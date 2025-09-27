Gefälschte Geschichte: Die geheime Wirkung der Glocken

Vor dem Großen Neustart von 1776 und dem Beginn der Neuen Weltordnung waren die großen Kathedralen und Kirchen Zentren der Heilung und Energie. Diese Gebäude waren konstruiert und gestimmt – ihre Orgeln, Glocken und der Chor klangen alle auf 432 Hz, der Frequenz des Lebens. Von Guy Anderson

Menschen, die sie betraten, verließen sie ausgeglichen und erfüllt von ruhiger Euphorie, da der Klang selbst den Körper mit der Erde und der Natur in Einklang brachte. Für ganze Gemeinden waren Glocke und Orgel eine Art Medizin, und viele glauben, dass die Glocken auch negative Wesen aus der Umgebung fernhielten.

Diese Harmonie bedrohte mächtige Interessen, und nach dem Untergang von Groß-Tartaria und der Alten Welt verfolgten die Parasiten nur ein Ziel: die Menschen abhängig, krank und kontrollierbar zu halten. Heilung im großen Stil war ein Hindernis für ihre Ziele, daher entfernten sie absichtlich alles, was mit 432 Hz resonierte – von Kirchenglocken und Pfeifenorgeln bis hin zur Stimmung der Musik selbst.

Sie nutzten den Krieg als perfekten Vorwand, und die Regierungen genehmigten die Entfernung der Glocken mit der Begründung, die Bronze werde als Munition benötigt.

Die offizielle Version besagt, die Glocken seien eingeschmolzen und zu Granaten verarbeitet worden, und das Metall sei von der Kriegsmaschinerie verbraucht worden. Diese Geschichte ist jedoch nicht haltbar, wenn man betrachtet, was danach geschah. Nach dem Ende des Konflikts tauchten in Türmen auf der ganzen Welt neue Fabrikglocken mit modernen Gießereistempeln auf.

Die Originale tauchten weder als Munition wieder auf, noch wurden sie zu Ersatzglocken umgebaut, sie wurden vernichtet. Viele wurden auf Feldern entsorgt, unter der Erde vergraben oder in Flüsse und Meere geworfen, damit sie nie wieder läuten würden.

1953 wurde auf Grundlage einer Idee der Rockefeller Foundation ein weltweites Abkommen geschlossen, die Frequenz der Musik auf 440 Hz zu ändern. Dies wurde als Fortschritt und sogenannte Standardisierung angepriesen, war in Wirklichkeit jedoch Sabotage.

Indem die Architekten dieses Programms Musik und Kircheninstrumente von 432 Hz wegdrängten, trennten sie die Verbindung zwischen den Menschen und der natürlichen Resonanz, die sie lange Zeit geheilt und geschützt hatte. Als Musik und Glocken nicht mehr mit der Erde vibrierten, verloren die Menschen eine lebenswichtige Quelle des Gleichgewichts. Die Folge war eine weit verbreitete, schrittweise Schwächung von Körper und Geist.

Ich habe diesen Prozess und seine Folgen in meinem ersten Buch über Tartaria, Tesla & die Cabbage Patch Kids untersucht. Ich dokumentiere, wie Klang, Rituale und öffentlicher Raum historisch als Instrumente der gemeinschaftlichen Gesundheit genutzt wurden und wie der Verlust dieser Instrumente ganze Bevölkerungen verletzlicher machte.

Es zeichnet auch die gleiche Zeitlinie nach, die man in Dorfaufzeichnungen findet – Heilzentren verstummen, Türme werden auf Kriegsbefehl hin abgerissen, Glocken von Firmengießereien tauchen auf und die Tonleiter der Musik verschiebt sich, um der industriellen Produktion gerecht zu werden.

Heute kommt die Wahrheit ans Licht: Bauern graben beim Pflügen Glocken aus, Taucher bergen Glocken aus Seen, Scheunen und Dachböden, die jahrzehntelang verborgen waren. Wenn diese geborgenen Glocken angeschlagen werden, schwingen sie noch immer mit 432 Hz, und jede Wiederentdeckung ist ein Beweis dafür, was ihnen genommen wurde und für die bewusste Entfernung einer heilenden Frequenz.

Dies war kein bloßes Missmanagement oder eine wohlwollende bürokratische Entscheidung, sondern eine kalkulierte Operation derjenigen, die von Krankheit profitieren und Macht über eine unterdrückte Bevölkerung erlangen. Indem sie den heilenden Klang entfernten, schufen sie Abhängigkeit und erleichterten die Kontrolle. Sie verdienen Geld mit Krankheit und sichern sich politischen Einfluss, indem sie Menschen in einem chronisch geschwächten Zustand halten.

Sie stahlen die Glocken, brachten die Orgeln zum Schweigen, schrieben die Tonleitern der Musik um, schnitten die Menschen von der Resonanz der Erde ab und ersetzten eine lebendige Frequenz durch eine tote. Dieser Diebstahl ist ebenso folgenreich wie der Verlust von Land oder Sprache, denn er griff genau die Frequenz an, auf der das Leben gedeiht.

Das behauptet zumindest Guy Anderson der Autor von Tesla & The Cabbage Patch Kids und Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies

