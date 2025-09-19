V-förmiges UFO über Kalifornien gefilmt (Video)

Hallo zusammen, dieses UFO sieht fantastisch aus. Seine V-Form ist wirklich auffällig und es hat leuchtende Lichter entlang des gesamten Flugkörpers. Von Scott C. Waring

Es sieht dem berühmten Phoenix Lights UFO hundertprozentig ähnlich, ist nur kleiner. Der Durchmesser des Flugkörpers beträgt etwa 30 Meter, wie bei einem Passagierflugzeug. Fantastische Details und über einer Millionenstadt.

Ich komme aus L.A. und die Leute haben das alles schon gesehen und tun das Seltsame oder Ungewöhnliche einfach ab, als wäre es ein ganz normaler Tag. Aber das hier ist definitiv ein echtes Alien-UFO.

Form: Chevron

Farbe: Schwarz mit weißen Lichtern

Geschätzte Größe: Nicht sicher

Gesehen von: Land

Richtung vom Betrachter: Süden

Höhenwinkel: 45

Nächste Entfernung: Nicht sicher. Vielleicht 2-3 Meilen

Geschätzte Geschwindigkeit: Nicht sicher

Eigenschaften: Lichter auf dem Objekt. V-förmiges Fahrzeug mit 9 kreisförmigen weißen Lichtern.

Augenzeugenbericht: „ Als ich auf meinem Balkon saß, sah ich ein Licht am Himmel, das größer war als Sterne. Ich holte mein Handy heraus, zoomte heran, um zu sehen, was es war, und begann, Fotos und Videos aufzunehmen.

Es blieb etwa 25–30 Minuten an derselben Stelle, als ich es das erste Mal sah. Es bewegte sich ein wenig, aber nicht allzu weit. Schließlich flog es einfach Richtung Süden davon, bis ich es nicht mehr sehen konnte.“

Video: