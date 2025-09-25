Rancher beauftragt paranormale Ermittler im Fall der Viehverstümmelung

Ein Rancher aus Utah (USA), der Anfang des Sommers einen seiner Bullen durch eine Rinderverstümmelung verloren hatte, beauftragte Paranormalforscher und andere Experten mit der Untersuchung des merkwürdigen Falls.

Ihre gemeinsamen Ergebnisse waren bemerkenswert. Paul Martinez entdeckte das erlegte Tier im Juli auf seinem Grundstück, und der Vorfall machte Ende August Schlagzeilen .

In einem Gespräch mit einem lokalen Medienunternehmen enthüllte der Rancher letzte Woche mehrere interessante Details über den Fall, die im Laufe des Sommers ans Licht kamen, als er einer Reihe interessierter Personen erlaubte, das Tier und den Tatort der seltsamen Tötung zu untersuchen.

Die erste dieser seltsamen Erkenntnisse kam etwa zehn Wochen nach dem Vorfall ans Licht, als der Viehermittler Rob Wilcox den erlegten Bullen, der dort liegen blieb, wo er getötet worden war, mit einem Metalldetektor untersuchte. Merkwürdigerweise, so bemerkte er, habe etwas am Kadaver des Tieres oder dem umgebenden Gelände das Gerät aktiviert. Noch seltsamer war, dass der Metalldetektor nach seinem Besuch vor Ort nicht mehr funktionierte.

Der paranormale Ermittler Ryan Burns, der ebenfalls zur Untersuchung der Situation hinzugezogen wurde, berichtete, dass das Gelände um den erlegten Bullen besonders merkwürdig gewesen sei: Es habe sich angefühlt, als würde man auf Memory-Schaum laufen. Die Spuren seien nur etwa eine Stunde lang sichtbar gewesen, bevor sie einfach verschwunden seien.

Ein weiterer Interessent, der zu einem Besuch der Ranch eingeladen wurde, war Dustin Eskelsen, Leiter der Utah-Niederlassung des Mutual UFO Network. Er entnahm Bodenproben vom Ort der Verstümmelung sowie aus 7,5 Metern Entfernung und schickte sie zur Untersuchung an ein Labor.

Die Ergebnisse waren zwar eher routinemäßig, doch fiel Eskelsen ein deutlicher Unterschied im Schwefelgehalt auf, der ungewöhnlich war. Ähnliche Tests des Landwirtschaftsministeriums von Utah ergaben unterschiedliche Kalzium- und Eisenwerte zwischen dem Zielgebiet und einem Kontrollgebiet.

Martinez‘ gründliche Suche nach dem Schicksal seines Bullen ging noch weiter, als er sich auch an Johnny Alberto Gamiochippi vom Stamm der Northern Ute wandte.

Dieser vermutete, dass etwas die alten Geister an der Fundstelle gestört haben könnte. Die beiden verwiesen auf einen bizarren Vorfall wenige Wochen vor der Viehverstümmelung: Ein betrunkener Mann war aus der Polizeigewahrsam geflohen und auf Martinez‘ Ranch gelandet, wo er sein Quad stahl und die Polizei auf eine wilde Verfolgungsjagd verleitete.

„Vielleicht war er von Dämonen besessen“, sinnierte Gamiochippi und vermutete, dass die finsteren Geister dann irgendwie ihre Aufmerksamkeit auf den unglücklichen Bullen richteten.

Letztendlich hinterließ die hartnäckige Verfolgung des Ranchers weit mehr Fragen als Antworten zu dem rätselhaften Vorfall. Dennoch verdient Martinez Anerkennung für seinen Einsatz bei der Aufklärung des Falls und seine Bereitschaft, die Ergebnisse seiner Bemühungen mit der Öffentlichkeit zu teilen, da man selten von den Folgen einer Rinderverstümmelung erfährt, sobald sie erst einmal Schlagzeilen gemacht hat.

Er äußerte daher die Hoffnung, dass er durch die Veröffentlichung seiner Geschichte eine „Informationsquelle“ für andere Rancher werden kann, deren Tiere diesem Phänomen zum Opfer fallen, das sich selbst den gründlichsten Ermittlungen widersetzt.