. und die Leute haben das alles schon gesehen und tun das Seltsame oder Ungewöhnliche einfach ab, als wäre es ein ganz normaler Tag. Aber das hier ist definitiv ein echtes Alien-UFO.
Form: Chevron
Farbe: Schwarz mit weißen Lichtern
Geschätzte Größe: Nicht sicher
Gesehen von: Land
Richtung vom Betrachter: Süden
Höhenwinkel: 45
Nächste Entfernung: Nicht sicher. Vielleicht 2-3 Meilen
Geschätzte Geschwindigkeit: Nicht sicher
Eigenschaften: Lichter auf dem Objekt. V-förmiges Fahrzeug mit 9 kreisförmigen weißen Lichtern.
Augenzeugenbericht: „ Als ich auf meinem Balkon saß, sah ich ein Licht am Himmel, das größer war als Sterne. Ich holte mein Handy heraus, zoomte heran, um zu sehen, was es war, und begann, Fotos und Videos aufzunehmen.
Es blieb etwa 25–30 Minuten an derselben Stelle, als ich es das erste Mal sah. Es bewegte sich ein wenig, aber nicht allzu weit. Schließlich flog es einfach Richtung Süden davon, bis ich es nicht mehr sehen konnte.“
