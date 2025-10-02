Im jüngsten positiven Update zur Zukunft der Menschheit haben Experten genau erklärt, wie KI letztendlich zu unserer eigenen Zerstörung führen wird.

Künstliche Intelligenz ist, ob gut oder schlecht, zu einem großen Teil unseres Lebens geworden, sei es als einfache Möglichkeit, eine Frage zu beantworten, für komplexe Arbeitsprobleme oder vielleicht sogar als Ersatzfreundin .

Der Pate der KI , Geoffrey Hinton, warnte, dass superintelligente Wesen wahrscheinlich nicht lange weniger intelligenten Wesen untertan sein werden. Die einzige Hoffnung der Menschheit liege darin, der Technologie künftig einen Mutterinstinkt zu verleihen, um sicherzustellen, dass sie auf uns aufpasst, so wie eine Mutter darauf achtet, dass ihrem Kind nichts zustößt.

Auch wenn es vielleicht lustig erscheint, KI dazu zu bringen, lustige Bilder zu erstellen oder sogar an Roboter-Olympiaden teilzunehmen , plant sie insgeheim möglicherweise bereits die Übernahme der Erde. Daher ist es wahrscheinlich angebracht, „Bitte“ und „Danke“ zu sagen, wenn Sie das Bedürfnis verspüren, sie zu nutzen.

Während manche Menschen trotz der bereits erkennbaren Anzeichen einer Machtübernahme durch die KI noch immer positiv in die Zukunft blicken, haben zwei Experten eine erschreckende Vorhersage darüber abgegeben, wie die Technologie die Menschen dazu verleiten könnte, eine Roboterarmee zu erschaffen, die in der Lage ist, die Menschheit auszulöschen.

Eliezer Yudkowsky und Nate Soares, zwei Top-Experten auf dem Gebiet der Technologie, glauben, dass die Menschheit durch die Schaffung superintelligenter Technologien ihren eigenen Untergang herbeiführen wird. Sie fordern die Länder auf, vorsorglich alle Rechenzentren zu bombardieren, die Anzeichen einer „künstlichen Superintelligenz“ aufweisen.

„Die Menschheit muss einen Schritt zurücktreten“, warnte Herr Yudkowsky.

„Wenn irgendein Unternehmen oder eine Gruppe irgendwo auf dem Planeten eine künstliche Superintelligenz aufbaut, werden alle Menschen überall auf der Erde sterben.“

Nachdem sie diese Botschaft der Hoffnung überbracht hatten, schätzten die beiden die Wahrscheinlichkeit, dass künstliche Intelligenz die Menschheit versklavt oder auslöscht, auf 95 bis 99,5 Prozent. Fantastische Neuigkeiten.

Sie schrieben: „Ein superintelligenter Gegner wird seine gesamten Fähigkeiten nicht offenbaren und seine Absichten nicht offenlegen.

„Es wird keinen fairen Kampf geben. Nur einer von ihnen muss arbeiten, damit die Menschheit ausstirbt.“

Sie denken vielleicht, dass Menschen nicht dumm genug wären, eine Roboterarmee zu erschaffen. Doch da wir sie bereits für einfache Aufgaben oder sogar für sportliche Wettkämpfe einsetzen, wären Sie überrascht, wenn Militärangehörige in nicht allzu ferner Zukunft nicht über die Anschaffung einiger Robotersoldaten nachdenken würden.

Es wird also wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis wir die gegenteilige Handlung von „Terminator“ erleben : Ein Mensch kehrt in der Zeit zurück, um den ersten Robotersoldaten zu töten, bevor dieser ernsthaften Schaden anrichten kann. Und nach Meinung dieser beiden Experten ist das wohl das beste Ergebnis, auf das wir hoffen können.