Gefälschte Geschichte: Die pyramidenförmige Hierarchie der heutigen Weltherrscher mit Exekutivgewalt

So sieht die vorläufige pyramidenförmige Hierarchie der heutigen Weltherrscher mit Exekutivgewalt aus:

Satan – steht an der Spitze der Pyramide und ist oberster Anführer des Himmelsrates der gefallenen Engel. Von Gorgi Shepentulevski Gefallene Engel – in der Bibel auch als Elohim bekannt. Sie können sowohl in höheren Dimensionen existieren als auch in der physischen Welt inkarnieren. Drachenrasse – ist Satans geschaffene hochintelligente Kriegerrasse in der physischen Welt. Die meisten von ihnen leben mit ihrem Anführer in der unterirdischen Stadt unter dem Vatikan. Jesuiten – alle sind Klone und ihre Hauptloge ist die Vatikanstadt. Jesuiten sind wie die Nazi-Gestapo und bilden den militärischen Arm des katholischen Vatikans. Katholisch bedeutet universell und behauptet, die universelle Basis der Christenheit zu sein.

Jesuiten regieren die Welt, weil sie das Militär sind, in dem die wahre Macht liegt. Die Jesuiten regieren das US-Militär, das Pentagon, die CIA, das FBI, die Nazis, Mossed, MI6, The Green Piece, das Rote Kreuz, den Roten Halbmond, Green Peace usw. usw.

Grauer Papst – ist der Anführer der Jesuiten und kommuniziert direkt mit den Anführern der Drachenrasse und nimmt deren Befehle entgegen. Der Graue Papst entstammt dem blaublütigen Geschlecht der Orsini.

Das Wort „Orsini“ ist mazedonisch und bedeutet „Von den Blauen“, Odsini (од сини). Einer der Gründe dafür ist, dass nur Menschen mit blauem Blut die kognitive Fähigkeit besitzen, sowohl in der elektromagnetischen Sprache der Drachenrasse als auch in der phonetischen Sprache zu kommunizieren.

Schwarzer Papst – Vermittler zwischen dem Grauen und dem Weißen Papst. Weißer Papst – hat die Aufgabe, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren und die Gesetze der Drachenrasse durchzusetzen. Alle Könige und Königinnen sind jesuitischer Abstammung. Juden oder die jüdische Basis – sie sind die Geldverwalter der Drachenrasse. Juden stehen unter der Kontrolle der Jesuiten und besitzen nichts. Entgegen der landläufigen Meinung haben sie nicht auf mysteriöse Weise die Weltherrschaft übernommen.

Juden regieren nicht die Welt, sondern verwalten lediglich das Bankensystem der Drachenrasse und werden für jeden Dollar, den sie ausgeben, zur Rechenschaft gezogen. Die Federal Reserve und alle Zentralbanken der Welt gehören der Drachenrasse.

Alle Regierungen der Welt sind Unternehmen, die mit der Verwaltung von Menschen beauftragt sind. Vereinte Nationen. Alle Geheimgesellschaften der Welt.

Behaltet eines ganz Wichtiges im Hinterkopf: Alle in der oben aufgeführten Pyramidenhierarchie aufgeführten Menschen sind nur Strohmänner und Klone, die Befehle der Drachenrasse ausführen.

Sollte einer von ihnen, sei es ein Papst, ein Jesuit oder ein Jude, ihren Befehlen nicht gehorchen oder sie nicht ausführen, wird er sofort von der Drachenrasse entfernt und in manchen Fällen hingerichtet. Ihm bleibt keine andere Wahl, als zu gehorchen und sich zu fügen.

Und vor allem wissen Satan und seine Drachenrasse, denen eine vorläufige Macht mit einer besonderen himmlischen Vereinbarung verliehen wurde, die Welt unter Gottes wachsamen Augen zu regieren, ganz genau, dass ihre Herrschaft abrupt endet, wenn sie die rote Linie überschreiten, und das Paradies eher früher als später hier auf Erden wiederhergestellt wird.

In der Zwischenzeit warten Alexanders der Große, die heiligen Krieger der Makedonen, auf ihren Befehl von Gott.

Stimmen diese Behauptungen des Autors oder handelt es sich um eine Internettheorie?

