Medienbericht: Geisterhafte Geräusche in einer leeren mexikanischen Kirche eingefangen (Video)

Eine Person hat in einer leeren Kirche in Mexiko eine Reihe unheimlicher Geräusche aufgenommen, von denen einige vermuten, dass sie von den Geistern ehemaliger Gemeindemitglieder stammen.

Einem lokalen Medienbericht zufolge wurde die gruselige Szene in der jahrhundertealten Kathedrale von Azcapotzalco in Mexiko-Stadt gedreht.

Das historische Gebäude wurde Mitte des 16. Jahrhunderts erbaut und spielte eine zentrale Rolle im mexikanischen Unabhängigkeitskrieg, da in seinem Atrium die letzte Schlacht des Konflikts stattfand.

Obwohl die Kirche bis heute genutzt wird, fanden zum Zeitpunkt der gruseligen Aufnahmen dort angeblich keine Gottesdienste statt.

In dem oben gezeigten Video sind mysteriöse und unheimliche Geräusche zu hören, die manche mit Wehklagen oder Gebeten verglichen haben.

Der Zeuge hinter der Kamera schwenkt umher, um zu zeigen, dass niemand da ist. Seit der Film online gestellt wurde, verbreitete er sich in den mexikanischen sozialen Medien wie ein Lauffeuer.

Viele spekulierten über die Quelle der ungewöhnlichen Geräusche. Manche vermuteten, der Zeuge habe die Anwesenheit von Geistern im Gebäude eingefangen.

Skeptischere Beobachter führten die Geräusche jedoch auf Wind oder digitale Manipulation zurück. Was halten Sie von dem beunruhigenden Video?

Video: