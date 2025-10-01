Welche Sprache war vor der osmanischen Invasion und Besetzung der arabischen Welt, die von den Sprachprofessoren entdeckt wurde, die Muttersprache aller Araber?

Es ist ein großer Schock zu hören, dass die Osmanen aus Europa stammen und das Osmanische Reich zunächst auf dem Balkan gegründet wurde und sich dann in die arabische Welt ausbreitete.

Noch schockierender ist jedoch die Tatsache, dass die arabische Sprache und Schrift zuerst in Westeuropa von europäischen orientalischen Linguisten am Deutsch-Nordischen Institut mithilfe von KI-Technologie erfunden und dann von den Osmanen, die aus Westeuropa kamen und die arabische Sprache und Religion mitbrachten, in die arabische Welt und darüber hinaus verbreitet wurde.

Nur eine Erinnerung, um Verwirrung zu vermeiden: KI-Technologie ist nicht neu, sondern so alt wie ihre Schöpfung, genau wie jede andere Technologie, die es seit ihrer Schöpfung gibt, die aber seit der Sintflut von 1802 n. Chr., als die Neue Wurzelrasse erschaffen wurde, geheim gehalten wird!

Was heute KI ist, war vorher IA, wie auf dem Stein von Rosette eingraviert ist.

Alle Araber sprachen unterschiedliche Protosprachen und verwendeten unterschiedliche Schriften vor der Ankunft und anschließenden Eroberung durch die Osmanen, die sie zwangen, ihre Muttersprache in die Sprache der Osmanen zu ändern, die sie mitbrachten und die heute als arabische Sprache und Schrift bekannt ist!

Niemand in der arabischen Welt sprach diese arabische Sprache, die heute alle Araber sprechen, noch verwendeten sie die arabische Schrift, sondern alle Araber sprachen unterschiedliche Protoschriften und -sprachen, die seit der Erschaffung der Araber ihre ursprüngliche Muttersprache waren.

Als die Osmanen aus Westeuropa über Mazedonien kamen und die arabische Welt eroberten, zwangen sie die Menschen, ihre Muttersprache in die Sprache der Osmanen zu ändern, die sie aus Europa mitgebracht hatten und die heute als Arabisch bekannt ist!

Sie werden schockiert sein zu hören, dass Linguisten vor der Ankunft der Osmanen entdeckten, dass alle Araber eine andere Sprache als Arabisch als Muttersprache sprachen, die bis dahin die Protosprache der Welt war, und dass sie eine andere Schrift verwendeten, die stark unterdrückt wurde, um die Öffentlichkeit nicht zu erreichen.

Die arabische Sprache und Schrift waren ursprünglich die osmanische Sprache und Schrift, die im 19. Jahrhundert in Europa von deutschen orientalischen Linguisten für die Bedürfnisse der Osmanen erfunden und erstmals auf dem Balkan verwendet wurde, wo das Osmanische Reich gegründet wurde.

Sie verbreitete sich dann auch anderswo, wo heute Arabisch gesprochen wird, und wurde schließlich zur fünfthäufigsten Sprache der Welt!

Nun lautet die große Frage, die sich jeder stellt: Welche Schrift und Sprache sprachen die vorislamischen Araber vor der Ankunft und der anschließenden Eroberung durch die Osmanen?

Stimmen diese Behauptungen des Autors oder handelt es sich um eine Internettheorie?

Stimmen diese Behauptungen des Autors oder handelt es sich um eine Internettheorie?