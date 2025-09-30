Frau, die die Warnung eines Hellsehers ignorierte, blieb mit einem halben Metall-Kopf zurück

Eine Frau hat erzählt, dass ihrer Meinung nach ein Medium ihren schrecklichen Unfall „vorhergesagt“ habe, bei dem ihr ein Teil ihres Schädels entfernt werden musste.

Hannah Roper besuchte im April letzten Jahres eine Wahrsagerin, die ihr ihrer Aussage nach riet, bei einem Besuch der nahegelegenen Stadt Fenton in Staffordshire vorsichtig zu sein .

Nachdem die Hellseherin angeblich in die Zukunft geblickt hatte, warnte sie die 24-Jährige, sie solle „aufpassen, was sie trinkt“, falls sie jemals in die Gegend kommen sollte. Von da an mied Hannah den Ort „monatelang“, nachdem sie von der Ahnung der Hellseherin erschreckt worden war – und als sie schließlich in Fenton ankam, fuhr die Pflegerin schließlich mit dem Krankenwagen weg.

Kurz nachdem sie im Oktober letzten Jahres in einem örtlichen Pub eine Flasche Roséwein mit einem Freund geteilt hatte, kam es zu einer Katastrophe.

Schließlich ging sie zum Haus des Freundes ihrer Freundin zurück und ging kurz auf die Toilette – aber leider schaffte sie es nie dorthin.

„Wir haben nicht mehr viel getrunken“, erklärte Hannah. „Ich sagte, ich gehe auf die Toilette, und dann hörte sie einen Knall und ich war unten an der [Keller-]Treppe.“

Die Pflegerin vermutet, dass sie die Kellertür versehentlich mit der Badezimmertür verwechselt hat, als sie sah, wie sie die Treppe hinunterrutschte.

Hannah fuhr fort: „Ich blutete aus der Nase und dem Ohr und war immer wieder bewusstlos.

„Sie haben mich in die stabile Seitenlage gebracht, weil mir übel war. Ich hatte keine blauen Flecken, also muss ich mir nur den Kopf gestoßen haben.

„Ich erinnere mich nur daran, dass ich damals im Krankenhaus war, aber wegen der Verletzung und weil ich sehr starke Schmerzmittel nahm, kann ich mich nicht an viel erinnern.

„Die Ärzte sagten, wenn sie nicht den Krankenwagen gerufen hätten, wäre ich gestorben. Ein dummer Fehler im betrunkenen Zustand hätte mich das Leben kosten können.“

Nach ihrer Ankunft im Royal Stoke University Hospital in Stoke-on-Trent wurde bei Hannah eine Hirnblutung diagnostiziert.

Die Ärzte teilten ihr mit, dass ein Teil der linken Seite ihres Schädels entfernt werden müsse, um den Druck zu verringern und die Schwellung zu reduzieren.

„Innerhalb von zehn Minuten sagten sie meiner Mutter, dass ich operiert werden müsse, sonst würde ich noch vor Ende der Nacht sterben“, sagte Hannah.

Sie wurde einer dreistündigen Notoperation unterzogen, bei der ihr die Hälfte ihrer linken Schädelhälfte entfernt und eine Drainage in ihren Kopf eingesetzt wurde, um das Blut aus ihrem Gehirn abzuleiten und so die Schwellung zu reduzieren.

Während ihres zweiwöchigen Krankenhausaufenthalts dämmerte es Hannah, dass das Medium, das sie im Jahr 2024 aufgesucht hatte, sie davor gewarnt hatte, Fenton nach einem Drink aufzusuchen.

Hannah erinnerte sich an die Vorahnung und sagte: „In meiner Nähe gibt es eine Stadt namens Fenton, und sie fragte, ob ich jemals dorthin fahre. Ich sagte, dass ich das manchmal tue.“

„Sie sagte mir, ich solle vorsichtig sein und auf meinen Alkoholkonsum achten. Ich ging monatelang nicht hin, und dann ging ich doch, und das passierte. Sie hatte meinen Unfall vorhergesagt.“

Hannah musste die folgenden fünf Monate einen Helm tragen, um ihr freiliegendes Gehirn zu schützen, bevor sie sich in diesem Jahr einer zweiten Operation unterzog.

Bei der dreistündigen Operation im April konnten die Ärzte eine Metallplatte in ihren Kopf einsetzen, um den entfernten Teil ihres Schädels zu ersetzen.

„Ich werde jetzt mein Leben lang eine Metallplatte im Kopf haben“, erklärte Hannah. „Ein Teil meines Kopfes wird mein Leben lang aus Metall sein.“

Glücklicherweise habe sie nach ihrem traumatischen Sturz keine bleibenden Hirnschäden davongetragen, sagt sie, allerdings sei sie täglich extrem müde und ihr sei schwindelig.

„Weil es eine Gehirnverletzung ist, kann sie alles beeinflussen“, erklärte Hannah. „Ich war im August in Spanien und [meine Verletzung] beeinträchtigte meine Temperaturkontrolle und ich war jeden Tag krank.“

„Ich habe jetzt auch deswegen hormonelle Ungleichgewichte.“

Vor ihrer zweiten Operation vor fast fünf Monaten rasierte sich Hannah den gesamten Kopf und sammelte mehr als 2.000 Pfund für die Wohltätigkeitsorganisation Headway, die sich mit Hirnverletzungen beschäftigt.

Sie trägt Perücken, während ihr Haar nachwächst.