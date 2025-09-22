Experte spricht eine erschreckende Warnung aus: Er behauptet, die Erde stehe vor einer „geomagnetischen Katastrophe“ (Video)

Wenn Sie dachten, die Welt würde sich für den Rest der Ewigkeit fröhlich weiterdrehen, ohne einen Weg zu finden, uns alle umzubringen, dann haben Sie Pech gehabt.

Ein Weltraumwetterexperte ist aufgetaucht und hat unsere Blasen zum Platzen gebracht. Er warnte, dass wir uns mitten in einer katastrophalen Katastrophe befinden, die 90 Prozent von uns auslöschen könnte.

Wir haben in letzter Zeit viel über den Tod gesprochen, zum Beispiel darüber, wie Ihr Körper bei einem Atomangriff zurechtkommen würde , wie gängige Tabletten Ihr Sterberisiko erhöhen können oder auch einfach nur über die verschiedenen Nahrungsmittel, die unseren Körper mit der Zeit langsam schwächen .

Das ist zwar eine Menge, die man verarbeiten muss, aber es ist nichts im Vergleich zu dem, was dieser Sturm bringen könnte.

Ben Davidson, Gründer von Space Weather News, teilte mit, dass wir bald eine geomagnetische Katastrophe erleben könnten und dass von uns nicht mehr viele übrig sein werden, wenn sie eintritt.

Der Experte erklärte im Matt Beall Limitless -Podcast, dass eine Verschiebung des magnetischen Pols, die durch eine solare „Mikronova“ ausgelöst werden könnte, dazu führen könnte, dass unser grüner Planet von Tsunamis, Klimakatastrophen und Massenaussterben erschüttert wird.

Die Sonnenexplosion könnte eine Polverschiebung verursachen und Davidson sagt, die Wissenschaft unterstütze seine Theorie.

„Dies ist ein Ereignis, das die Artenvielfalt beinahe zum Aussterben bringt, und wir befinden uns gerade mittendrin!“, sagte Davidson.

Ihm zufolge erlebt die Welt alle 6.000 Jahre eine Sonnenexplosion unterschiedlicher Stärke.

Dann kommt es alle 12.000 Jahre zu einem noch schlimmeren Unwetter.

„Alles, was wir erwartet haben, geschieht jetzt und bestätigt, dass dieses Ereignis nicht nur auf uns zukommt, sondern tatsächlich stattfindet und eine enorme Bedrohung darstellt“, sagte Davidson kürzlich der Daily Mail.

Das letzte Mal ereignete sich ein solches Ereignis im Jahr 1959 und ist als Carrington-Ereignis bekannt.

Obwohl es zu Störungen im Telegrafensystem, zu Bränden in Leitungen und mehr kam, ist es beängstigend, dass es dieses Mal unser Überleben gefährden könnte.

Davidson sagte, dass dies in 10 bis 25 Jahren passieren könnte und dass es aufgrund unseres schwächer werdenden magnetischen Schutzschildes weniger Zeit brauche, um uns erheblich zu schädigen.

Sollte dies tatsächlich passieren, würde es unsere Stromnetze zerstören und die Wasserproduktion, den Anbau und die Lieferung von Nahrungsmitteln, die GPS-gesteuerte Landwirtschaft und die Notfallmaßnahmen zum Erliegen bringen.

Wir könnten zusehen, wie die Welt innerhalb weniger Tage zerbricht.

„Innerhalb von drei Tagen gibt es kein Benzin mehr an der Zapfsäule. Es gibt keine Lebensmittel mehr im Laden“, warnte Davidson.

Er erklärte, dass der magnetische Schutzschild der Erde aufgrund natürlicher Veränderungen der geschmolzenen Eisenströme im äußeren Erdkern schwächer werde.

Die Ströme können sich dann verschieben, wodurch das Feld weiter geschwächt wird und sich die Pole bewegen.

„Das Magnetfeld verändert sich, die Pole verschieben sich, das Magnetfeld wird schwächer“, sagte er.

Er fügte hinzu, dass sich in Bezug auf das Klima „alles, was wir erwarten, gerade abspielt“, was zeigt, dass es gerade jetzt passiert.

Erschreckenderweise macht eine Studie der Universität Bristol unseren CO2-Verbrauch dafür verantwortlich, dass die Welt den Bach runtergeht.

Die Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass die Menschheit wahrscheinlich in 250 Millionen Jahren ausgestorben sein wird – eine lange Zeitspanne, wenn wir die Verbrennung fossiler Brennstoffe und die Emission von Treibhausgasen stoppen, was den Forschern zufolge jetzt gestoppt werden muss.

Seit der Ausrottung der Dinosaurier vor 66 Millionen Jahren gab es kein Massenaussterben mehr, aber wenn er Recht hat, sieht es so aus, als ob uns bald ein weiteres bevorsteht.

Video: