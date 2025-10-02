Mysteriöse Objekte über den Meeren Kanadas und der USA gesichtet

Ein mysteriöses, unbekanntes Luftphänomen (UAP) hat in den sozialen Medien für Schockwellen gesorgt, nachdem ein erschreckendes Video online aufgetaucht war , das ein leuchtendes Objekt zeigt, das mit unnatürlicher Präzision über dem Meer huscht.

Der Clip, der ursprünglich auf X gepostet wurde, wurde inzwischen millionenfach angesehen. Nutzer aus Kanada, Alaska und der US-Ostküste berichteten in den folgenden Stunden von unheimlich ähnlichen Sichtungen.

Das Objekt, das als „ leise, schnell und weiß leuchtend “ beschrieben wird, scheint zu schweben, augenblicklich die Richtung zu ändern und spurlos zu verschwinden .

Die Experten sind weiterhin verblüfft, und einige Luftfahrtanalysten bezeichnen es als „ein Verhalten, das keinem bekannten Flugzeug bekannt ist “ .

Noch beunruhigender ist, dass mehrere einheimische Fischer vor der Küste von Nova Scotia behaupten, dasselbe Licht lautlos in den Ozean eintauchen und unter den Wellen verschwinden gesehen zu haben.

Die Behörden haben den Ursprung des Objekts nicht bestätigt, seine Existenz jedoch auch nicht bestritten . Während einige vermuten, dass es sich um fortschrittliche Militärtechnologie handeln könnte, befürchten andere, dass wir Zeuge von etwas werden, das nicht von dieser Welt ist .

Während die Sichtungen zunehmen und keine Antworten in Sicht sind, hallt im Internet eine Frage wider: Was fliegt über – und unter – unseren Ozeanen?