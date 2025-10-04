Gefälschte Geschichte: Der Kinderfänger von Hameln

Im Sommer 1284 verstummte die Stadt Hameln, als 130 Kinder spurlos verschwanden, verschleppt von einer mysteriösen Gestalt, die in die Geschichte nur als Rattenfänger einging. Von Guy Anderson

Die Geschichte wurde im Laufe der Jahrhunderte zu einem Kinderreim abgemildert, einer Erzählung von Ratten, unbezahlten Schulden und Rache. Doch in den ältesten erhaltenen Aufzeichnungen werden Ratten überhaupt nicht erwähnt.

Sie sprechen nur von einem seltsamen Mann in grellen, unnatürlichen Farben, der ein Geräusch machte, wie die Stadtbewohner es noch nie gehört hatten, und von den Kindern, die ihm bereitwillig folgten … in die Vergessenheit.

Die Stadtbewohner suchten, doch es gab keine Leichen, keine Fußabdrücke, keine Schreie, nur Abwesenheit. Seit Generationen bieten Historiker tröstliche Erklärungen an – die Kinder ertranken, verhungerten in den Bergen oder gingen einer Krankheit zum Opfer.

Doch es gibt ältere, düsterere Geschichten, die still unter der Oberfläche fortbestehen. Manche glauben, der Rattenfänger handelte gar nicht aus Rache, sondern mit einem bestimmten Ziel: nicht zu bestrafen, sondern einzutreiben.

Die Theorie besagt, dass die Kinder Hamelns entführt und nach einem Neustart zur Wiederbesiedlung anderer Regionen eingesetzt wurden, so wie die Bevölkerung nach der Zerstörung Tartariens wiederaufgebaut werden musste.

Wenn Imperien fallen und Zivilisationen ausgelöscht werden, überlebt immer jemand, und jemand baut immer wieder auf. Die Ankunft des Rattenfängers in Hameln könnte Teil eines solchen Ereignisses gewesen sein, das eine ganze Generation aus ihrer Heimat vertrieb, um sie anderswo anzusiedeln. Er legte damit den Grundstein für eine neue Gesellschaft und löschte gleichzeitig die Erinnerung an die alte aus.

Generationen nach dem Verschwinden tauchten aus Hameln stammende Nachnamen in Siebenbürgen, Böhmen und Preußen auf – Regionen, die weit über die Grenzen der Stadtgrenzen hinausreichten.

Einige alte Schriften behaupten, der Rattenfänger habe die Kinder durch eine „versteckte Tür“ in einen Berg geführt, die nie wieder gesehen wurde.

Unter Hameln selbst wurden versiegelte Tunnel entdeckt: uralte Steingänge, älter als die Stadt selbst, abgesperrt und für die Öffentlichkeit gesperrt.

Viele glauben, dass sich diese unterirdischen Routen einst kilometerweit erstreckten und in Zeiten des Umbruchs dazu dienten, ganze Bevölkerungen heimlich zu bewegen.

Noch heute trägt Hameln die Last des Geschehenen. In der Bungelosenstraße, wo die Kinder zuletzt gesehen wurden, ist Musik seit über 700 Jahren verboten. Eine Gedenktafel erinnert an die Tragödie, bietet aber keine Erklärung, nur das Datum, den 26. Juni 1284, und die Tatsache, dass die Kinder verschwanden.

Ältere, inzwischen zerstörte Inschriften enthielten eine noch beunruhigendere Zeile: „Sie betraten den Berg, wo die Alten warten.“ Wer waren diese „Alten“? Überlebende einer vergessenen Zeit oder Hüter von Wissen, das vor der Oberwelt verborgen war? Vielleicht waren sie die Architekten von etwas, das viel größer war, als Hameln begreifen konnte?

Was wäre, wenn die Flöte des Rattenfängers keine Magie, sondern Technologie wäre? Klang und Frequenz, die darauf angelegt waren, das Denken außer Kraft zu setzen, den Willen der Kinder zu beugen und sie zu zwingen, bedingungslos zu folgen?

130 Seelen, die ruhig ins Ungewisse schritten, auserwählt nicht zur Bestrafung, sondern für ein Ziel. Hamelns Tragödie war vielleicht kein isoliertes Ereignis, sondern Teil eines größeren Musters, das mit Neuanfängen, ausgelöschten Zivilisationen und Bevölkerungen verbunden war, die still und leise ausgerottet wurden, um eine Welt wieder aufzubauen, an die wir uns nicht mehr erinnern.

Der Reim sollte nie unterhalten, sondern war eine Warnung, getarnt als Gutenachtgeschichte. Hamelns Kinder waren nicht verloren, sie wurden entführt, möglicherweise um sie neu zu bevölkern.

Entführt, um die Wahrheiten über Welten, die vor uns existierten, wie Tartaria, zu verbergen.

Das behauptet zumindest Guy Anderson der Autor von Tesla & The Cabbage Patch Kids und Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies

