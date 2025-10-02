Gefälschte Geschichte: Der Aufstieg der Klon-Wesen

Als Colossal Biosciences die Geburt von drei gentechnisch veränderten „Dire-Wolf“-Welpen bekannt gab, schreckte die Welt auf. Romulus, Remus und Khaleesi – Namen aus der römischen Mythologie und aus „Game of Thrones“ – machten Schlagzeilen, als wäre Fiktion in Wirklichkeit übergegangen.

Insbesondere Khaleesi verrät die Wahrheit dieses Unterfangens – es ist gleichermaßen Popkultur-Theater wie Wissenschaft. Von Guy Anderson

Das berührt mich sehr, denn ich habe mehr als ein Jahrzehnt lang das Klonen erforscht und in meinem Buch „Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies“ über seine Versprechen und Gefahren geschrieben.

Ich habe gesehen, wie Geschichten, Mythen, Romane und das Fernsehen unseren Hunger schüren, die Grenzen der Wissenschaft zu erweitern. Aber ich habe auch gesehen, wie schnell dieser Hunger in Hybris umschlägt. Das Dire-Wolf-Projekt ist kein Naturschutz, seine Inszenierung wird als Fortschritt verkleidet.

Um es klar zu sagen: Colossal hat keine Spezies wiederbelebt. Es handelt sich um Grauwölfe, die im Labor bearbeitet wurden, um bestimmte Merkmale von Schreckenswölfen nachzuahmen, wie etwa breitere Schädel, größere Körper und verändertes Heulen.

Sie sind letztlich Nachbildungen, und doch ist die Symbolik, die hinter ihrer Bezeichnung „Schreckenswölfe“ steckt, offensichtlich: Der Mensch kann nun das Aussterben seiner Spezies seinem Willen unterwerfen. Wir können die Vergangenheit umschreiben und Gott spielen.

Aber sollten wir das?

Das ist die entscheidende Frage. Denn wenn ein Tier aufgrund natürlicher Veränderungen verschwunden ist und sich ein Ökosystem verändert hat, welches Recht haben wir, es zurückzuholen?

Aussterben, sofern es nicht durch menschliche Zerstörung verursacht wird, ist die Art und Weise, wie sich die Natur weiterentwickelt. Es umzukehren, ist keine Wiederherstellung, sondern Eingriff, und zwar in einem Ausmaß, das wir kaum begreifen.

Colossal hört nicht bei Wölfen auf; als Nächstes stehen das Mammut, der Dodo, der Tasmanische Tiger und sogar der Riesenmoa Neuseelands auf der Liste. Jedes Projekt wird mit großem Tamtam angekündigt, doch der zugrunde liegende Impuls ist derselbe: Spektakel, Branding und Mythenbildung.

Diese Tiere werden nicht ausgewählt, weil die Ökosysteme sie dringend benötigen, sondern weil sie die Fantasie anregen. Das Ziel ist nicht, den Planeten zu heilen, sondern Investoren zu begeistern und die Öffentlichkeit zu fesseln.

Hier spiegelt meine eigene Forschung die stärksten wider; in „Der Aufstieg der Klonkrieger“ argumentierte ich, dass es beim Klonen nie nur um Wissenschaft geht.

Es geht um die Geschichten, die wir erzählen – von Kontrolle, Wiedergeburt und der Beherrschung des Todes. Colossals Arbeit bildet da keine Ausnahme, und indem sie einem Welpen den Namen Khaleesi geben, zeigen sie, worum es geht. Sie lassen nicht nur die Biologie wieder auferstehen, sie lassen Fantasie wieder auferstehen, und Fantasien können, wenn sie mit Fleisch und Zähnen versehen werden, gefährlich sein.

Wir stellen nicht die verlorene Natur wieder her, wir produzieren Kuriositäten und riskieren damit, Naturschutz in ein Spektakel, Ökosysteme in Labore und Tiere in Branding-Experimente zu verwandeln.

Die Schattenwolf-Welpen sind kein wissenschaftlicher Triumph, sondern ein moralischer Fehltritt; eine Warnung, dass wir aus den Augen verloren haben, was Aussterben bedeutet und warum manche Türen verschlossen bleiben sollten.

Dies wird nicht mit Wölfen enden, nicht einmal mit Mammuts und Dodos. Es endet mit dem gefährlichen Glauben, dass nichts jemals wirklich verschwunden ist und dass wir die Natur selbst neu gestalten können.

Für mich ist das eine Zukunft, die viel düsterer ist als alles, was man sich in Game of Thrones oder Jurassic Park vorstellt.

Das behauptet zumindest Guy Anderson der Autor von Tesla & The Cabbage Patch Kids und Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies

Kommentare

2 Antworten zu „Gefälschte Geschichte: Der Aufstieg der Klon-Wesen“

  1. Avatar von ossi
    ossi

    Wer sagt das hier was ausgestorben ist? Die Sklaven-Geschäftsbetreiber dieser Erde oder durchgeknallte, gekaufte Wissenschaftler? Es gibt keine Beweise das irgendetwas ausgestorben ist, es wurde nur entfernt und kann jederzeit wieder besiedelt werden wie es in der Geschichte schon öfters geschah! Wir wissen von der Klontechnik hier und die Nachkommen der Pharaonen, der Babylonier, der Sumerer treiben an den Schaltstellen der Macht ihr Unwesen, jeder von denen wird immer wieder reproduziert/geklont mit einem anderen Aussehen damit es nicht auffällt, taucht meist aus dem nichts auf und wird öffentlich als neuer Politiker hochgehoben, eine erfundene Geschichte dazu und schon geht es los! Wir wissen auch von Klonzentren wo sich Milliardäre/Millionäre mit Klonen von sich selbst versorgen und bei Bedarf diesen auch nutzen wenn das Original oder Vorgängermodell schlapp macht oder umgelegt wurde und dies nicht an die große Glocke gehangen wird, das Wissen wird dem Nachfolgeklon mittels Gehirn-Upload eingepflanzt und ein paar Millionen muss man schon für ein Exemplar locker machen, ich verweise gerne auf den Dokumentarfilm „Die Insel (2009)“ und Klonanlagen in der Area 51, der Ukraine und auch im europäischen Raum wie den Niederlanden, wahrscheinlich gibt es viel mehr von diesen Anlagen worüber es keine Informationen gibt, man findet aber trotzdem immer wieder was.

    Antworten
    1. Avatar von Matrixxer
      Matrixxer

      Und sehr schön wurde DAS THEMA ehemals in dem -Arnie-Streifen- ..DER 6te TAG.. verbraten ..!!!!

      Antworten

