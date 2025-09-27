Mond bewegt sich im Zickzack bei seltsamer Weltraumfinsternis! NASA macht einen „Fehler“ dafür verantwortlich – wirklich? (Video)

In dem Clip gleitet der Mond nicht wie erwartet sanft an der Sonne vorbei, sondern bewegt sich im Zickzack auf einer bizarren Bahn, fast so, als würde etwas an ihm ziehen.

Zufall? Laut NASA könnte es mit einem für den nächsten Tag geplanten „Gier-Flip-Manöver“ zusammenhängen, doch der Zeitpunkt wirft Fragen auf.

Noch seltsamer: Während der Sonnenfinsternis bedeckte der Mond nur die helle Scheibe der Sonne, doch die gesamte leuchtende Korona verschwand plötzlich und alles wurde einfach schwarz.

Die NASA erklärte es jedoch mit einer „Macke der Bildverarbeitung“, bei der die Software zu viel Licht subtrahiert und die Korona gelöscht habe. Für viele Himmelsbeobachter scheint es jedoch mehr als nur ein Computerfehler zu sein.

Die NASA liefert wie immer eine Erklärung, die mehr Fragen aufwirft als Antworten liefert. Das bizarre Ereignis lässt darauf schließen, dass etwas, sei es natürliches oder künstliches, dazwischengekommen ist.

Vertuschen sie die Realität dessen, was da draußen passiert?

Sehen Sie sich das außergewöhnliche Ereignis im folgenden Clip selbst an: