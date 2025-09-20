Medienbericht: Geistermädchen in Fabrik in Mexiko gefilmt (Video)

Auf gruseligen Aufnahmen einer Überwachungskamera aus einer mexikanischen Fabrik ist ein scheinbar geisterhaftes Mädchen zu sehen, das in einem Treppenhaus herumlungert und dann aus dem Blickfeld verschwindet.

Einem lokalen Medienbericht zufolge wurde die unheimliche Szene in einer Lego-Fabrik in Monterrey, Nuevo León, gefilmt. In den Aufnahmen, die im August erstmals online erschienen und diese Woche in den sozialen Medien viral gingen, erscheint plötzlich ein mysteriöses Mädchen, das eine Treppe hinaufsteigt und auf einem Treppenabsatz stehen bleibt.

Die unheimliche Gestalt blickt zur Überwachungskamera hoch, die auf den seltsamen Eindringling zoomt, der mit leuchtenden Augen entpuppt ist.

Sekunden später setzt die Gestalt ihre Reise fort und verschwindet scheinbar, indem sie durch eine Wand im Treppenhaus geht. Wie man sich vorstellen kann, löste das erschreckende Filmmaterial in den mexikanischen sozialen Medien eine heftige Debatte aus, wobei die Meinungen weitgehend in zwei Lager geteilt sind.

Während einige Zuschauer glauben, dass das Video einen Geist zeigt, der die Lego-Fabrik heimsucht, argumentieren skeptischere Beobachter, dass der „Geist“ eine raffinierte Falschmeldung sei, entweder digital oder durch eine inszenierte Szene, die von einem Mitarbeiter der Fabrik inszeniert wurde.

Was halten Sie von dem beunruhigenden Filmmaterial?

Video: