Gefälschte Geschichte: Der Aufstieg der Klon-Wesen

Als Colossal Biosciences die Geburt von drei gentechnisch veränderten „Dire-Wolf“-Welpen bekannt gab, schreckte die Welt auf. Romulus, Remus und Khaleesi – Namen aus der römischen Mythologie und aus „Game of Thrones“ – machten Schlagzeilen, als wäre Fiktion in Wirklichkeit übergegangen.

Insbesondere Khaleesi verrät die Wahrheit dieses Unterfangens – es ist gleichermaßen Popkultur-Theater wie Wissenschaft. Von Guy Anderson

Das berührt mich sehr, denn ich habe mehr als ein Jahrzehnt lang das Klonen erforscht und in meinem Buch „Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies“ über seine Versprechen und Gefahren geschrieben.

Ich habe gesehen, wie Geschichten, Mythen, Romane und das Fernsehen unseren Hunger schüren, die Grenzen der Wissenschaft zu erweitern. Aber ich habe auch gesehen, wie schnell dieser Hunger in Hybris umschlägt. Das Dire-Wolf-Projekt ist kein Naturschutz, seine Inszenierung wird als Fortschritt verkleidet.

Um es klar zu sagen: Colossal hat keine Spezies wiederbelebt. Es handelt sich um Grauwölfe, die im Labor bearbeitet wurden, um bestimmte Merkmale von Schreckenswölfen nachzuahmen, wie etwa breitere Schädel, größere Körper und verändertes Heulen.

Sie sind letztlich Nachbildungen, und doch ist die Symbolik, die hinter ihrer Bezeichnung „Schreckenswölfe“ steckt, offensichtlich: Der Mensch kann nun das Aussterben seiner Spezies seinem Willen unterwerfen. Wir können die Vergangenheit umschreiben und Gott spielen.

Aber sollten wir das?

Das ist die entscheidende Frage. Denn wenn ein Tier aufgrund natürlicher Veränderungen verschwunden ist und sich ein Ökosystem verändert hat, welches Recht haben wir, es zurückzuholen?

Aussterben, sofern es nicht durch menschliche Zerstörung verursacht wird, ist die Art und Weise, wie sich die Natur weiterentwickelt. Es umzukehren, ist keine Wiederherstellung, sondern Eingriff, und zwar in einem Ausmaß, das wir kaum begreifen.

Colossal hört nicht bei Wölfen auf; als Nächstes stehen das Mammut, der Dodo, der Tasmanische Tiger und sogar der Riesenmoa Neuseelands auf der Liste. Jedes Projekt wird mit großem Tamtam angekündigt, doch der zugrunde liegende Impuls ist derselbe: Spektakel, Branding und Mythenbildung.

Diese Tiere werden nicht ausgewählt, weil die Ökosysteme sie dringend benötigen, sondern weil sie die Fantasie anregen. Das Ziel ist nicht, den Planeten zu heilen, sondern Investoren zu begeistern und die Öffentlichkeit zu fesseln.

Hier spiegelt meine eigene Forschung die stärksten wider; in „Der Aufstieg der Klonkrieger“ argumentierte ich, dass es beim Klonen nie nur um Wissenschaft geht.

Es geht um die Geschichten, die wir erzählen – von Kontrolle, Wiedergeburt und der Beherrschung des Todes. Colossals Arbeit bildet da keine Ausnahme, und indem sie einem Welpen den Namen Khaleesi geben, zeigen sie, worum es geht. Sie lassen nicht nur die Biologie wieder auferstehen, sie lassen Fantasie wieder auferstehen, und Fantasien können, wenn sie mit Fleisch und Zähnen versehen werden, gefährlich sein.

Wir stellen nicht die verlorene Natur wieder her, wir produzieren Kuriositäten und riskieren damit, Naturschutz in ein Spektakel, Ökosysteme in Labore und Tiere in Branding-Experimente zu verwandeln.

Die Schattenwolf-Welpen sind kein wissenschaftlicher Triumph, sondern ein moralischer Fehltritt; eine Warnung, dass wir aus den Augen verloren haben, was Aussterben bedeutet und warum manche Türen verschlossen bleiben sollten.

Dies wird nicht mit Wölfen enden, nicht einmal mit Mammuts und Dodos. Es endet mit dem gefährlichen Glauben, dass nichts jemals wirklich verschwunden ist und dass wir die Natur selbst neu gestalten können.

Für mich ist das eine Zukunft, die viel düsterer ist als alles, was man sich in Game of Thrones oder Jurassic Park vorstellt.

Das behauptet zumindest Guy Anderson der Autor von Tesla & The Cabbage Patch Kids und Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“