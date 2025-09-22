Welcher Tag sind WIR? Bist du dir sicher?

Im Jahre 1582 hat Papst Gregor XIII, empfohlen vom Jesuiten-Astronomen Christopher Clavius, am 24. Februar 1582 die päpstliche Blase „Inter gravissimas“ vom 24. Februar 1582 verabschiedet, in der er feststellte, dass nach Donnerstag, 4. Oktober 1582 am Freitag, 15. Oktober 1582 die Nachfolge antreten wird.

So schliefen an diesem Tag Italien, Frankreich, Spanien und Portugal am 4. Oktober ein und wachten am 15. Oktober auf … Das war der Übergang vom Julianischen Kalender (von Julius Cäsar) zum gregorianischen Kalender.

Der Grund? Der Julien-Kalender war 11 Minuten und 14 Sekunden höher als das Sonnenjahr, heißt es, was die Frühlingstagundnachtgleiche um zehn Tage voran brachte.

Heute erkennen sieben Länder den gregorianischen Kalender immer noch nicht an:

Afghanistan und Iran (persischer Kalender),

Saudi-Arabien (Hegirianischer Kalender) – der gregorianische Kalender wird jedoch seit 2016 in der Wirtschaft verwendet.

Äthiopien und Eritrea (Äthiopischer Kalender),

Nepal (Vikram Samvat Kalender)

Vietnam (Mond-Sonnenkalender).

Einige traditionelle Kalender werden noch verwendet, um religiöse und traditionelle Feiertage durch Muslime, Juden, Buddhisten, Chinesen usw. zu verwalten …

