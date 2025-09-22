Welcher Tag sind WIR? Bist du dir sicher?

·

,

Im Jahre 1582 hat Papst Gregor XIII, empfohlen vom Jesuiten-Astronomen Christopher Clavius, am 24. Februar 1582 die päpstliche Blase „Inter gravissimas“ vom 24. Februar 1582 verabschiedet, in der er feststellte, dass nach Donnerstag, 4. Oktober 1582 am Freitag, 15. Oktober 1582 die Nachfolge antreten wird.

So schliefen an diesem Tag Italien, Frankreich, Spanien und Portugal am 4. Oktober ein und wachten am 15. Oktober auf … Das war der Übergang vom Julianischen Kalender (von Julius Cäsar) zum gregorianischen Kalender.

Der Grund? Der Julien-Kalender war 11 Minuten und 14 Sekunden höher als das Sonnenjahr, heißt es, was die Frühlingstagundnachtgleiche um zehn Tage voran brachte.

Heute erkennen sieben Länder den gregorianischen Kalender immer noch nicht an:

  • Afghanistan und Iran (persischer Kalender),

  • Saudi-Arabien (Hegirianischer Kalender) – der gregorianische Kalender wird jedoch seit 2016 in der Wirtschaft verwendet.

  • Äthiopien und Eritrea (Äthiopischer Kalender),

  • Nepal (Vikram Samvat Kalender)

  • Vietnam (Mond-Sonnenkalender).

Einige traditionelle Kalender werden noch verwendet, um religiöse und traditionelle Feiertage durch Muslime, Juden, Buddhisten, Chinesen usw. zu verwalten …

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume

Aktuelle Beiträge

Kommentare

Eine Antwort zu „Welcher Tag sind WIR? Bist du dir sicher?“

  1. Avatar von Endzeit Rockers
    Endzeit Rockers

    Jeder in der Alternativen Szene weiß, das unsere Kalender und Zählungen falsch sind.
    Mein Sternzeichen ist wahrscheinlich nicht mal Skorpion und mein Geburtsjahr ist ebenso falsch.
    Zeitgleich hängen die selben Zuschauer den falschen Alternativen Medien New Age Tarot Karten Guru Spaßten an den Lippen und füttern, legitimieren als Zuschauer ihre Lügen.
    Es zählt nicht die Wahrheit, sondern wie immer die Wohlklingende Infantile Lüge.
    Religiöses Narzisstisches Dreckgesindel.
    Das ist die Selbe Fach Idiotie 2 u. 2 nicht zusammen fassen zu können und sich ein Narzisstisches Weltbild zu schmieden das auf Willkür, Gaslighting und Dummheit aufgebaut ist.
    Die 4 Säulen der Alternativen Medien haben sich in nur 7 Jahren selbst ab absurdem geführt.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Entdecke mehr von anti-matrix.com

Jetzt abonnieren, um weiterzulesen und auf das gesamte Archiv zuzugreifen.

Weiterlesen