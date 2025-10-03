Gesetz der Anziehung: Nutze Deine Einzigartigkeit

Betrachte dich selbst aus der Perspektive des Guten, das du dir wünschst. Jedes religiöse Buch, jedes große philosophische Buch, jeder große Führer und jeder Avatar, der je gelebt hat, rät uns dazu.

Geh zurück und studiere ihre Weisheit. Sie alle haben eines verstanden: das Gesetz der Anziehung. Jetzt verstehst auch du es. Und je öfter du es anwendest, desto besser wirst du es verstehen.

Das Gesetz der Anziehung liegt in dir. Je mehr du die Kraft in dir nutzt, desto mehr wirst du davon profitieren. Du wirst einen Punkt erreichen, an dem du nicht mehr üben musst, weil du selbst die Kraft, die Vollkommenheit, die Weisheit, die Intelligenz, die Liebe und die Freude bist.

Du hast diesen wichtigen Moment in deinem Leben nur erreicht, weil etwas in dir immer wieder wiederholt hat: „Du verdienst es, glücklich zu sein.“ Du wurdest geboren, um dieser Welt etwas zu geben – ihr Wert zu verleihen. Einfach jemand zu sein – größer und besser als gestern.

Alles, was Sie erlebt haben, jeder einzelne Augenblick, den Sie gelebt haben, diente dazu, Sie auf diesen Augenblick vorzubereiten. Stellen Sie sich vor, was Sie von heute an mit Ihrem heutigen Wissen tun können. Sie verstehen jetzt, dass Sie Ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Was müssen Sie also noch tun? Was müssen Sie noch sein?

Wie vielen Menschen können Sie noch ein Segen sein – allein durch Ihre Existenz? Was werden Sie mit diesem Augenblick anfangen? Wie werden Sie ihn nutzen? Niemand sonst kann Ihren Tanz tanzen, Ihr Lied singen, Ihre Geschichte schreiben. Wer Sie sind und was Sie tun, beginnt genau jetzt!

Ich glaube, dass du großartig bist und dass du etwas Besonderes an dir hast. Egal, was in deinem Leben passiert ist oder wie alt du bist. In dem Moment, in dem du anfängst, „richtig zu denken“, wird sich dieses Etwas in dir, diese Kraft in dir, die größer ist als die Welt, offenbaren. Sie wird dein Leben übernehmen.

Sie wird dich nähren. Sie wird dich kleiden. Sie wird dich führen, dich beschützen, dir den Weg zeigen, dein wahres Wesen unterstützen. Wenn du es zulässt. Dessen bin ich mir sicher.

Für dich dreht sich die Erde um ihre Achse. Für dich ebben die Meere. Für dich singen die Vögel, geht die Sonne auf und unter, kommen die Sterne hervor. Alles Schöne, das du siehst, alles Wunderbare, das du erlebst, ist für dich da. Schau dich einfach um. Nichts davon könnte ohne dich existieren.

Egal, wer du dachtest zu sein, du weißt jetzt die Wahrheit darüber, WER DU WIRKLICH BIST. DU BIST der Herr des Universums. Du bist der Erbe des Königreichs. Du bist die Vollkommenheit des Lebens.

Jetzt kennst du das Gesetz der Anziehung.

Möge die Freude mit dir sein!

„Das Gesetz der Anziehung ist die Antwort auf alles, was war, ist und sein wird.“